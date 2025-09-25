張美雄｜超前部署應對樺加沙　香港防災的成效與展望

超強颱風「樺加沙」襲港，特區政府提前一星期啟動預警機制，協調工程部門、紀律部隊等單位積極部署，最終成功帶領香港安然渡過風災。這種「超前部署」的防災策略發揮了關鍵作用，值得肯定。然而，仍有部分市民低估颱風威力，甚至舉家外出「追風」，最終釀成意外，實在令人惋惜。社會各界應從這次颱風應對中汲取經驗，持續完善防災工程與應變機制，力求精益求精，進一步提升未來的抗災能力。



風災過後，我巡視了重災區之一的將軍澳南。該區位於香港東南，正面迎擊超強颱風，海邊有餐廳受海浪衝擊，導致大門玻璃破裂、設施損毁，損失頗為嚴重。然而，與七年前颱風「山竹」襲港時相比，該區災情已明顯減輕。當年即使是較內陸的至善街一帶也出現嚴重水浸，多個屋苑的地庫停車場更遭淹沒；而這次水浸僅限於唐俊街一帶，即將軍澳南公園對出位置，並且退水迅速，未造成持續影響。

情況有所改善，主要歸功於近年持續在將軍澳南推行的防災工程，包括建造擋浪牆、擴闊渠口、增設集水溝、海濱地面由「百歲磚」改成「麻石磚」，以至將軍澳南公園採用零灌溉技術，從而大幅加快去水速度。倘若當局能接納筆者當年建議，於將軍澳南海峽興建離岸防波堤，更能一勞永逸地抵禦超強颱風的衝擊，希望相關技術部門日後能就此進一步研究。

所謂見微知著，將軍澳南災情的有效控制，正反映政府部門與地區治理單位之間的協作成效。西貢區各關愛隊早在颱風來襲前一周，已開始巡視西貢與將軍澳一帶，及時匯報並清理堆積垃圾，確保渠道暢通。另一方面，西貢民政事務處在風前積極協調，除建議區內商場、地盤等加強防風措施外，更協調運輸署、路政署及警方，提前封閉位於低窪地區的敬賢里停車場，警方更逐一致電車主提醒移走車輛。由於措施得宜且車主配合，該停車場此次並無出現水浸淹車情況，避免了過往需動用「龍吸水」等設備搶救車輛的資源消耗，使相關資源能集中處理颱風期間的其他緊急工作。

特區政府今次「超前部署」策略正確，防災工作取得一定成效，令香港整體未出現重大災害事故。相比之下，「樺加沙」掠過澳門期間，曾導致數以萬計市民遭遇大規模停電；而台灣花蓮亦因暴雨出現人員死傷及失蹤事件。可見本港是次的應對安排，有助減低類似情況發生的風險。然而，防災成效除了依靠政府措施，亦需要全民協作配合。自天文台發出超強颱風「樺加沙」的預警以來，當局已多次呼籲居民做好防風準備，包括檢查窗戶牢固程度、清理排水口，以及在颱風期間留在室內地方。可惜的是，仍有市民在橫風橫雨期間冒險外出觀浪，最終導致如柴灣一家四口中有三人被巨浪卷走的悲劇，實在令人惋惜。

香港此次能夠較為平穩地度過「樺加沙」的吹襲，既建基於過去防災經驗的積累，亦有賴社會各界的協作與準備，體現了積極應對、防患於未然的務實精神。在此，必須感謝所有在風雨中堅守崗位的工作人員，包括政府各部門、前線紀律部隊、保安人員、媒體工作者以及維持基本服務的從業員等。展望未來，期望特區政府、關愛隊與廣大市民能夠繼續同心協力，總結是次經驗，進一步提升整體防災意識與應變能力，共同將香港建設成更為安全、更具韌性的城市，以從容應對未來極端天氣的挑戰。

作者張美雄是西貢區議員、環保南關愛隊副隊長。



