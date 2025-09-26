文嘉豪｜北都提速展現發展決心　期望清晰可期藍圖和透明穩定規則

「北部都會區」發展規劃自公布以來，一直備受各界關注。行政長官日前在最新發表的《施政報告時2025》提出的一系列提速措施，令一直關注北部都會區發展的筆者深感鼓舞。《報告》展現了政府發展北都的決心，更以創新思維突破傳統框架，成立由行政長官親自領導的「北都發展委員會」，從頂層設計、大學城規劃到執行監督三管齊下，並提出簡化行政程序、多元開發模式及專項法例等具體方案。措施回應了社會對加速北都發展的期盼，也為香港未來經濟注入新動力。然而，在提速的同時，本人必須強調「規劃為先」的重要性，只有推出清晰具體的發展藍圖，才能吸引國際資本落地生根，真正實現北都的戰略價值。



相關文章：北都尚欠一場「農地農價」的土地改革

《施政報告2025》提出成立「北都發展委員會」，並下設三個工作組，分別負責發展及營運模式設計、大學城籌劃建設，以及規劃執行監督。高層次跨部門的協調機制，有效解決過往發展項目因行政分散而延宕的問題。其中，「發展及營運模式設計組」由財政司司長領導，研究產業園區公司、公私營合作模式（如BOT）及多元融資方案，創新舉措將大幅提升市場參與度。本人接觸不少內地及外國投資者、各國駐港總領事，他們均對北都的潛力表示高度興趣，但也坦言因缺乏具體發展細節而卻步。如今政府明確將於年內公布洪水橋產業用地建議，並研究「產業綁定」的雙信封制招標模式，正是回應市場訴求的重要一步。

提速創新突破框架

此外，《報告》提出簡化行政程序，包括引入快速審批制度、採納各地優秀建築方法、推行「分階段開發」模式等，有望有效降低工程成本與時間。本人特別支持「按實補價」方案，允許業主按實際興建樓面補繳地價，此舉既能減輕發展商資金壓力，也能避免資源浪費。然而，創新措施的成功，仍需依賴清晰透明的執行細則，建議政府盡快公布相關標準與時間表，讓市場有明確預期。

北都發展的成敗，關鍵在於能否吸引國際資本與高端產業落戶。本人多年來與來自內地、歐美、東南亞的投資者交流，他們普遍認同北都的區位優勢與發展潛力，但往往因缺乏具體「沙盤」而持觀望態度；早前有內地知名智慧家電品牌有意落戶北都創新科技地帶，然而有關部門因該品牌「科技」成份不足而婉拒，亦未有安排替代方案，錯失機會。筆者所謂「沙盤」，不僅是土地用途規劃，更應包括產業布局、基礎設施進度、政策優惠及市場准入細節。《施政報告2025》提出今年內公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，正是一個重要起點；希望能進一步細化內容，例如明確各產業園區的主導領域（如人工智能、生命健康、新能源）、進駐企業標準、人才引進政策及跨境數據流動安排。

規劃為先更能引資

同時，《報告》提及的跨境基建項目例如北環線主支線同步開通、港深西部鐵路等，對增強投資者信心十分重要。交通基建項目將打通大灣區脈絡，實現「半小時生活圈」，然而，基建時程的透明度同樣重要，例如北環線目標2034年通車，但具體分段啟用時間、接駁安排等細節，仍需盡早向市場說明。筆者建議政府建立「北都發展儀表板」，公開關鍵項目的進度、招標資訊及產業政策，讓投資者能實時掌握發展動態。

北部都會區是香港未來20年發展的關鍵引擎，其成功離不開政府的創新魄力與市場的積極參與。《施政報告2025》展現了政府提速發展的決心，從高層委員會設立到行政簡化，從專項法例到基建推進，均體現了「突破常規、務實推進」的精神。然而，國際投資者更需要的是清晰可期的藍圖與透明穩定的規則。本人期望政府盡快推出細化「沙盤」，並建立持續的市場溝通機制，讓北都從紙上的宏偉規劃，走到現實成為國際資本爭相進駐的創新高地，屆時香港才能真正把握大灣區機遇，實現經濟飛躍。

作者文嘉豪是元朗區議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。