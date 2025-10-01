馮煒光｜大灣區生活——舒適生活！堪比神仙生活！

黃絲最近為一篇報道而十分雀躍。光看標題——《港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？》，便知道該篇報道是很有立場的。筆者自2020年8月長居廣東中山地區，迄今已逾5年；筆者的親身經驗是：大灣區生活，舒適生活！筆者簡直是樂不思港。



上述那篇文章說一位有11萬粉絲的YouTuber大衛，在東莞生活了7個月後，熬不住而回流香港。大衛對記者說：他花月租4,000元，租下東莞過千呎住宅，並添置電動車代步。早期他還拍片分享住虎門享受各種自由，財務自由、消費自由、出行自由、空間自由等等。他甚至說平日美團叫外賣，5元就能食個早餐，性價比高，生活便利。

但之後，他開始「唱淡」灣區生活，指出搵工困難，並說「除非有被動收入否則會好痛苦」，並說收入太低——這當然是相對香港的收入而言。大衛又說，在內地失業4個月後回流香港「揸的士」並作直播，一天連奬金收入超過2,600元港幣、車費收入2,100元港幣，扣除成本「淨袋」1,450元港幣。他估計如果努力工作，揸的士月入45,000元港幣不是夢。

筆者看完大衛的經歴，啞然失笑。首先，以大灣區的物價，大家都能想像到當地工資不可能和香港比較。否則，當地物價又怎會這麼便宜？港人要在大灣區退休或「青年養老」，便是假定自己不用再工作，或至少是做「風流工」；否則又怎算是退休生活？若要在大灣區創業或就業，那麼便不可能經常往返內地和香港；因為這樣會很勞累。故筆者一直建議，那些能在網上工作來賺取收入的港人，十分適宜長居大灣區。筆者便是其中一員，以每兩天寫一篇政論文章的稿費來賺取收入，以免只是用自己的積蓄。

中山每天有7班輪船由中山馬鞍島翠亨新區來往香港尖沙咀中港城，船程為1小時零5分。只要不是颱風天，來往香港市區，非常方便。至於住所租金，以筆者所在的中山小區為例，三室兩廳：面積在90-118平方米左右，月租範圍大致在2,200-3,000元人民幣。若要住得更寬敞一點，可以選擇四室兩廳：面積約140平方米，月租為3,000-3,299元人民幣。比上述那位大衛在東莞租100平米的房子還要便宜。若要租用車位，也只是300元人民幣一個月。

在中山還有一個優點，這裏識講廣東話的人很多，包括筆者曾參觀過的華宇樂頤養院，由院長到管理層，都講廣東話。縱使遇上不懂說廣東話，絕大部份都能聽懂，典型的「識聽唔識講」。對一眾不太懂說普通話的香港長者來說，中山和香港其實沒有多少差異。今天的香港，也有不少場合要說普通話呢！

中山還有一個和香港相似，但又更勝一籌的優點：飲食。在中山，吃飯時喝點小酒，要找代駕極容易，價錢又相宜。唯一一個例外時份是「春節」。因為這是我國的大節，很多代駕師傅都回鄕過年了。良友共聚，要訂個房間吃飯，極少遇到要「最低消費」的。筆者和一批香港好友，甚至攪了個「太白會」微信群組，人多容易多點好菜，又可以多飲幾支不同產地的葡萄酒。上次聚會在東區「新朝富軒」訂了個房間大吃大喝，總價才1,900元人民幣左右，12位會員每人付自己一份，盛惠人民幣151元。

筆者在中山最大的「happy problem」是：容易發胖。因為實在太多美食，且性格比很高。在中山，也不光是各地的中餐，還有日本餐、西餐、泰國菜、拉麵等。當然，中餐以外的選擇，一定不夠香港多。中山吃西餐，有一家叫「威尼斯」的西餐廳，開業過十年，在中山非常有名。吃好東西需要有好的牙齒，中山的「松鼠齒科」，人民幣68元便可以有專業護士用機械為你一次洗牙，其停車場還是免費的。身體檢查方面，中山東區的「影和醫學影像診斷中心」，源自上海的自主研發團隊，該公司總部曾獲習近平主席親臨參觀肯定，其在全廣東省只有中山這一家分部，且費用只是香港同類檢查的1/3價錢。影帝任達華也每年來這裏檢查，並和醫護合照。

至於上網做節目或獲取資訊，在中山也是很方便的。筆者認識一位真正網紅「大衛Sir」，他每天都有多個網上節目，是真正能通過互聯網賺取不俗收入，養家活兒的自由職業者。筆者每逢周四晚，也會和他來個叫《正本清源》的直播。有逃到海外黃絲說：在大灣區生活沒有言論自由。此言差矣。特區政府出現買冒牌水事件，筆者便是在和「大衛Sir」的直播中提出要有官員「人頭落地」，該評論還獲01予以報道。自那個評論後，筆者並沒有受到任何影響，依然是敢言如故。

筆者在中山，又很喜歡泡在商場裏的書店，看看書，寫寫稿。書看久了，又可以戴上耳機看YouTube。筆者最喜歡去中山東區的富逸城，該商場2024年9月8日開幕，至今才一年多，且提供5小時免費泊車。富逸城內的「覔書店」，書種琳瑯滿目，且是連通了商場的3樓和4樓，空間感極好。該商場5樓又有電影院，電影票一般是30-50元人民幣一張。執筆之時，筆者又剛為自已的「愛駒」——吉利越野車做了保養，就在小區旁邊的快准車服，只需一頓午飯時間，之前又不用預約，連換機油及檢查，盛惠370元人民幣。

上周，超級颱風「樺加沙」來襲，中山和香港都全城戒備，不敢怠慢。地形關係，中山受影響程度，遠比香港低。之前的準備和搶購，純粹是有備無患。搶賺也很方便，筆者在颱風來臨前夕的9月23日中午，找個有中山山姆會會藉的朋友代購，三天糧食和飲品，兩小時內便送到家。

總的而言，以筆者過去5年在中山的真實體會，早上起來騎完單車去吃早餐，之後是看書寫稿睇YouTube，晚上和朋友們共聚，月旦時事，快意人生。筆者常說：大灣區生活，舒適生活！甚至堪比神仙生活！

作者馮煒光是全國港澳研究會會員、特區政府前新聞統籌專員。



