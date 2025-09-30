關則輝、范寧｜香港為什麼需要「社會處方」？

《施政報告2025》發佈的前一天，林正財醫生仍要出席 「醫護行者」牽頭舉辦的「社會處方」研討會。在這個聚集家庭醫生、中醫、護士及其他醫護專業、社福界代表、民間組織與基金會的會議中，林醫生闡述了他多年前推動「社會處方」相關工作的獨到見解。現時，「社會處方」在英國和新加坡已被納入公共服務系統，因其不單能應對地區基層醫療問題，也能有效減少醫療開支，同時創造新職位——「社區連結員」。林醫生認為，「社會處方」不僅能處理醫療系統難以處理的健康需求和影響健康的社會因素，更能彌補社區中長期缺乏支援的問題，減低社會成本。



過去多年，政府一直試圖解決兩大挑戰：醫療系統的高負荷和居家安老的落實。然而根據筆者觀察，實際情況卻往往是有需要的人未能獲得適切的社區服務，導致身心健康每況愈下。他們在「旋轉門」般的醫療體系中反覆進出，既失去工作能力，最終亦失去自我照顧能力，難以實現居家安老。這背後的主要原因之一，是缺乏一個能同時促進健康與完善居家照顧的綜合計劃。

非藥物非醫療方式解決問題

需要深度支援的往往是醫療系統中最高頻率的使用者。因此，如何在病人離院時，或經家庭醫生診斷後，迅速轉介至「社區連結員」，讓其了解患者需求，提供適切支援，並持續跟進其社區生活中的其他需要，成為解決問題的關鍵。這種非藥物、以非醫療方式處理長期病患和不健康狀態的方式，就是「社會處方」。

不少人或許會問：「香港不是已有完善的社區社福系統和醫療體系嗎？尤其是在基層醫療和醫社合作等政策大力推動下，還需要『社會處方』嗎？」。然而，現實卻是，醫療和社福系統的人手資源均極度緊張，且缺乏一個貫穿兩大系統的資訊互通平台、穩定的資金鏈及成效評估機制。因此，現時的服務往往分散且缺乏系統性和持續性，難以發揮整體效益。

國際經驗顯示三大效能顯著

根據來自英國國際社會處方學院Dr. Bogdan的分享，英國實踐「社會處方」後，急症室的使用量減少了15%至20%，同時改善了健康不平等的問題。這種模式特別能幫助弱勢群體，例如長者、新移民、少數族裔、在職貧窮人士，以及青少年。

「社會處方」能夠以非醫療方式，提供地區為本的，並系統性地接連不同服務，其主要效能分為：（1）從個人化及針對性的健康及社福需要，配以社區為本的服務或支援；（2）這種體系能夠從建立醫療和社福需要的社區照顧平台，容易持續跟進及協作；（3）運用社區內的社會資本，即居民間的互信互助網絡，去關懷及支援健康需要；（4）社會處方能夠兼顧身心社靈各方面的需要。

醫護行者致力推動醫社協作

總括而言，「社會處方」是一種將患者與非醫療社區資源聯繫起來的方法，以全面及長遠解決健康問題。通過認識到健康不僅僅是醫療干預，這種方法鼓勵個體更注重健康生活，參與社區活動，增強其身心靈健康及福祉。「社會處方」可以讓市民變得更健康、更快樂，最終減輕政府的資源負擔。

在香港，醫護行者一直致力於推動醫社協作，並在葵青區建立了一個連結社區不同持份者的健康社區模型，專注於解決影響健康的社會性因素，從資源配對到促進社區小店、工作空間、學校、教會以至中小企之間的合作。這套社區互助系統，特別針對貧困的在職貧窮家庭，幫助他們善用政府及社區資源，提升了健康指標。

這種模式或許能夠為香港的社合作探索出更多可能性，讓更多人受惠於社會處方中系統性連結的力量。

作者關則輝太平紳士是民政及青年事務局轄下「社區投資共享基金」前主席；作者范寧醫生是非牟利組織「醫護行者」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



