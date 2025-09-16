進言廣達｜香港青年應如何積極參與「一帶一路」建設

來稿作者：黃進達



以「合作求變 共建未來」為主題的第十屆「一帶一路高峰論壇」近日在香港成功舉辦。為期兩天的論壇匯聚了來自多國政府、企業及組織的6,000名領袖與嘉賓，簽署了9份涵蓋海關、反貪腐、氣象等領域的合作協議，並達成36項總值近10億美元的企業間協議，充分展現香港作為推動「一帶一路」合作的重要國際商貿平台的關鍵角色。機遇在前，香港青年應如何整備自己，積極參與「一帶一路」建設？

認清香港無可比擬的區位優勢

香港舉辦的「一帶一路」高峰論壇能夠獲得國際社會的高度認可，離不開香港作為共建「一帶一路」重要功能平台和節點的獨特區位優勢。行政長官李家超在開幕致辭中強調，香港是唯一一座背靠祖國、聯通世界的國際城市，是理想的「一帶一路」樞紐，更是連結亞洲與世界合作的首選門戶。他表示，香港不僅是「超級聯繫人」，更是「超級增值人」，在全球高質量合作中發揮雙重作用：既連接資本與項目，更注入活力、創新與可持續發展元素，為每一項合作創造戰略價值。香港將繼續推動「一帶一路」高質量發展，這是對未來共同繁榮的堅定承諾。

在高峰論壇同期舉辦的展會中，東南亞國家聯盟（東盟）的官方及商會代表積極與本地與會者建立聯繫。數據顯示，東盟已成為香港第二大貿易夥伴，雙方商品貿易總額達12,896億港元，佔香港全球貿易額的13.6%。在2020年至2024年期間，雙方貿易額年均增長率達5.7%。此外，香港亦是東盟與內地商品貿易的重要轉口港。香港青年應充分認識到，香港正發揮著中國與東盟貿易紐帶的關鍵作用，且這一角色日益重要。

硬聯通與軟人才：香港的特殊優勢

最新公布的《2025年世界人才排名》顯示，香港躍升至全球第四位，高居亞洲榜首。該排名從「吸引力」、「就緒度」及「投資與發展」三個維度評估人才競爭力，香港在「就緒度」方面位列全球第三，「投資與發展」排名第十二，「吸引力」排名第二十。在各項細分指標中，香港的科學學科畢業生比例繼續位居全球第一，財務技能排名上升至全球第三，管理層薪酬和管理教育效能均位列全球第五。這些成績充分證明香港青年具有極高競爭力，為參與「一帶一路」建設奠定了堅實基礎。

過去十年，在國家的堅定支持下，香港憑藉其獨特優勢、成熟的法治環境和高度國際化的商業網絡，積極聯繫內地與「一帶一路」地區，成為連接中國與沿線國家的關鍵樞紐。香港在國際項目投融資、離岸人民幣業務、專業服務支援及經貿交流合作等方面發揮了重要作用，實現了互惠共贏。經過十年積累，作為「超級聯繫人」的香港已建立起龐大的合作網絡，大量項目進入實質性合作與落地階段，為香港青年提供了直接參與的寶貴機會。

把握青春機遇，早作準備拓寬視野

從實踐層面看，香港青年可通過多種途徑積極參與「一帶一路」建設，增強對相關機遇的觀察與認識。香港各青年團體一直積極配合《青年發展藍圖》，協助青年把握國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議帶來的機遇，主動融入國家發展大局。例如，香港菁英會將於十月舉辦「菁英無界：泰國文化交流之旅」，組織香港青年前往泰國參觀交流，助力提升青年的國際視野。

值得一提的是，「一帶一路」沿線國家和地區的企業正為香港青年創造更多職業與創業機會，尤其在數字經濟、金融科技、綠色能源等領域的合作項目急需大量專業人才，而香港在這些領域具有明顯優勢。要把握這些機遇，香港青年需提前了解當地市場特點，尊重文化差異，並對宗教、消費習慣及法律環境等方面有充分認識。這些能力往往需通過實地考察和持續學習積累而來。

總之，香港青年參與「一帶一路」建設是一個基於機遇、實力與實踐的綜合過程。通過提升國際視野、掌握專業技能、深入理解沿線國家市場，並善用政府與社會資源，香港青年可在這一歷史進程中實現個人成長，同時為香港和國家的發展貢獻力量。隨著「一帶一路」合作的不斷深化，香港青年有望成為聯通中國與世界的重要橋樑。

作者黃進達是香港菁英會主席、全國青聯常務委員、香港專業及資深行政人員協會理事、經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



