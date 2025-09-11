葛珮帆｜港人親歷大閱兵的家國心潮

當三軍儀仗隊踏著鏗鏘有力的正步聲走來，當地面裝備方隊以排山倒海之勢駛過，當新型戰機劃破長空留下絢麗的彩煙，作為一名來自香港的觀禮者，我內心湧起的情感複雜而澎湃。九三閱兵是震撼人心的盛典，今次我其實是第三次觀禮閱兵，從2015、2019、到2025，三次觀禮閱兵，於我而言，是國家日益強盛的生動見證。每一次站在觀禮席上，耳聞鏗鏘步伐，目睹雄壯軍容，內心激蕩不已。這不僅是國威軍威的展示，更是民族魂與凝聚力的彰顯。



對港人而言，九三閱兵是一次重新認識國家的機會，一次反思自身定位的契機，一次強化國家認同的經歷。在中華民族走向偉大復興的征程中，香港不能也不會缺席。我們需要將觀禮時的感動轉化為實際行動，把握國家發展帶來的機遇，化解前進道路上的挑戰，共同書寫香港與國家共同發展的新篇章。

九三閱兵首先是一場歷史的迴響與致敬。當習近平主席與抗戰老戰士代表握手時，時間仿佛回到了那個烽火連天的年代。我不禁想起香港東江縱隊的英勇事蹟，很高興在閱兵現場又遇到了敬佩的東江縱隊老戰士林珍大姐，她的身影連接著香港與內地共同抗戰的歷史記憶，提醒著我們這場勝利來之不易。香港從來不是國家歷史的旁觀者，而是中華民族救亡圖存的重要組成部分。這段共同的歷史經歷，構成了香港與國家之間最深層次的情感紐帶。

閱兵場上展示的現代化武器裝備令人震撼，作為一名來自香港的觀禮者，我深切感受到國家在這些年的科技進步。這種實力並非為了炫耀武力，而是為一個曾經飽受欺淩的民族提供最基本的安全保障。正如習主席強調：「一時強弱在於力，千秋勝負在於理。正義、光明、進步必將戰勝邪惡、黑暗、反動。任何時候，我們都要弘揚全人類共同價值，堅定捍衛國際公平正義，讓世界正氣充盈、乾坤朗朗。」

在閱兵盛典的壯觀場面中，我看到了一個國家堅持和平發展的決心。中國選擇在紀念抗戰勝利的日子舉行閱兵，本身就是對和平價值的重申。展示國防力量不是為了恐嚇他人，而是為了表明我們有能力維護自身發展權益，能夠為世界和平作出更大貢獻。香港的繁榮始終建立在和平穩定的基礎之上，而國家的強大正是這種和平最可靠的保障。

從香港視角觀看閱兵，別有一番深刻體會。經歷了近年來的風雨變幻，香港社會正在重新思考與國家的關係。當看到閱兵式中展現的國家實力與民族自信，我期望香港大衆都意識到，香港的未來必須建立在與國家共同發展的基礎之上。香港的獨特優勢需要與國家的大局相結合，香港的法治精神、專業素養和國際視野應當成為民族復興大業中的特殊貢獻。同時，國家的發展也為香港青年提供了前所未有的機遇舞台——從粵港澳大灣區建設到「一帶一路」倡議，港人特別是年輕一代可以在這個偉大時代找到自己的位置和價值。

閱兵場上那些年輕官兵堅毅的面龐，那些高科技裝備展示的創新力量，那些嚴整陣列體現的紀律精神，無不令人動容。但這背後更值得思考的是：這種力量從何而來？它源於一個民族對自身命運的掌握，源于一種文明歷經磨難後的重生，源於一個國家對發展道路的自信選擇。中國正在探索的現代化路徑，打破了「現代化等於西方化」的迷思，證明了一個文明古國完全可以在吸收人類優秀成果的同時，走出一條符合自身國情的發展道路。

站在觀禮台上，我想到香港年輕一代的未來。他們需要建立一種既紮根香港本土，又心懷國家的身份認同。九三閱兵展示的國家實力應當成為連接香港與內地的情感橋樑。國家的發展為香港青年提供了實現夢想的廣闊舞台，關鍵在於我們能否把握歷史機遇，將個人理想融入國家發展大局。

當閱兵式結束，和平鴿與氣球飛向天空，我心中充滿希望。這種希望不僅來自於國家的強大，更來自於對和平與發展理念的堅持。香港作為國家的一部分，既要珍惜來之不易的穩定繁榮，也要為維護國家主權、安全和發展利益作出貢獻。我們需要走出過去的認知局限，以更開闊的視野認識國家的現實與未來。

長安街上的鏗鏘腳步聲漸漸遠去，但它們在我心中激起的迴響卻久久不息。這聲音是歷史的回聲，是現在的強音，也是未來的召喚。作為一個中國香港人，我從未如此清晰地感受到自己與這片土地、這個民族、這個國家的深刻聯結。在國家邁向現代化的征程中，香港必將以自己獨特的方式貢獻力量，共享榮光。

作者葛珮帆是立法會（選舉委員會）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



