來稿｜「一帶一路」論壇十年：香港角色與初創挑戰

第十屆「一帶一路高峰論壇」上周三（9月10日）在香港舉行，吸引超過六千名與會者，促成近五十份政府及企業合作備忘錄，總值約十億美元，規模創新高。今年論壇以「合作求變，共建未來」為主題，除延續經貿及基建合作外，特別聚焦數字創新、綠色金融及東盟與中東市場的潛力。行政長官李家超在致辭中強調，香港十年來已促成逾160份協議，並與超過120個國家和地區建立合作網絡，是「一帶一路」不可或缺的超級聯繫人。然而，在宏觀的政策口號與亮麗的協議數字背後，香港企業要想真正把握「一帶一路」機遇，仍面對不少挑戰。

香港企業的「三座大山」

第一重挑戰是市場複雜性。「一帶一路」覆蓋範圍廣泛，從基建極待提升的東南亞，到積極推動多元經濟的中東市場，各地產業基礎與市場規則差異極大。香港企業雖擁有國際化背景，但未必能快速適應當地語言、文化及監管環境。尤其在中東，雖然政商關係緊密，但決策常帶有政治考量，如何在保持靈活的同時確保合規，對企業是一大考驗。

第二重挑戰是地緣政治的不確定性。美國與歐盟對中國的戰略競爭不斷升級，「一帶一路」項目有時會被貼上地緣政治標籤。對中小企而言，若與某些敏感國家合作，可能在國際融資或客戶群拓展時受阻。

第三重挑戰則來自資源與規模。香港中小企和初創雖有創意和先進技術，但資金規模與央企、跨國公司差距巨大，單靠自身力量難以承擔大型基建或長期投資項目。這使得不少企業即使看到海外商機，也只能卻步。

這三大挑戰，突顯了政府平台與制度性支持的重要。例如，本屆論壇引入「重點項目分享環節」，由一帶一路辦公室、建造業議會、貿發局共同推動信息透明，以幫助港企更好跟進中東和東盟的投資機會。

初創案例：NEXX的突圍

在挑戰重重的環境下，仍有香港初創企業找到自己的突破口。物流人工智能公司NEXX便是一個代表性案例。公司由香港中文大學計算機科學與工程學系的余備教授領導的研究團隊創立，主打智能物流決策系統，能以自然語言處理跨境供應鏈、倉儲及配送的操作。

得益於香港的政策牽線與自身技術優勢，NEXX近日成功獲得卡塔爾主權基金QIA支持的RasmalVentures投資，並與當地龍頭企業Milaha合作建設智慧履約中心。這一合作不僅為中東市場帶來高效的數字化倉儲管理，也為NEXX開啟了進軍阿聯酋、沙特等地的出口之門。

以上案例並非香港初創的普遍寫照，但它展示了一種可能性：只要企業能在技術上提供差異化價值，並善用香港作為「中間人」的制度優勢，就能跨越資源限制，在一帶一路的浪潮中佔得一席。

前路：從「聯繫人」到「解決方案提供者」

論壇十周年，一方面顯示香港作為國際平台的地位穩固；另一方面，也提示我們必須重新思考：香港要如何由單純的「超級聯繫人」，升級為「解決方案提供者」。這需要至少三方面努力：

1、制度支持：政府在融資保險、法律服務、數據互通上提供更具針對性的政策配套，幫助中小企分擔風險。

2、市場聚焦：協助企業挑選具潛力的細分行業，例如綠色能源、智慧物流、金融科技，而非盲目追逐巨型基建。

3、人才與網絡：透過一帶一路獎學金、專業資格互認等方式，培養能同時熟悉中東與亞洲市場的跨文化人才。

一帶一路論壇的意義，已不再單純是展示「香港如何融入國家發展」的象徵工程，而是真正成為香港企業走出去的重要跳板。挑戰巨大，但只要政府能降低成本、企業善用自身優勢，案例如NEXX便會不斷湧現。十周年是一個節點，對香港而言，真正的考驗才剛開始。

