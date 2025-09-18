劉暢｜加沙悲歌：從受害者到施暴者，還要對以色列容忍到何時？

中東加沙地帶的硝煙仍未散去。在這片被炮火反覆犁過的土地上，數百萬巴勒斯坦人仍在飢餓、恐懼與喪親之痛中掙紮求生。9月16日，聯合國人權理事會任命的獨立國際調查委員會發布了一份震驚世界的報告——以色列在加沙對巴勒斯坦人所實施的行為，已構成「種族滅絕罪」。報告指出：以色列當局和安全部隊系統性地實施了《防止及懲治滅絕種族罪公約》中定義的四項種族滅絕行為——大規模殺戮、製造毀滅性生存條件、嚴重身心傷害、阻止生育。這不是戰爭的「附帶傷害」，而是有計劃、有組織、有高層授意的國家行為。



在這份報告發布的同時，威尼斯影展銀獅獎頒給了紀錄片《欣德拉賈布之聲》——一部以5歲巴勒斯坦女童欣德臨終求救電話為主線的電影。影片根據真實事件改編，電話中，她顫抖着說：「坦克就在我旁邊……你們會來帶我嗎？我好怕。」三個小時後，救援隊伍遭伏擊，她與兩名醫護人員一同遇害。她的聲音，是加沙兒童的聲音，是整個巴勒斯坦民族的聲音，更是人類良知被撕裂時發出的尖叫。

以色列從受害者變加害者

種族滅絕，是人類文明史上最黑暗、最不可逾越的道德底線。它意味着對一個族群生存權的徹底剝奪，是對生命尊嚴最粗暴的踐踏。1948年，《防止及懲治滅絕種族罪公約》的誕生，正是源於對二戰期間納粹迫害猶太人慘劇的深刻反思——那時，600萬名猶太人在集中營裏遭受酷刑、屠殺，整個民族瀕臨滅頂之災。這段歷史成為全人類共同的傷痛，也讓 「永不重演種族滅絕」成為國際社會的共識。正是基於這份對苦難的共情與對正義的追求，國際社會支持以色列在巴勒斯坦地區建國，希望這個飽經磨難的民族能擁有自己的家園。可如今，歷史的劇本卻發生了令人心碎的反轉：曾經的受害者，卻對巴勒斯坦人舉起了屠刀。

在加沙，種族滅絕不是抽象的指控，而是每天都在發生的殘酷現實。聯合國人道主義事務協調廳的數據顯示，近百萬民眾滯留加沙城，饑荒已成為確認的事實，居民在轟炸與饑餓的雙重折磨下掙扎求生。以色列的全面封鎖阻斷了人道主義援助，讓加沙變成了一座「露天監獄」；醫療系統與教育系統被系統性破壞，孩子們失去了課堂，傷者得不到救治；針對兒童的直接襲擊、系統性的性暴力與基於性別的暴力，更是將人性的底線徹底撕碎。調查委員會指出，以色列當局通過這些行為，蓄意製造旨在消滅巴勒斯坦人生存條件的局面，這種意圖，是對《防止及懲治滅絕種族罪公約》最公然的違背，也是對人類共同道德底線的踐踏。

美國既是盟友也是共犯

如果說以色列是執行者，那麼美國就是它的共謀者。從武器輸送、情報共享，到在聯合國安理會一再動用否決權阻撓停火決議，美國對以色列的支持早已超越「盟友」範疇，進入「包庇戰爭罪行」的危險地帶。作為以色列的主要盟友和軍事援助提供者，美國對加沙危機負有無可推卸的責任。當聯合國調查委員會明確指出「所有國家都有法律義務採取一切合理可行的手段，阻止加沙的種族滅絕」時，美國的立場顯得尤為尷尬。更諷刺的是，正在耶路撒冷訪問的美國國務卿魯比奧，竟公開批評英國、法國等盟友承認巴勒斯坦國的舉動，稱其「只會鼓勵哈馬斯」。他發表這番言論的同時，以色列正對加沙發動新一輪空襲，造成至少40人死亡。這種將人道危機政治化的態度，無異於為暴行開綠燈。

美國長期以來以「中東和平調解者」自居，但實際上，它的政策早已淪為對以色列政府的無條件縱容。這種支持不是基於正義或國際法，而是出於地緣政治利益與國內政治壓力。結果是：一個自詡「捍衛人權價值」的「民主國家」，成了系統性侵犯人權行為的共犯。

內塔尼亞胡發起政治綁架

以色列的悲劇在於，一個面臨貪腐指控的政治人物，為了個人政治生存，將整個國家拖入戰爭深淵。自2020年以來，內塔尼亞胡因貪腐案件面臨司法審判，而戰爭狀態成為他逃避審判的完美藉口。每當和平曙光出現，內塔尼亞胡就選擇「掀桌子」，從加沙戰爭到卡塔爾襲擊，無不與其個人政治命運密切相關。

並非所有以色列人都認同這種冷血的暴行。內塔尼亞胡政府為了一己政治私利，將整個以色列拖入戰爭的深淵。對他而言，戰爭的持續是掩蓋罪行的遮羞布 —— 只有戰火不熄，那些犯下種族滅絕罪行的人才能逃避清算。聯合國的調查報告本應成為喚醒國際社會行動的警鐘，卻可能讓以色列統治階層更加瘋狂，他們會變本加厲地通過暴力手段壓制巴勒斯坦人，戰爭一旦停止，就意味着對他們的清算開始。和平越遙遠，他的政權就越穩固。但這代價，是由整個以色列民族承擔的。

伸張正義中東才能迎來黎明

聯合國的調查報告或許不會立刻帶來起訴或制裁，但它是一面鏡子，照出了被掩蓋的真相。它告訴世界：加沙的苦難不是「附帶損傷」，而是有計劃的摧殘；不是「反恐必要手段」，而是違反人類良知的罪行。

國際社會不能再以「複雜歷史背景」為藉口而袖手旁觀。種族滅絕沒有辯解餘地。無論誰是執行者，都必須被追責。最重要的是，我們每一個普通人，都不能讓欣德的聲音消失。她的尖叫、她的懇求、她的死亡，應成為全球良知的警鐘。

人類曾因沉默而付出慘痛代價。今天，我們有機會作出不同選擇。欣德的聲音，將持續回蕩。直到封鎖解除，直到援助抵達，直到戰犯受審，直到巴勒斯坦人——像當年的猶太人一樣——獲得他們應得的尊嚴、土地與和平。加沙的哭聲，終將成為審判的證詞。

只有正義伸張，欣德的回聲才會平息，中東才能迎來黎明。否則，歷史的輪迴將永無止境，我們皆為共謀者。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。