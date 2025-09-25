黃冠麟｜垃圾徵費隨風而逝　絕非良政善治所為

香港不能「進一步退兩步」。去年我已在報章撰文《進步的勇氣》指出，對於垃圾徵費爭議，要麼為了未來咬緊牙關硬推，要麼向現實低頭，無謂擺出「戰又不戰，退又不退」的姿態。心水清的看倌也知道，環境及生態局局長謝展寰早應於去年5月底，就垃圾徵費時間表作出合理交代。局長一拖再拖，原承諾於今年7月28日向立法會匯報；直到9月21日的《施政報告》記者會上，再指要待9月29日才向立法會報告；但在9月23日，環境局向立法會提交文件，表示現屆政府將會繼續暫緩垃圾徵費。



欠社會一個合理「膠袋」

「拖延」乃管治大忌，會引起公眾無限聯想——是政策的自我調節機制失靈？與社會持份者無法達成可操作的共識？是現行的規章制度導致執行部門的責任過載？還是問責官員無法找到一個政治責任最輕的止損位置？——大家還記得要自己買的綠色膠袋嗎？

措施暫緩執行，若為擇機優化，本可理解。倘若「只聞樓梯響」，清晰的交代與明確的路徑，可能只存在於「平行時空」之下的公眾盲點。結果，全社會只見「延宕」，未能看到政府趁此空窗期積極開展社會討論、做好配套基礎，而當局既沒有積極公關加強公眾對於源頭減廢的認識，也沒有就政策的未來走向給出明確時間表。

特區政府已承諾於2050年前實現「碳中和」目標，並在2021年發表《香港氣候行動藍圖2050》，訂定「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」及「全民減廢」四大策略，又設立2035年前減半碳排放的中期目標。可惜，局長未能勇往直前，既讓環保支持者無了期等待，又予人優柔寡斷、進退失據之感，失落公眾期望。面對質詢，拖延不決、左顧言他，無助於解決香港的環保減廢，也阻礙港府的行政減廢，直接損害政府管治威信。

值得一提的是，局方以「貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰」為由暫緩垃圾徵費，實在令人摸不著頭腦。逆向思考一下，言下之意，即推行垃圾徵費、源頭減費，就可為香港、為國家在貿易戰及地緣政治上，加強談判籌碼。相信美國總統特朗普也會笑吧。

拖多幾次就無需問責了？

不論是局長早就有心撤回，還是更高級別官員看不過有人瞻前顧後決定代行其事，都已經成為公眾笑柄。《施政報告2025》特別強調提升管治效能，在「主要官員問責制」外新設「部門首長責任制」，意在理清「行政執行」與「政治決策」的權責，確保政令暢通。局長對於公眾期望的「後知後…….覺」，挑戰了兩個機制的設立原意。再者，這個涉及重大公眾利益的暫緩決定，竟然在8號風球之下曝光，實在令人看不到「負責」的勇氣。

​「愛國者們」一份又一份的倡議文章，鼓勵政府學習國家治理經驗實現良政善治，而特區政府亦強調「寧願做艱難的改革者，都不能做安逸的停滯者」，會「迎難而上」，會「善用『一國兩制』和『行政主導』的制度優勢，提升政府治理與解難的效能，讓香港社會和經濟發展能為市民帶來感受得到、分享得到的好處」。筆者不禁想問局長一句：同樣面對「貿易戰及地緣政治」的難題，國家在進行生態文明治理時，會比香港輕鬆？

查閱舊聞，國家發展改革委早於2018年發布《關於創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》，其改革力度相當大，涵蓋環境治理公共服務的全領域覆蓋的收費機制。同樣的用者自付、污染者自付機制得到完善。反觀香港，根據《2025年世界競爭力年報》，「政府效率」被評為全球第二，官民比約為2.35%的香港特別行政區政府，用了超過一年時間去「說出（而非說好）拖延故事」。這對於香港公務員團隊的「卓越能力」和「高效表現」，以及特區政府推動「以結果為目標」的施政，又是否一個合理的反映？

不能成為國家生態治理的缺口

為了源頭減廢，特區政府鋪墊了足有16年的《垃圾徵費條例草案》，於2021年8月在立法會通過；作為時任的環境局副局長、後來更晉升為環境及生態局局長的謝展寰，對於政策無法如期推行甚至一再暫緩，實在責無旁貸。但他看起來，卻是天塌不驚。

國家主席習近平指明：「人類命運共同體，顧名思義，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的這個星球建成一個和睦的大家庭，把世界各國人民對美好生活的嚮往變成現實。」在「人類命運共同體」思想的指導下，國家領導人在外交場合也更經常地把自己定位為和平建設者、發展貢獻者、和秩序維護者，甚至在西方世界「混亂」背景下的「穩定之錨」和「增長之源」，更加積極在經濟和氣候變化等領域推廣中國方案，推動全球治理體系改革。其核心的治理理論創新，源自「兩山」理論的成功——「堅持人與自然和諧共生，必須樹立和踐行『綠水青山就是金山銀山』的理念」。這種堅決支持生態文明的態度，在中央政府報告中，特以生態文明專項向全國人民及世界人民匯報。

我與局長無仇怨。在此引用2024年的撰文，為本文作結。希望局長認真想想。

香港垃圾徵費爭議即為此例。政府底氣不足又無帶頭示範，官員「鬼食泥」，下游配套零準備，開徵收費被質疑搶利，結果在眾罵聲中無限期擱置。我想，如果真心實意想做減廢，初心萬萬不可旁置，把可持續發展的旗幟高舉，「咬定青山不放鬆，任爾東南西北風」。這種帶領全社會賭一鋪的狠勁，起碼會立即得到環保支持者的追隨。回歸現實考慮，就更加應該支持回收業。現在兩邊不討好，正如張翼德喝斷長坂橋之問，「戰又不戰，退又不退，卻是何故。」成為國際笑柄後，日益嚴重的堆填空間不足問題不會因為官員龜縮而凍結。 黃冠麟《進步的勇氣》

今期興講「新質生產力」，香港的使命包括但不限於以最新的科技，提升及換取經濟產出的提高，推動新技術、新模式、新產業發展。當中融入綠色環保理念不可或缺。諷刺的是，當我們垃圾分類、廚餘回收也不敢大聲講，但又要市民與企業高舉要綠色「新質」，「精分」狀態非常不健康。 黃冠麟《進步的勇氣》

睜開眼睛，且看幾個國家的大選結果，以及特朗普的選情樂觀。如果官員有突破、求變的想像和勇氣，未來幾年請速速帶領香港發展八大中心，即使略傷本源也要咬緊牙關。如果決定向現實低頭，那就準備心理保持被動，守好門戶把利益最大化。不進則退，千萬別再搞「進一步退兩步」，我們實在傷不起。 黃冠麟《進步的勇氣》

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



