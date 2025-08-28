李民斌｜提升港深通關體驗　釋放大灣區制度紅利

李民斌專欄

隨著粵港澳大灣區建設的穩步推進，内地與香港的人員流動愈加頻密，兩地通關也愈來愈便捷。8月10日香港錄得總出入境134萬人次，創下歷史新高。統計數據還顯示，今年7月訪港旅客為439萬人次，較去年同期上升12%。港人北上和内地旅客訪港，不僅增進兩地交流，也為經濟發展注入新動力。

大灣區建設推進 往來港深客流增加

大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區和三種貨幣的特殊條件下建設的。要轉化「制度差異」爲「制度紅利」，需要創新機制，促進人流、物流和資金流的高效暢達。在「一小時生活圈」的構建和實踐下，引發香港和深圳之間客流增加，出入境部門要不斷提升服務水平，改善通關體驗，便利人員往來。

近年來，港深兩地已經推出多項新舉措，致力提升通關體驗和效率。例如，去年底，深圳灣口岸開通「免出示證件」通道，旅客可「刷臉」通行，人均通關時間減少四分之一。明年啓用的新皇崗口岸，將採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客只需一次上落車、一次排隊，即可完成查驗手續，通關時間將從平均半小時大幅縮短至五分鐘。

但是，不論硬件設施還是軟件配套，香港在通關體驗上仍有巨大提升空間。首先，可以複製此前證實成功的做法。例如，蓮塘／香園圍口岸是首個「人車直達」口岸，港深兩側均設有停車場，旅客可駕私家車直抵口岸泊車後過關，因此成爲熱門選擇，政府可研究建設更多此類口岸。

持續強化港深基建互聯互通

其次，雖然廣深港高鐵、港珠澳大橋等大型基建已陸續投入使用，但跨境基礎設施仍有巨大需求，應當因應北部都會區等新規劃，持續強化港深基礎設施的互聯互通，比如加快興建港深西部鐵路和北環綫等新基建。

最後，完善和細化已有制度的執行。例如，「港車北上」深受歡迎，但同時假日堵車問題日趨嚴峻，香港、珠海和澳門三地可加强協調，研究簡化審批過程和優化通關流程。此外，廣深港高鐵已經把港深市中心的通行時間壓縮至十多分鐘，但要全面發揮高鐵在速度上的優勢，購票、入閘等環節，仍有改善空間。

提升通關體驗以至基建聯通，事關香港市民和來港旅客切身利益，亦有助香港進一步融入大灣區發展，幅射灣區逾8,600萬人口，開拓發展新空間、增添發展新動力。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。