楊華勇｜香港人的獨特氣質　中國心的文化底蘊

當前香港正處於「由治及興」的新階段，中央廣播電視總台製作的專題片《習近平的文化情緣》與大型專題節目《習近平經濟思想系列講讀》於9月29日起在香港電台電視頻道及新媒體平台播出，這一舉措不僅是文化傳播的重要實踐，更是深化香港與祖國情感聯結、推動文化認同與國民身份認同的關鍵一步。



這不僅是一次媒體內容的輸出，更是一次文化自信與理論自覺的展現。它們讓香港市民在千年文脈中感受當代中國的生機勃發，理解國家發展的邏輯與理念，進一步凝聚愛國愛港的強大合力，為香港的繁榮穩定與文化自信注入源源不絕的力量。

高質量發展是新時代的硬道理，節目系統梳理習近平經濟思想的核心要義，結合100多個基層實踐案例與40多位觀察員的解讀，展現理論的實踐偉力。節目強調「人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標」，突顯習近平思想的人民立場與戰略視野。

民族靈魂的深層喚醒，文化興國運興，文化強民族強，節目透過實地探訪習近平主席工作或考察過的地方，如河北正定、福建廈門、浙江杭州、甘肅敦煌等，展現其對中華文化的深厚情感。節目呈現習近平主席推動文化遺產保護、文明探源的努力，強調文化是民族的血脈，是凝聚人心的核心力量。

香港的文化使命，在「一國兩制」框架下，香港應成為中華文化的傳播者與踐行者。在中西文化交匯的香港，弘揚中華文化不僅是文化使命，更是政治與社會穩定的基石。香港，這片曾經的小漁村，在歷史的長河中逐漸成長為一座國際化都市，更成為中華文明與西方世界對話的重要視窗。在這特殊的時空座標上，弘揚中華文化已不僅是一種文化自覺，更是關乎身份認同、社會凝聚與國家認同的深刻命題。

香港的文化角色首先體現在其作為「文化熔爐」的獨特定位上。百餘年殖民歷史在這片土地上留下了不可磨滅的印記，英語與粵語並存，茶餐廳與寺廟相鄰，西方價值與東方倫理交織。這種文化交融塑造了香港獨特的氣質，使其既內蘊中華文化的深厚底蘊，又具備與國際接軌的開放視野。從李小龍的截拳道哲學到金庸的武俠世界，從許鞍華的電影到香港中樂團的創新演繹，香港文化人一直在探索傳統與現代、東方與西方的創造性融合。這種文化實踐不僅豐富了中華文化的表達形式，更使其獲得了跨越文化邊界的生命力。

香港的文化特殊性決定了其在中西對話中的獨特價值。作為中國的一部分，香港擁有與內地共同的文化根源；作為高度國際化的城市，它又具備理解西方的話語體系與溝通能力。這種雙重屬性使香港成為向世界講述中國故事、詮釋中華文明精髓的理想使者。從「一帶一路」的文化交流到粵港澳大灣區的文化建設，香港可以通過藝術展覽、學術對話、影視作品等多種形式，向世界展示一個真實、立體、全面的中華文化形象，消解因認知差異而產生的誤解與偏見。

文化認同是社會穩定的心理基石。在香港社會經歷深刻變革的今天，弘揚中華文化有助於強化市民特別是年輕一代的國家認同與身份歸屬。通過教育、傳媒、公共文化服務等多種管道，使市民深入瞭解中華優秀傳統文化、革命文化與社會主義先進文化，理解香港與國家命運與共的歷史脈絡，從而在內心深處建立起牢固的家國情懷。文化認同的強化不是對香港本地特色的消解，而是在尊重本地文化傳統的基礎上，構建起更為宏闊的身份認同框架，使「香港人」與「中國人」的雙重身份和諧統一。

面向未來，香港的文化使命需要在創新中傳承，在對話中弘揚。一方面，要推動中華文化的創造性轉化與創新性發展，運用香港在創意產業、科技創新等方面的優勢，使傳統文化以更富時代感的形式呈現；另一方面，要繼續保持開放包容的文化心態，在中西文化的交流互鑒中豐富中華文化的內涵。香港西九文化區的建設、非物質文化遺產的保育與活化、文化創意產業的培育等，都是這一文化使命的具體實踐。

香港的文化角色既是歷史的賦予，也是時代的召喚。在這片中西文化交匯的土地上，弘揚中華文化不僅是對文化根脈的堅守，更是構建社會和諧、促進國家認同、提升文化軟實力的戰略選擇。當傳統文化在香港這座國際都市中煥發新生，當中華文明通過香港這個特殊視窗與世界對話，香港便真正成為了那一座照亮文化自信的燈塔，在時代的浪潮中熠熠生輝。

《習近平的文化情緣》與《習近平經濟思想系列講讀》不僅是電視節目，更是思想的視窗、文化的橋樑。它們讓香港市民在千年文脈中感受當代中國的生機勃發，理解國家發展的邏輯與理念，進一步凝聚愛國愛港的強大合力，為香港的繁榮穩定與文化自信注入源源不絕的力量。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。