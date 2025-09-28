送澧手記｜交椅洲暫緩背後：土地規劃新局與時間抉擇

發展局明確表態，現屆政府將聚焦推進「北部都會區」的發展；而備受關注的交椅洲人工島大型填海工程，則因相關條件未成熟，將無法於本屆政府任期內開展。有關環評工作亦已暫停。若工程時序未明，暫緩環評屬合情合理的決定。但暫停是一回事，交椅洲人工島本身的目的和意義又是什麼？政府又為何花了這麼久才拍板暫緩？這段期間，香港又錯過了什麼？



從城市規劃及設計角度分析，香港一直以中環、九龍半島為發展核心，逐步向外擴展，形成商業核心區為主、新市鎮為輔的都市格局。交椅洲人工島位於中環西面，若有高速通道，車程僅10至15分鐘。根據地租理論，這位置土地價值極高，發展潛力不容忽視。人工島的建設意義有多方面：其一，作為中環核心旁的新載體，為核心區解鎖更多發展空間；其二，鄰近香港大學，方便推動教育及科研發展；其三，可興建大量公私營房屋，紓緩本港房屋供應壓力；其四，創造新土地，促進新產業發展，為經濟注入新動能。

多重考量下的決策延遲

坊間不少聲音認為，政府遲遲不肯暫緩人工島，或出於當年大力推動工程，不欲被指「朝令夕改」。但我認為，政府考慮更多實質因素。首先，現時中環等核心區的商廈空置率高企，若貿然加大土地供應，未有配套招商引資，反而不利整體經濟。政府必須先掌握足夠數據，明確市場需要。再者，國際經驗顯示，頂尖高等學府普遍與創科企業集群緊密結合，自成一角。香港大學近年重點發展南區，鄰近數碼港，短期土地需求暫時可解決，人工島的迫切性自然下降。第三，政府將人工島住宅供應目標由26萬個單位下調至21萬個單位，而北部都會區的土地供應已可滿足未來房屋需求，令人工島的急切性進一步降低。最後，隨着新田科技城、龍鼓灘等新土地規劃同步推進，短期科技產業用地瓶頸亦有望紓緩。整體而言，現時未有迫切需要立即開展人工島工程。

更重要的是，政府明確向社會交代，交椅洲人工島計劃只是暫緩，並非永久擱置。回望過往，古洞北、粉嶺北新市鎮發展早於2000年已提出，期間一度擱置，最終在2010年重新啟動。發展藍圖雖然歷經波折，但最終仍能逐步落實。今次暫緩人工島，反映政府為香港未來發展預留更多彈性，有助配合人口結構、市場需求及吸引人才等政策調整。其實，在社會共識明確、政府施政強勢時推動大型填海，比行政不確定時推動更事半功倍。

時間與城市發展的抉擇

如果現時不推進交椅洲人工島，香港真正捨棄的，或許只是時間。愈是宏大的願景，愈容易引來質疑。正如當年機場「玫瑰園計劃」亦備受爭議，最終卻成為香港發展的重要引擎。隨着深圳自90年代崛起，南山、福田等核心區域經濟日益壯大，與香港形成「雙極驅動」的獨特格局。兩地過往各自為政，如今卻因疫情等新機遇而逐步融合。香港法規及國際信譽，正好為深圳高科技產業提供後盾。「南金融、北創科」的雙軸發展，互不矛盾。

北都受現有規劃歷史所限，或未必能充分釋放創新意念的動能，反而人工島本身並無包袱，可成為世界級創新規劃實驗場。當然，財政考慮和社會共識同樣重要。希望大家勿忘交椅洲人工島的潛力，繼續就其定位和角色展開討論。長遠而言，這或將是香港能否把握大灣區發展機遇的關鍵一環。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



