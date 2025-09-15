來稿｜破解12年建設周期難題　讓沙頭角口岸成為深港聯通新紐帶

來稿作者：温和達



作為鹽田區政協港澳委員，本人對沙頭角口岸重建工作高度關注，深知此舉與國家「十四五」規劃發展方向高度契合，對深化深港融合、提升區域聯通效能具有重要意義，因此對口岸重建工作表示堅決支持與熱烈歡迎。

深港融合發展的深化、通關便利水準的提升，不僅是鹽田區政府重點推進的工作方向，更是沙頭角禁區居民多年來的熱切期盼。然而，當前口岸重建計畫面臨週期過長的問題——該口岸自2020年疫情期間暫停運作至2032年計畫重開啟用，整個過程長達12年，這一漫長週期難以充分滿足深港兩地市民對高效通關、便捷往來的迫切需求，也可能在一定程度上延緩區域經濟融合發展的進程。因此，本人迫切希望相關部門能進一步提速提效，優化建設流程，縮短建設週期，推動口岸早日啟用，切實回應兩地市民的共同關切。

為更好地發揮沙頭角口岸在深港融合中的樞紐作用，結合口岸重建進程，本人提出以下具體建議，核心在於通過開放沙頭角禁區區域及海域，啟動鹽田沙頭角「海、陸、空」聯動發展引擎，為口岸經濟注入新活力：

一、強化交通網絡建設，提升道路通達性

交通是區域聯通的基礎，也是口岸效能發揮的關鍵。建議重點推進沙頭角道等道路擴寬工程，優化道路通行能力，緩解未來口岸啟用後的交通壓力；同時，前瞻性規劃交通銜接體系，推動沙頭角口岸與北都公路、鐵路的無縫對接，增設無縫連接通道，實現「公路+鐵路」立體聯運，進一步擴大口岸輻射範圍，提升深港兩地人員、貨物往來的便捷度。

二、盤活現有閒置資源，助力旅遊體驗升級

當前沙頭角禁區部分閒置空間，可優先用於提升區域接待能力與旅遊體驗。建議儘快開放擔水坑、山咀道旁海關閒置停車空地，將其改造為臨時停車場，解決當前市民進入沙頭角旅遊的停車難題，同時結合沙頭角的區位特色與文化資源，進一步完善旅遊配套設施，吸引更多深港市民前來觀光消費，以旅遊經濟帶動區域發展，為後續口岸經濟的繁榮奠定基礎。

三、著眼長遠發展需求，完善停車配套規劃

隨著口岸重建與區域發展，未來人車流量將大幅增長，停車資源需求也將持續上升。建議在新口岸建設規劃中，充分預留停車空間，增設足夠的停車泊位，構建「人暢其行、車暢其停」的基礎交通環境，為口岸高效運作與人車通道的順暢銜接提供保障，避免因停車資源不足制約口岸功能發揮。

四、優化行人通關路徑，兼顧居民便利與口岸管控

禁區居民的日常出行便利與口岸的安全管控需統籌兼顧。建議在現有禁區範圍內，規劃建設行人通關便捷通道——具體可利用連麻坑道、福德學校側邊通道，增設行人路徑連接口岸通關區域。這一設計既能為禁區居民提供更便捷的通關路徑，減少繞行距離，也能通過集中化的行人通道設計，提升口岸管控效率，實現「便民」與「管控」的雙重目標。

沙頭角口岸重建不僅是基礎設施的升級，更是推動深港深度融合、啟動鹽田區域經濟的重要契機。期待相關部門能充分吸納合理建議，以更高效的推進節奏、更科學的規劃設計，讓沙頭角口岸早日成為深港融合發展的「新紐帶」，為兩地經濟社會協同發展貢獻更大力量。

作者温和達是北區區議員、深圳市鹽田區政協港澳委員、沙頭角智庫大聯盟主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



