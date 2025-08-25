「補充勞工優化計劃」將於下周屆滿兩年，當下的就業市場與經濟環境已經大相逕庭。最新失業率升至3.7%，當中建造業的數字高達7.2%，餐飲業亦升至6.4%。惟勞工及福利局局長孫玉菡置若罔聞，只表示9月起對於招聘侍應和初級廚師會有更多限制，以確保本地工人優先就業。言下之意，局長似乎並不打算結束輸入外勞。



隨着兩年期屆滿臨近，勞資雙方的聲音愈來愈多。身兼行會成員的立法會議員張宇人自不待言，餐飲聯業協會亦聲稱業界正面對結構性人手短缺，要求政府延續輸入外勞政策。飲食及酒店業職工總會則指出，兩年前飲食業失業率4.1%，就業不足率只有1.2%，如今失業率已經升至6.4%，「難以與放寬外勞輸入撇開關係」。

兩年政策已對行業造成重大影響，一方面因結業帶來的遣散外，因輸入勞工而出現被替代、縮短工作時數及凍薪減薪等情況，如繼續放寬將會對本地工人造成更壞影響。 飲食及酒店業職工總會

老調重彈「保障本地就業」淪口號

這個時候，局長孫玉菡卻只是老調重彈，聲稱外勞計劃的首要大前提是「本地工人優先就業」云云，表示會嚴格審批並打擊濫用行為，但沒有叫停計劃。行之兩年，當局才發現第一宗懷疑聘請外勞後解僱本地工人的個案，若證實將「毫不留情以行政制裁」，包括暫停新申請及一年內不接受其申請。這是因為運作情況真的如此良好，抑或勞工處一直監管不力？

孫玉菡表示從9月起，所有申請輸入侍應和初級廚師的僱主，必須強制到勞工處就業中心進行實地招聘。他希望藉此達到「一拍即合」，提高本地工人的就業機會。但正如飲食及酒店業職工總會所指，問題是職位中位數過低，僱主依然不難符合要求以輸入外勞。而且現行政策的全職定義為每周36小時，遠低於飲食界達54小時的工時中位數，換言之有意輸入外勞的僱主，大有空間削減本地勞工的工時。

黃家和同意沒必要再大規模輸入外勞

根據勞顧會僱員代表譚金蓮所指，自去年底起，大量餐飲業工友被逼轉為「散工」或「替更」，工時和收入被削減。部分僱主在聘請足夠外勞後，甚至直接解僱了工作多年的本地員工。譚金蓮批評現行的「二比一」規定過於寬鬆，認為僱主可以透過不斷更換替工來符合規定，導致本地員工很難找到穩定的全職工作。

經濟不景市道差，不少商舖空置或招租。

隨着結業潮持續，失業率攀升，就連業界老闆黃家和也同意目前餐飲業人力充足，沒有必要再大規模輸入外勞。他舉例提到，單是一間大型酒樓結業，可能已經有超過100名員工失業，提供大量本地勞動力。

施政報告要應對「無就業式經濟復蘇」

雖然香港經濟整體正面增長，預計全年增長2%至3%，但失業率上升是否暫時現象，卻難以說準。當香港人在街上隨處可見空置舖位，他們難以對就業感到信心。前政府經濟顧問歐錫熊上個月亦公開警告，香港正經歷一場危險的 「無就業式經濟復蘇」。

特首李家超相信失業率上升是經濟轉型期的正常現象，有行業做得較成功，也有做得沒那麼成功，因此工人需要時間尋找新工作。但香港餐飲業很多為茶餐廳、小食店以至街坊麵包舖，切身的舖租成本如何面對？對於頓失飯碗的勞工，「再培訓」會否也是無法對應當下困境的長遠之計？商舖租賃數字上升，很多商戶反而擔心業主會依然企硬，租金不跌反升。如何齊改革，惠民生，相信仍為新一份《施政報告》的關鍵。

市民就業不只是經濟發展的目標，亦是社會穩定的基礎。結業潮的現象不能持續下去，節節上升的失業率更加不能放任。勞福局不但應該全面檢討外勞計劃過去兩年對本地就業、工資、行業生態和商業模式的影響，以具體行動保障本地工人的就業權益。更重要的是，比起所謂的人手不足，本港的最大營商困難在於舖租高昂。政府必須直面這個房間裏的大象，改善企業的營商環境，讓更多成本可以用於提升員工薪酬、改善服務質素以至是升級科技，投資未來。