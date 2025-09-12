葛珮帆｜香港問鼎亞洲人才之冠　打造國際人才高地

國際管理發展學院（IMD）9月9日發佈的《2025年世界人才排名》顯示，香港從去年的全球第九位躍升至第四位，取代新加坡成為亞洲第一，這是香港在該排名中的歷史最高位次。香港在今年排名中的強勁表現得益於全方位的改進。在排名評估的三大人才競爭力因素上，香港全部連續第二年上升。



這個排名是國際管理發展學院（IMD）發佈的，評估了69個經濟體，考慮了投資與發展、吸引力和就緒度三個因素。香港創下歷史最佳成績，其成功不僅體現在數字上的躍升，更在於構建了一套行之有效的「育才、引才、留才」生態系統。

香港表現好的具體指標有：科學學科畢業生百分比繼續全球第一，財務技能排名上升到全球第三，管理層薪酬和管理教育效能都位列全球第五。政府發言人說這個排名證明香港特區政府在教育、創新科技和引進人才方面的政策措施找對方向和收到成效。

香港有高度國際化和多元化的專上教育，擁有五所世界百強大學，優秀的科研人才。截至2025年8月底，各項輸入人才計畫共收到超過52萬宗申請，其中超過35萬宗獲批，同期經各項人才入境計畫抵港的人才超過23萬人。這些人才和他們家人落戶香港，充實了勞動力，改善了人口結構，填補了人力資源缺口。

香港推行多項吸引人才與資本投資者的入境計畫，積極吸納專業人士、企業家及高資產人士。這些計畫包括「高端人才通行證計畫」、「一般就業政策」、「輸入內地人才計畫」、「優秀人才入境計畫」等。其中高端人才通行證計畫最受追捧，申請人數最多（49,680宗），獲批率高達81.4%。而「科技人才入境計畫」雖然申請人數僅176宗，但94.9%的獲批率創下各項計畫之最。

特區政府在去年《施政報告》宣佈成立教育、科技和人才委員會，由政務司司長領導統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展。該委員會負責制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。行政長官李家超表示：「人才是第一資源，教育培訓至為重要。香港是一個只有1100平方公里的城市，卻擁有五所百強大學。」 李家超在2025年6月3日的論壇上提到，二十屆三中全會通過的《決定》指出要發揮「一國兩制」制度優勢，支持香港打造國際高端人才集聚高地。香港一直堅定支持自由貿易，積極鞏固與傳統市場的關係，並強化與新興市場的交流。

香港專上教育高度國際化和多元化，擁有五所世界百強大學，優秀的科研人才，是國際高端人才交流合作的彙聚地。特區政府致力於打造「留學香港」品牌，持續堅定投資教育，支持院校不斷革新優化，發揮一流大學優勢，配合院校擴容提質，並推行獎學金計畫等一系列具體政策措施。

政府致力推動香港發展成為國際創科中心，多管齊下吸引世界各地的創科人才來港。世界智慧財產權組織於9月1日公佈的《2025年全球創新指數》百強創新集群，「深圳—香港—廣州」集群首度排名全球第一，可見粵港澳大灣區在創科方面獲得國際的高度肯定。

未來，香港需要持續優化人才服務生態，整合住房、子女教育等配套，增強對國際人才的長期吸引力。特區政府將會繼續對準香港「八大中心」戰略定位的人力需求，適時作出優化，為香港未來發展提供更強大的人才支撐。

