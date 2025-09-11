仲點論政｜從閱兵看國力的崛起

來稿作者：劉仲恒



紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，於9月3日在北京隆重舉行，與此同時，天安門廣場上盛大的閱兵儀式震撼全場。

此次閱兵經媒體廣泛報道，許多香港市民觀看後倍感振奮。筆者認為，切勿誤解舉辦閱兵的終極目的，若將其視為軍事武力的炫耀，那就大錯特錯了。9月3日的閱兵，應被理解為一種途徑，能讓國人親眼見證國家的力量。這不僅提醒國人唯有自身強大才能自衛，同時也向國際社會傳遞一個重要訊息：在未來的世界秩序中，和平崛起的中國將佔據主導地位。國際社會講求現實，若要擁有話語權，高科技武器的支撐必不可少。這如同二次世界大戰後的情形，正因中國在東亞戰場牽制大量日軍主力，成為盟軍最終勝利的關鍵因素，作為主要戰勝國，中國方能成為戰後聯合國安理會的五個常任理事國之一。

軍備建設旨在自衛，9月3日閱兵中展示的大量軍事裝備，有力證明了中國的崛起。我們具備雄厚的工業實力，以此支撐軍事力量的構建。即便在西方陣營內部，也不乏認同此觀點者。澳洲一位國防戰略高級分析師在觀看9月3日的閱兵後表示，中國展現出自主研發先進軍事裝備，並能迅速將其投入作戰部署的能力，且速度比西方國家更快。除速度之外，中國武器的數量規模也超過西方。

西方國家自身的資料顯示，在過去30年間，中國國防開支增長了13倍。國防開支需強大國力支撐，短短30年間如此大幅增長，間接彰顯了國家實力的提升。但我們切不可將此增長誤解為窮兵黷武，畢竟中國國防開支僅為美國的三分之一左右，這一增長僅是在縮小雙方差距。

從數據上看，美國依舊是全球最強大的軍事力量，但中美之間的差距已明顯縮小。在筆者看來，更為重要的是，中國幾乎能自主製造所有所需的軍事裝備。自主研發軍備的重要性不言而喻，擁有此能力，意味著中國不會受外國武器供應商的「掣肘」。這就如同智能手機的晶片，若無自主研發的晶片，手機研發便要看他人臉色行事，而有了自主研發能力，便不會受制於人。

我們前往內地旅遊時，能真切體驗到中國在電子應用方面的先進之處。這一優勢同樣在閱兵中得以展現，今年閱兵展示了三支新型兵種方隊，即軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊和資訊支援部隊方隊，這充分體現了國家軍事水平的提升。許多人觀看閱兵後深感自豪，此種自豪並非源於軍力炫耀，而是因國家力量的崛起而生。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人、放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。