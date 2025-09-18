仲點論政｜綠色建築值得大力推動

來稿作者：劉仲恒



日本氣象廳最近宣佈，今年6月到8月的夏季平均氣溫比30年來的平均氣溫高出2.36攝氏度，成為自1898年有記錄以來的最高值。香港的情況也差不多，立秋已經過了很長時間但天氣仍然那麼熱，解決氣候變化問題似乎已經到了刻不容緩的關頭了。

專家已經指出，要實現全球碳減排的目標，就必須在土地、能源、建築、交通和城市等領域落實快速而深遠的可持續轉型，否則後果會相當嚴重。建築物佔全球能源相關二氧化碳排放量的近40%，將會在可持續轉型中發揮重要作用。這一點對香港來說尤其重要，因為香港是石屎森林，到處都是高樓大廈，所以轉向綠色建築顯得特別重要，香港應該在這方面投入更多資源，成為全球先鋒。

未來發展注重的是在各個方面取得平衡。就跟香港國際機場起第三條跑道一樣，航空需求日益增多，為了中華白海豚而不起三跑是不可能的。但只求起三跑而置白海豚和其他海洋生物於不顧也說不過去，建立更多海岸公園便可成為最好的平衡。對於城市發展也是一樣，我們不可能因為環保考慮而停止起樓，香港不進一步發展就無法在國際社會上立足。但起樓也可以顧及對環境的保護，兩者可以兼顧。在筆者看來，綠色建築是城市和社區的全球性環保解決方案，可以通過可持續的設計、建造和運營，來減少碳排放、能源消耗和廢棄物的數量，最終達到兼顧環保的目的。

前一陣子，法國商務投資署和法國駐港澳總領事館跟香港理工大學舉辦了一個以「當建築與可持續發展、創新及金融相遇」為主題的講座，探討跟低碳材料、智能營運和綠色金融相關的議題。綠色建築既然是發展和環保之間最好的折中和解決方案，就理應成為大家未來可持續發展的思維模式。也因如此，建築界、學界和環保人士之間應該進行積極對話，為開發新方法、新技術和新合作契機而努力，這樣才能在發展和環保之間取得最好的平衡，造福我們和地球上未來的人們。

香港是個商業都市，做任何事都要講求經濟效益。實際上，綠色建築可以帶來巨大的經濟效益，那是不容忽視的，很多新建綠色建築和綠色改造項目都能夠節省運營成本、縮短投資回收期並有效提升資產的價值。以美國為例，綠色建築已經創造了數百萬個就業職位，並為美國的經濟貢獻了數千億美元。在2011到2014年那短短3年裡，美國的綠色建築就創造了1,674億美元的國民生產總值。光是在德克薩斯州一個州，那段時期就有超過72萬個就業職位跟綠色建築相關。由此可見，香港如果進行更徹底的綠色建築轉化，並不是一味的支出，也能為當下的本港經濟帶來很大的得益。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



