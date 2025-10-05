來稿｜建造業長期存在「專才荒」　必須打破「高辛低酬」負面標籤

來稿作者：徐小龍博士



特首李家超在最新《施政報告2025》中宣布成立由行政長官親自領導的「北都發展委員會」，旨在為北部都會區制定清晰目標與發展策略。此舉不僅顯著提升了「北都」規劃的決策層次，更體現了政府積極應對全球市場變革、推動科技轉型的決心。隨着「北部都會區」計劃加速推進，建造業將迎來重大挑戰。然而，危中蘊機——若能從薪酬結構、人才培訓與科技應用三方面發力，成功吸引年輕一代投身建造業，尤其是機電工程領域，香港有望藉此開啟經濟多元化的新篇章。



香港建造業近年深陷專業人才流失與青黃不接的困境。勞工及福利局去年年底的人力推算報告揭示了一個嚴峻現實：在九大關鍵產業中，建造業預計至2028年將面臨全港最高的人才供求差額，缺口高達45,000至55,000人；其中，經理、主管及專業人員的短缺尤為突出，達12,000至17,000人。若不及早解決這一長期存在的「專才荒」，勢必拖累未來大型基建項目的進程。

北都有望化解建造業專才荒

建造業議會的數據同樣觸目驚心：預計到2027年，建造業專業人員，如建築師、電機工程師、土木工程師、土力工程師、工料測量師等，缺口將達6,000至6,500人，短缺比例高達16%至25%。

究其根源，年輕人對建造業的刻板印象是關鍵障礙。許多人仍視其為工作重複、晉升有限、純粹「藍領」的職業，因而更傾向選擇在辦公室的「白領」工作。然而，現代建造業早已脫胎換骨，邁向高科技與跨領域整合——從智慧城市規劃到創新建築技術如「組裝合成」建築法（MiC），無一不需要創新思維與深厚專業知識。

「北部都會區」的宏大規劃，恰恰為破解建造業人才困局提供了戰略性機遇。該計劃不僅關乎土地開發，更是香港深度融入大灣區、實現經濟轉型的核心引擎。

必須打破「高辛低酬」標籤

然而，機遇需有實質配套支撐。政府成立「北都發展委員會」，展現了突破行政瓶頸、高效推進項目的決心。但若缺乏足夠的專業人才支撐，再宏偉的藍圖也終將淪為空中樓閣。要讓北部都會區願景成真，業界必須主動變革，重塑人才培養體系。

企業亟需提供具市場競爭力的薪酬與福利待遇，徹底打破行業「高辛低酬」的負面標籤。例如，為初級工程師設立清晰的晉升階梯，提供進修津貼與國際交流機會。

同時，應加強透過媒體，特別是年輕群體關注的平台，系統性宣傳行業成功典範，展示建造業作為高科技、高價值專業領域的正面形象，扭轉社會認知。

擁抱科技革新轉變工作模式

創新科技的廣泛應用是吸引年輕世代的關鍵。業界正積極推動「組裝合成」建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）、數碼工程監督系統（DWSS）、建築機械人及人工智能（AI）等技術落地，推動建造流程邁向高度數碼化與自動化。例如，工程師利用平板電腦即可高效完成複雜的工地監管與設計協調工作。正如建造業議會主席強調，推動數碼化與發展新質生產力是行業轉型的核心方向。

長期受「萬般皆下品，惟有讀書高」等傳統觀念影響，建造業的社會地位被低估。業界應善用短視頻等新媒體平台，精準傳遞建造業「出路廣闊、薪酬優渥」的積極信息，並大力彰顯從業者對塑造香港城市面貌的重大貢獻，從而提升行業內在的榮譽感與自豪感。

深入校園推廣播種未來人才

人才培養需立足長遠、從源頭抓起。業界應將推廣觸角深入中學校園及社區，通過舉辦專業講座、創意話劇、與關鍵意見領袖（KOL）合作等形式，讓青少年及早了解行業前沿動態、安全規範與多元發展路徑，激發他們對建造業的興趣與嚮往。

北部都會區的發展，標誌着香港邁向「由治及興」的關鍵轉折。面對未來五年的嚴峻人才挑戰，業界必須與政府、學術機構緊密協作，採取多管齊下的策略唯有為年輕一代精心「築巢引鳳」，打造一個有前景、受尊重、科技賦能的建造業環境，方能將北部都會區的宏偉藍圖，真正轉化為支撐香港經濟振興與多元發展的堅實基石。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



