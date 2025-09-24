來稿｜《施政報告》五大方向確立航運物流轉型行動綱領

來稿作者：于承忠博士



在全球供應鏈格局經歷深刻重塑、地緣政治與科技變革帶來雙重挑戰的背景下，本剛發表的《施政報告2025》為香港的航運物流業提出了一套相當務實的發展方略。這份藍圖並非口號式的政策堆砌，而是針對香港當前所面臨的現實困境與機遇，提出的一系列環環相扣的應對策略。其核心目標非常明確：在鞏固傳統優勢的基礎上，通過結構性轉型，確保香港在全球貿易體系中的核心地位。



細讀報告，我們可將其策略歸納為幾個關鍵方向：

一、深化整合，重新定義貨運腹地

報告最務實的一點，是正視了香港貨源腹地需要拓展的迫切性。過去依賴珠三角貨源的模式，在區域港口競爭加劇的今天已面臨挑戰。因此，政府大力推動「鐵海陸江」多式聯運，旨在將香港的服務網絡延伸至重慶、成都等內陸省市。其核心目的在於鞏固貨源，將香港定位為內陸地區通往國際市場最可靠、最高效的門戶。東莞「香港國際機場東莞空港中心」的「海空聯運」模式，正是這一思路的具體體現，旨在繞開傳統關務流程，提升整體供應鏈效率。這一步棋，是從被動等待貨物，轉向主動出擊、構建更穩固貨運網絡的戰略轉變。

二、數字化轉型，提升核心競爭力

數字化是全球港口的必爭之地，香港在此不能落後。報告提出的「智慧港口社區系統」和為B2B貿易文件數字化立法，是追趕國際標準的基礎建設。其中更值得關注的是「Project Cargox」路線圖，其目標是利用真實的貨運數據為中小企提供貿易融資。這一舉措的現實意義在於，它試圖解決中小企長期以來「融資難、融資貴」的痛點，將物流數據轉化為可信的金融資產。若能成功推行，不僅能提升單一企業的運營效率，更能優化整個貿易生態的資金流動性。當然，其挑戰在於如何有效整合各方數據，並推動廣大中小企積極參與。

三、佈局綠色航運，應對未來規則

面對國際海事組織（IMO）日益嚴格的環保法規，綠色轉型已是航運業的「必答題」。報告提出將香港發展為綠色甲醇、氫能等新型燃料的加注中心，並建立可持續航空燃料（SAF）產業鏈，這是一項具前瞻性的防禦性投資。其目的不僅是為了滿足未來停靠香港的船隻和飛機的燃料需求，更是試圖從規則的被動接受者，轉變為綠色能源供應鏈的主動參與者。通過協助內地生產的綠色燃料經香港出口，香港有望在這個新興市場中佔據一席之地。這一步棋的成敗，將直接影響香港作為國際航運中心的長期吸引力。

四、鞏固高增值服務，構建「護城河」

報告清晰地認識到，香港物流業最大的優勢，並非僅在於港口基建，而在於其背後成熟的金融、保險、法律等高增值服務體系。因此，政府通過稅務優惠、簡化船舶註冊流程、推動設立海事風險池等措施，旨在進一步鞏固這條「護城河」。同時，大力發展商品貿易，吸引倫敦金屬交易所（LME）設立倉庫，其用意在於通過實物貿易帶動相關的航運、倉儲和專業服務需求，將貨流、資金流、信息流更緊密地「鎖定」在香港的生態系統內。

五、投資未來科技，避免技術代差

報告提及的「低空經濟」與「太空經濟」，看似遙遠，實則是為了避免在下一輪技術革命中落後的長線佈局。為無人機貨運等低空應用制定法規、規劃基礎設施，是為城市內部及跨境物流的未來模式做準備。而參與國家航天項目、簡化衛星通訊牌照申請，則是著眼於衛星物聯網（Sat-IoT）等技術對未來全球供應鏈管理的顛覆性影響。這些屬於前瞻性投資，短期內難見回報，但對一個旨在引領未來的國際樞紐而言，是不可或缺的戰略儲備。

總體而言，2025年的《施政報告》為航運物流業提供了一份務實且具針對性的行動綱領。它沒有迴避香港面臨的競爭壓力，而是試圖通過深化整合、數字化、綠色轉型及服務升級，找到一條可持續發展的路徑。藍圖已經繪就，真正的考驗在於執行層面的決心、跨部門協作的效率，以及整個行業能否同心協力，共同應對這場全球性的變局。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。



