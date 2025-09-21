來稿｜《女神配對計劃》——是現代版愛的教育，還是愛的表演？

來稿作者：馮廣榮



近日播放《女神配對計劃》作為戀愛真人騷，以「女神擁有選擇權」為節目主軸，讓五位女性藝人在眾多男士中挑選理想伴侶。節目包裝精美，情節起伏，成功吸引大量觀眾追看與討論。然而，當我們靜下來重新反思，女神的「選擇權」其實並不如表面那般自由。



性別角色的再定型

我們一方面知道，女神們的選擇看似自主，實則在預設框架中進行，節目中的淘汰制度、剪接手法與情感設計，也在牽動着參與者的行為與觀眾的情緒，更像是製作團隊精心安排的情感劇本；另一方面，觀眾卻代入真實的情感流動，彷彿也為女神找到真愛而歡呼歡呼雀躍。

首先，雖然女神們在形式上掌握主導權，但她們的形象卻高度標準化︰外貌姣好、談吐得體、背景亮眼，幾乎全是符合主流審美的藝人。這種設定不僅暗示「值得被愛」的女性需具備某種社會認可的條件，也排除了多元女性形象的可能性。

其次，男士方面則被功能化為各種「類型角色」，如暖男、搞笑型、霸道型等，彷彿是供女神挑選的情感商品，缺乏立體性與真實性。這種角色分配不但限制了參與者的表現空間，也向觀眾灌輸了狹隘的性別期待，強化了戀愛中的性別行為模式。

情感的商品化與投射

更值得批判的是節目的情感商品化與娛樂化。戀愛在節目中不再是私密的情感交流，而是被剪接、包裝、消費的內容素材。成功配對的CP成為宣傳焦點，延伸至社交媒體、商演甚至代言，情感變成可販售的品牌。節目刻意製造情感反轉與戲劇張力，如關嘉敏的拒絕與李芷晴的單身選擇，雖然真誠，但也被利用為吸睛工具。觀眾在分享「CP」歡呼的同時，其實也參與了情感的消費與操控。戀愛不再是個人選擇，而是公共娛樂，每一個情感決定都可能成為話題、流量與商業價值的一部分。

此外，觀眾的情感投射亦是節目的關鍵。透過柔和的背景音樂、剪接節奏與嘉賓評論，引導觀眾對某對CP產生偏好，甚至對參與者進行道德評判。當戀愛變成公共娛樂，個人的情感選擇便不再純粹，而是被輿論與節目敘事牽引。觀眾不再只是旁觀者，而是情感消費者，在娛樂的名義下參與了對他人情感的評價與干預。

我們真的在看「愛情」嗎？

當戀愛變成競爭、情感變成商品、選擇變成表演，它也在重新塑造我們的情感語言。我們開始用「淘汰」、「配對成功」、「官配」這些詞來形容真實生活中的關係，彷彿愛情是一場比賽，輸了就不值得被愛。但人們不禁要問︰「愛情是競爭，是淘汰，是表現，是被挑選嗎？」

我們更是在潛移默化中被教育：什麼樣的人值得被愛？什麼樣的表現才叫「有魅力」？誰的選擇是「勇敢」，誰的拒絕是「冷漠」？這些判斷不只是針對節目角色，更反映出我們對現實中人際關係的期待與偏見。

在這場包裝精美的真人騷中，我們看到的不一定是愛情的真相，也可能只是娛樂工具的幻象。若我們不加批判地接受這種敘事，便可能在不知不覺中失去對愛情、選擇與自我的真正理解。或許，真正的愛情選擇權，不是誰能選誰，而是能否在不被操控的情境下，忠於自己、尊重他人、做出真誠的決定。

這不只是節目的課題，更是我們每個人都該思考的現實。

作者馮廣榮是東華學院人文學院應用社會科學學系高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。