紫荊黨｜九三閱兵宣告中國力量不可戰勝

來稿作者：伍俊飛



80年前的9月3日，中國在艱苦卓絕的抗戰中取得最終勝利；80年後的同一天，一場人類歷史上最強大的閱兵盛典在北京天安門廣場舉行。2025年9月3日的閱兵式不僅是尖端武器的展示視窗，更是中國以全新戰略思維走向軍事強國的莊嚴宣示，標誌著全球力量平衡的歷史性轉變。

解放軍在天安門廣場首次公開展示了空前數量的現役新型武器裝備，包括打擊範圍覆蓋全球的東風5C洲際戰略核導彈、東風61陸基洲際導彈、驚雷-1空基遠端導彈、空警-600艦載預警機、殲-20S雙座隱身戰機、新型隱形無人戰機、鷹擊-21高超音速導彈、LY-1艦載鐳射武器、紅旗29防空反導裝備、新型無人潛航器、無人佈雷系統、採用油電混合動力的100式坦克、高能鐳射武器、高功率微波武器等革命性武器系統，而且軍事航天部隊方隊、網路空間部隊方隊、資訊支援部隊方隊首次亮相天安門廣場。這不僅是一場國力的展示，更是中國軍事戰略思維發生根本性轉變的明確信號——從技術追趕、創新引領到代差優勢，從區域防禦到全球力量投送，從單一領域威懾到全頻譜優勢控制。

此次閱兵標誌著中國完成軍事革命，實現從積貧積弱到全球領先，在武器裝備方面與美國至少平起平坐。1949年開國大典閱兵時，受閱部隊裝備幾乎全部來自戰場繳獲，空中梯隊僅有17架飛機，周恩來總理不得不下令隊伍繞飛兩遍以顯示更多飛機。2025年的九三閱兵，我們展示的已完全是自主研發的智慧化軍事裝備體系。從第四代主戰坦克到太空軍事部隊，從高超音速導彈到深海無人潛航器，中國在短短幾十年間完成了從軍事落後到全球領先的歷史性跨越。這一轉變凝聚了中國軍工人員數十年的努力，也是中國工業體系日益成熟的生動體現。從最初的「引進、消化、吸收、再創新」，到如今的「自主創新、引領潮流」，中國走出了一條符合自身國情的軍事現代化道路。

慶典活動最引人注目的特點是多款裝備呈現出的技術代差優勢。閱兵展示的殲-20S雙座隱身戰機是全球首款雙座隱身戰機，其後座飛行員可操控無人僚機和電子戰系統，使該機成為無人作戰指揮中樞。驚雷-1是一款全新的攜帶核彈頭的空射高超聲速導彈，採用了雙錐體頭部設計，且在頭部後方還有四片三角形控制面，其機動和突防能力是傳統空射核巡航導彈與核炸彈遠遠無法企及的。鷹擊-21高超音速導彈採用乘波體設計，末端俯衝速度達10馬赫，射程可達1500公里以上，遠超美軍航母艦載機的作戰半徑。這意味著中國軍艦可以在美航母打擊範圍之外發射導彈，實現「保存自己，消滅敵人」的戰術理想狀態。100式坦克作為中國第一款第四代坦克，憑藉視覺化頭盔、360度主動防禦系統和混合動力模組化引擎三大核心突破，弱化了傳統坦克一對一「拼刺刀」式的交戰模式，通過無人機進行偵察與目標指示，真正實現體系化作戰。

傳統威懾戰略把實戰與威懾簡單割裂，當代中國威懾理論與實踐則不局限于單純示強，而是追求「靈活可控威懾」，更強調懾戰並舉、多元運籌、有限衝突。此次閱兵展示了中國對「靈活可控威懾」概念的摸索。以東風-26中遠端核常兼備彈道導彈為例，常規彈頭足夠多足夠強，能震懾住外部勢力在西太平洋區域的挑釁；但力量又不能太狠，免得對方誤判本土安全面臨極端威脅；留著核彈頭，如果遇到極端情況，可以實施「梯次阻嚇」。反導系統和進攻性武器同台公開展示傳遞出重要信號，即中國主動亮出盾牌，聲明「我有盾牌，不會先動手」，但也通過進攻性殺手鐧表明「人若犯我，我必犯人」，不排除有限度的軍事衝突，從而避免引發軍備競賽而導致安全困境升級。這種「精准控溫」的威懾能力，反映了中國軍改的重要成果，既打破個別國家的核壟斷和軍事霸權，又不至於將局勢推向冷戰時代美蘇之間那樣的僵化對立。

閱兵式不僅公開展示了現役先進武器裝備，更通過「藏而不露」的策略暗示我們擁有更深層更強大的威懾能力。未正式公開亮相的六代機、轟20、096戰略核潛艇等裝備對潛在對手構成了更為有效的心理威懾。這種思維深植于中國傳統軍事哲學。戰國時期孫臏的「減灶計」就是通過示弱令對手輕敵大意，待交兵時再充分發揮作戰優勢。中國通過展示部分超級武器，同時暗示擁有更多未公開的技術和裝備，既展現了軍事實力，又保持了戰略模糊性，使對手難以全面評估中國真實的軍事能力，從而形成全頻譜威懾效果。

