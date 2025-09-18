黃遠康｜積極應對社會高齡化　康文活動助抗孤獨感

社會高齡化是香港過去一段時間最備受關注的社會議題之一，本屆政府亦就有關問題作出多方面的努力和嘗試，例如去年成立「銀髮經濟顧問小組」，就如何鼓勵長者更多消費、投資、甚至再就業作出深入的研究。而在今年的《施政報告》中，特首更加重視有關問題，宣佈成立「社會高齡化對策工作小組」，就安老、醫療、樂齡科技、銀髮經濟等制訂相應政策，足見特區政府在高齡化浪潮的準備。



筆者最為欣喜，是看到特首提出以康樂文化，應對社會高齡化的需要。根據政府統計處資料顯示，約38.6萬名40歲以上人士從未結婚。雖然這個年齡組別中，曾經結婚的人士佔多數，但是考慮到平均離婚率超過30%，相信獨身生活的人士不在少數。當他們年紀逐漸增長，就會引發孤獨老人的另一深層社會問題。

雖然每個人都有自己的生活方式、喜好和習慣，然而，孤獨老人較易面對更多身心問題。第一，由於缺乏照顧，容易因為家居意外、生病等問題而失救，釀成悲劇；第二，在缺乏與人接觸、交流下，較易變得孤僻、冷漠，增加患上情緒病及抑鬱症的風險。有公共衛生專家指出，長期孤獨感損害身體健康和壽命，無異於每日吸食15支香煙。

事實上，英國和日本都有察覺到當地的孤獨問題日趨嚴重。前者推算，全國有900萬人面對孤獨問題，且每年造成320億英鎊的經濟損失。因此，兩國政府分別設立「孤獨事務大臣」及訂立《孤獨和孤立對策推進法》等法規，例如透過資助非政府團體舉辦更多社區活動、設立電話熱線及網上平台等協助獨居人士，尤其是獨居老人面對的孤獨感問題。

因此，特首強調康樂文化活動作為應對社會高齡化危機的方法，可謂切中要害。一方面，不少康樂文化活動都是團體形式進行，例如運動競賽、表演藝術等，都是要透過群策群力才能完成，令孤獨長者可以透過參與運動擴闊社交圈子，保持與人相處、交流和溝通，有助減少他們的孤獨感及其他負面情緒；另一方面，即使他們參與個人化的康樂文化活動，未必能夠認識新朋友或者維持社交生活，但是至少都可以促進身心健康，對於長者而言依然是有利無害。

目前康文署已經推出多項鼓勵長者參與康樂文化活動的措施，例如租用運動設施的半價優惠、逢星期三入場博物館免費等，對長者而言具有一定吸引力。不過，除了價錢因素之外，筆者相信未來的長者，亦即當下中、壯年群組人士，對康樂文化活動會有更高的期望和需求，就是「低門檻、小眾化、高頻率」。

無疑，港人明白運動對於健康的重要性，但是許多打工一族為了生計連休息時間都欠奉，何況是定期運動呢？因此，部分退休人士可能面對着對做運動感興趣亦有需要，但是無從入手的難題，加上年老身體機能下降，未必可以應付高體力、高強度的運動。因此，容易入門，又達到一定改善身心健康效果的運動，特別是較少肢體對抗的新興運動，值得相關部門研究如何在社區上加強推廣，讓沒有運動習慣的長者都可以參與其中。

另外，考慮到網絡年代的來臨，資訊發達又急速，人的嗜好亦變得碎片化。當局除了繼續提供大眾化的康樂文化活動之外，亦應該考慮不同群眾的口味，舉辦適合小眾的活動，讓不同喜好的市民都可以投入其中。而為了了解小眾的需要，建議可以設置意見收集渠道，讓他們反映意見，並衡量建議的可行性、活動對身心健康和人際交流的幫助等一籃子因素，分緩急先後推行，並創造有利小眾康樂文化活動推行的條件。

最後，考慮到長者從職場退下火線，而孤獨長者更是沒有家庭負擔和壓力，最不缺乏空餘時間。因此，康樂文化活動必須充足，最好做到「年中無休」，讓有需要的長者經常得到參與活動的機會，達致改善身心健康的效果。

社會高齡化已經是無法逆轉且逼在眉捷的重大社會問題。如今，特首定出一個清晰的應對方向，絕對是一個好的開始。希望「社會高齡化對策工作組」盡快公佈政策建議，讓未來二百多萬的銀髮一族可以受惠。

