仲點論政｜自由度是命脈

來稿作者：劉仲恒醫生



筆者曾看過一張由國際太空站拍攝的朝鮮半島夜間照片：半島北部幾乎漆黑一片，而南部卻燈火輝煌，城市群光點密佈，對比鮮明。有人或會認為這與人口規模有關，畢竟南韓約有5,200萬人口，是北韓的兩倍。然而，兩地夜間燈光的差距遠超人口差異，真正的決定性因素在於城市發展水平。經濟落後、電力不足，自然造成夜晚的黑暗。正因如此，夜間燈光影像已成為研究國家或地區經濟發展與國民生產總值的重要工具，且被證實相當準確。



若再深入分析，南北韓在經濟繁榮上的巨大差異，更與政治制度息息相關。北韓是高度集權的專制政權，而南韓則實行自由市場經濟。歷史早已證明，自由市場體系在應對挑戰與激發創新方面具有無可比擬的優勢。其分散式的資訊收集和定價機制，往往能比集權體制下緩慢僵化的決策過程更有效率地回應市場需求。自由市場能在困境中孕育創新，提供具體可行的解決方案，為社會創造更多就業與更優質的產品與服務，從而推動經濟繁榮。

既然自由度是經濟的命脈，作為國際金融與商貿中心的香港，自然要在這方面保持優勢。加拿大菲沙研究所近日發表《世界經濟自由度2025年度報告》，香港再次獲評為全球最自由的經濟體。在多個評估類別中，香港於「國際貿易自由」排名全球第一，在「穩健貨幣」及「監管」方面則位列第三。這再次印證，經濟自由度與繁榮之間存在直接聯繫。香港必須鞏固自由港地位，持續落實自由貿易和簡單低稅制，保障資金、資訊、貨物與人才的自由流動。只要這些「環境因素」穩固，香港的自由市場優勢便能延續，經濟繁榮亦能持續。

經濟自由度與繁榮的關係並不難理解。創業精神和市場開放程度往往成正比。唯有在自由的環境下，人們才可大膽創新，把握市場機遇，憑藉自身努力脫穎而出；反之，若制度設置重重限制，創新難以萌芽，繁榮更無從談起。在今日全球競爭激烈的時代，缺乏創新必然意味着失去未來。

香港在經濟自由度方面領先全球，應好好把握這一優勢。同時，外部環境也為我們提供機遇——國家正持續深化改革開放。香港要做的，就是堅守自由、公平、開放的營商環境，把握「內聯外通」的獨特角色，更好地融入國家發展大局。唯有如此，香港才能延續其繁榮故事，並在國際舞台上持續發光發亮。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



