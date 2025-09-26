來稿｜暫緩垃圾收費　務實減廢策略　有助香港邁向零廢堆填

來稿作者：香港環專會



環境及生態局近日闡述《施政報告2025》的環境保護施政措施，可見政府正致力推動綠色科技發展、完善回收基建、促進區域生態合作，以及務實推進減廢回收策略，方向值得肯定。香港合資格環保專業人員學會對有關環保政策表示全力支持。我們認同政府現階段維持暫緩垃圾收費，並採取「鼓勵為主」的務實廢物管理方向。



相關文章：垃圾收費繼續暫緩 欠社會一個合理交代

我們認為行為轉變是實現長遠減廢目標的關鍵，單靠規管或經濟手段，若缺乏社會共識與配套支持，難以持續推動市民改變生活習慣。我們認為，此務實路向符合香港當前社會經濟環境，有利於持續建構綠色生活文化。事實證明，透過持續的宣傳教育和完善的回收配套，已成功引導社會實踐減廢，為香港邁向「零廢堆填」 目標奠定堅實基礎。

深化公眾教育

完善回收配套

政府自2021年起透過多元渠道推動減廢回收，包括大幅擴展「綠在區區」網絡至超過800個回收點、加強廚餘回收設施，並積極於社區及校園開展宣傳教育。這些措施已取得令人鼓舞的成效：政府數據顯示，都市固體廢物棄置量已連續三年下降，回收率顯著提升至 34%，扭轉了廢物量長期上升的趨勢。要持續鞏固現有成果，我們建議進一步深化以下工作：

強化行為引導式宣傳教育：結合行為科學，設計更貼近市民生活的溝通訊息， 例如透過「綠綠賞」電子積分獎賞等即時回饋，提升參與動機。

實現回收網絡智能化與便民化：支持將全港「回收便利點」逐步轉型為智能自 助設施，並於全港屋苑落實「廚餘回收一座一桶」，大幅提升回收便利度。

推動專業協作：為物業管理、飲食業等前線人員提供培訓，將減廢知識轉化為日常營運的標準實踐。

從環境專業角度而言，我們理解垃圾收費作為「污者自付」的重要經濟工具，在推動源頭減廢和支援廢物管理財政方面具有角色。有意見認為，待經濟進一步復甦後，未來可探討以更分階段、更精準的方式（例如優先針對工商業大型廢物）重新審視相關政策，以達致更全面的減廢效果。 然而，我們認同現階段應集中精力完善配套，培養習慣，為未來任何政策討論創造更成熟的條件。

邁向循環經濟

善用ESG動力

長遠而言，我們應將廢物管理提升至循環經濟的戰略層次。我們支持政府發展現代化轉廢為能設施（I·PARK），並建議政府制定香港資源循環路線圖，為塑膠、電子廢物等關鍵廢物流設定清晰的循環目標，推動「廢物即資源」的實踐。例如，屯門環保園即將運作的現代化紙漿設施，以及規劃中的電動車電池回收廠，正是將廢物轉化為再生材料的示範。我們應進一步支持本地環保科技，將回收產出融入製造業供應鏈，在香港建立具規模的循環產業。

企業ESG已成為全球資本市場與營商的重要準則，是推動減廢回收的強大市場引擎。 政府可積極引導企業，將 ESG 實踐轉化為具體行動：

將減廢回收績效納入核心指標：鼓勵企業在ESG報告中公開披露廢物管理數據及減量目標，並與融資、採購等政策掛鈎，創造減廢的商業價值。

發展綠色金融支持循環經濟：推動金融機構開發與ESG表現掛鈎的綠色貸款或債券，優先為投資減廢科技、使用再生材料的企業提供資金支持。

政府帶頭綠色採購：在公共項目合約中加入循環經濟要求，優先選用符合減廢標準的產品與服務，以公共需求帶動市場轉型。

香港具備國際化市場、專業服務與科研基礎，有望成為大灣區的綠色科技與 ESG 服務 樞紐。我們呼籲政府、企業與專業界別加強協作，以系統規劃、市場動力與科學導向 的公眾參與，共同推動轉型。本會樂意提供專業支援，在技術評估、標準制定及教育 培訓上貢獻所長，助香港邁向資源循環、低碳韌性的未來。

作者是香港合資格環保專業人員學會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。