解放軍公開展示的軍事實力將對中美關係帶來複雜而深遠的影響。一方面，技術代差優勢使中國在諸多領域取得對美相對優勢；另一方面，這種力量平衡的變化可能為中美關係提供新的穩定性。美國印太司令部司令帕帕羅上將此前在參議院軍事委員會聽證會上曾經公開承認，中國在空中、海上和導彈能力方面正在超越美國，同時也在加速提升其太空和反太空武器能力，這對美國的軍事優勢構成了嚴峻挑戰。這種力量對比變化迫使美國重新評估其對華戰略，避免直接軍事衝突。據美國媒體報導稱，五角大樓正起草最新《國防戰略》報告，建議美國軍隊優先保衛美國本土和西半球安全，而不是應對所謂的 「中國威脅」。美國《外交政策》雜誌日前發表一篇針對中國九三閱兵的評論文章，建議根據中美之間新的平衡態勢，調整美國的軍事戰略和外交政策，考慮從西太收縮美國兵力部署。美國的務實反應有助於防止誤判，為中美兩國建立新型大國關係創造條件。

此次活動展現出以實力促合作的姿態，使周邊國家和地區清醒認識到中國強悍的軍事實力和其自身的相對衰落，從而不敢挑戰中國的安全利益，如此有利於中國周邊環境的穩定。中國不是想取代誰當世界霸主，而是想守住各國無論領土、人口、經濟實力差異都享有平等地位的國際法基本原則，不讓世界變成「誰狠誰有理」的原始叢林。這種守規矩的大國胸懷，結合無可挑戰的軍事實力，將為中國贏得周邊國家的尊重。

抗戰勝利80周年紀念盛典對臺灣島內「台獨」勢力產生了致命打擊。閱兵展示的全域精確打擊能力、反介入和區域拒止能力以及智慧化作戰體系，使「台獨」分子認識到狗急跳牆只會帶來毀滅性後果。除了戰略性武器之外，針對臺灣的無人機和反艦導彈等不對稱作戰能力，我軍已經在戰車上部署國產GL6主動防禦系統。該系統由四面陣毫米波有源相控陣雷達、信號和資料處理系統、雙聯裝攔截彈發射裝置等組成，具備良好的適裝性能，不但可以安裝在主戰坦克上面，也可以配備步兵戰車、裝甲輸送車等其他車輛，能有效抵禦反坦克導彈、巡飛彈、無人機、FPV等武器多方向攻擊，保障登陸部隊向臺灣縱深發展。

閱兵展示的實力使「一國兩制」在臺灣獲得更多基層人民的支持，增強了他們擁護國家統一的底氣，有助於説明更多臺灣同胞認識到大陸已經具備無可爭議的武力統一能力，認識到美國根本無力與中國大陸在軍事上對抗，從而更傾向于和平統一的解決方案。臺灣網紅「館長」陳之漢在社交媒體上表示，「只要認同自己是堂堂正正的中國人，觀看閱兵會感到無比驕傲，因為這是‘我們的軍隊’」。臺灣網友在相關內容下留言說，「作為一個堂堂正正的中國人，今天真的很驕傲」，「身在臺灣省的中國人，共同紀念中華民族抗戰勝利，中華民族永遠昌盛」。

閱兵後中國宣佈的小行星防禦計畫具有更加深遠的軍事意義。中國探月工程總設計師吳偉仁院士日前介紹，我國正在規劃對一顆小行星實施動能撞擊演示任務，驗證小行星防禦方案可行性。觀測器將先期抵達，對目標小行星進行抵近觀測，獲取其詳細特性參數，然後撞擊器對小行星實施高速撞擊。在完成首次動能撞擊任務後，我國將在2030-2035年間開展推離偏轉試驗，到2045年前初步掌握小行星軌道控制能力。太空防禦體系不僅是和平利用太空的舉措，也是展示太空控制能力的手段。與小行星動能撞擊技術相通的反衛星技術，在戰時可以對敵人衛星進行反制。中國正在構建的「中國複眼」行星雷達監測系統，二期工程可探測750萬公里以內的威脅目標，三期工程將擴展至1.5億公里探測範圍。這種監測能力同樣可用於太空軍事行動，實現對別國衛星的跟蹤和監視。

面向未來，中國將繼續堅持技術加速和效率經濟發展道路，堅持通過軍工技術代差壓制競爭對手，鼎力維護世界和平。保持軍工技術代差遠比單純佔有領土更加具有戰略意義，因為它代表的是輕鬆制服對手的能力優勢而非高投入產出比的地理擴張，從而避免保羅·甘迺迪在《大國的興衰》一書中所警告的因過度擴張而導致的資源失衡。當前中國軍工的崛起不僅是量的累積，更是質的飛躍。從參考模仿到自主創新，從領先發展到代差優勢，這一轉變標誌著中國軍事現代化進入了新階段。在人工智慧、量子計算、高超聲速技術等前沿領域的持續投入，將使中國保持並擴大對其它國家軍事技術代差優勢，從而讓南京大屠殺、731部隊等歷史悲劇不再重演。

在硬實力之外，我們也將更加注重理技融合，尤其重視國際關係理論尤其是戰略威懾理論與軍事技術相互支撐，避免犯下顛覆性錯誤，陷入歷史上崛起中的德國、日本等因軍事過度擴張而導致的困局。一方面，戰略威懾理論規範軍事技術發展走向；另一方面，軍事技術的轉化與應用可以反哺戰略威懾理論的創新發展。中國崛起是中華民族的偉大復興，並不僅僅是軍事領域的領先，而是要開創一種嶄新的國際和平理論與實踐道路，這不僅會確保中華民族再也不會重蹈積貧積弱、任人欺淩的歷史覆轍，也為世界上那些被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻。

作者伍俊飛博士是紫荊黨總裁、政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。