來稿｜青年失業率趨升　濕疹患者就業更難

濕疹（異位性皮膚炎）是香港常見的皮膚病，每5人便有1人在不同時期患上濕疹。最新香港青年失業率上升至7.3%，加上應屆畢業生將投入勞動市場，對待業或正就業的年輕濕疹患者無疑雪上加霜。正值9月14日為世界濕疹關注日，本會呼籲政府關注及增加資源支援，減少公眾的歧視和誤解，助患者走出逆境。

職場遭歧視 易有輕生念頭

最新國際研究指出，18.6%濕疹患者因病停工，33.9%員工表示因患濕疹在職場遭歧視。就好像25歲的年輕濕疹患者郭先生，入讀IVE三個月後由於病情太嚴重被迫要停學。他那時在便利店兼職被顧客歧視，直接當面對他說：「你咁污糟就唔好返工啦，會整污糟啲嘢！」，令他自信心受到很大打擊。停學後，郭先生的濕疹情況更糟糕；加上適逢新冠疫情，他根本找不到工作。他不出街不見人，差不多與世隔絕，這段是他人生最痛苦的時期，甚至曾經有輕生念頭。

用生物製劑好轉 望重投社會工作

郭先生多年來在政府醫院一直以類固醇、口服抑制劑及藥膏醫治濕疹，但效果不理想。幸好濕疹治療不斷突破，其中生物製劑精準針對免疫系統中導致濕疹發病的發炎因子，相比傳統口服免疫力抑制劑療效更理想，副作用較少。現時香港有兩款已經獲衞生署註冊的生物製劑，一款於2018年註冊，而另一款則於今年年中引入本港，適合12歲或以上濕疹患者。最近郭先生終於可以開始打生物製劑，病情好轉令他回復信心搵工，重新面對社會。但他十分擔心：「因為學歷不高，早前見工時僱主都有問我病情，會不會影響工作，我覺得一般僱主都不想聘請濕疹患者，擔心經常請病假，或者影響公司形象。現在又碰上青年人失業率高，我們濕疹年輕患者搵工更困難，不知自己將來怎樣，前路茫茫。」

促請政府投放皮膚科更多資源

能像郭先生成功申請政府的藥物資助的患者只是寥寥可數，因「安全網」的申請門檻頗高，除了需要入息審查外，更要達到臨床規定，即是成人須先接受兩種傳統治療並由醫生證實治療對患者無效才會獲得考慮。傳統治療副作用令部份患者卻步，無法完成治療，因而未能符合政府使用新型藥物的標準。故此，非牟利社區藥房的角色變得重要，為因各種原因未能申請政府資助的患者，提供一個更容易更簡單的渠道獲得藥費資助。現在除香港聖雅各福群會惠澤藥房提供了兩個藥物援助計劃外，現時香港藥學服務基金更推出了一個免入息審查的藥物資助計劃，詳情請向專科醫生查詢。

本會希望社會各界能夠更深入了解濕疹，減低歧視，在職場上一視同仁；亦希望政府可以加大力度，投放更多資源在皮膚科，特別在濕疹藥物資助能降低用藥門檻，讓更多患者盡快用到有效的新型治療，重拾正常生活。

