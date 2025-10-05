醫善同行｜颱風前後的常見「急症」

作者：劉啟基醫生



超級颱風「樺加沙」早前襲港，天文台一度懸掛十號風球。每逢颱風來襲，大多市民的焦點往往放在天文台的訊號、交通安排和停課上，其實風暴前後也暗藏不少健康危機：在大雨中趕返工跌倒扭傷；因觀浪被巨浪捲走；以至在濕度驟升時引發哮喘、鼻敏感或濕疹惡化等，都是急症室在風暴期間常常治理的個案。



作者劉啟基醫生是「醫善同行」醫學顧問、急症科專科醫生。（作者提供）

作為急症科醫生，筆者自然曾在颱風及暴雨期間當值。把「打風」與「意外」一起聯想，很易想到海邊觀浪時被巨浪捲走或遇溺的個案；「樺加沙」吹襲期間，在柴灣海傍觀浪的一家就是例子。這類個案非常典型，墮海者因海水湧入口鼻和氣管，出現猶如食物哽塞般的即時缺氧和窒息，很短時間便有機會情況危殆，甚至需要心肺復甦術治理。值得一提的是，這類個案往往不只一人遇險，有時同伴或家人跳下海救人，反而一同遇溺。因此，筆者強烈建議讀者不宜在惡劣天氣期間於海邊觀浪。

不過，颱風吹襲期間，最常見的並非嚴重意外，而是跌倒。筆者就曾在惡劣天氣當值時，同一日連續處理五名於濕滑樓梯失足跌倒的病人，大部份傷者都有尾龍骨（骶骨及尾骨）骨折，痛楚纏繞一至三個月，部份患者需要物理治療及尾椎坐墊協助康復。雖然這類骨折多數毋須手術，但病人往往要忍受長期坐立不安之苦。除了樓梯，斜坡積水亦是高危地方，有時雨水湧下來，整條斜坡變成「水滑梯」，行人稍一不慎就可能摔倒受傷。

慢性病患者最難受

颱風期間易生意外，其實颱風迫近，已是慢性病患者開始難受的時候。氣壓驟降，天氣又悶熱焗促，加上空氣流動減少，污染物聚積，正是誘發哮喘與鼻敏感的時機。不少平日控制得尚算穩定的病人，會突然氣促、咳嗽加劇，需要急症治療。除了呼吸系統，風濕關節炎患者也經常反映，在這些日子關節特別疼痛，彷彿身體比天文台更敏感。

兒童患者的反應更為明顯。打風前後，家家戶戶往往緊閉窗戶，室內濕度急升，塵蟎數量迅速增加，濕疹、皮膚炎及眼敏感個案明顯上升。這些狀況雖然未必危及性命，卻會令患者非常困擾。理想的做法，應是及早使用抽濕機，保持空氣流通；並盡量先清潔床褥、被單、梳化等容易藏塵的地方。使用具吸塵蟎功能的專用吸塵器，可減少致敏原，抗衡颱風時氣壓與濕度變化所帶來的負面影響，避免病情在打風前夕反覆發作。

玻璃割傷可大可小

筆者上一篇文章分享酒店常見意外，其一是玻璃割傷；遇上風暴時亦然，如強風吹爆門窗玻璃，假如不是強化玻璃，引致的創傷可大可小。曾有病人被玻璃碎割傷皮膚甚至肌腱，需要手術修補及清理玻璃異物。此外，亦有病人因大門被突如其來的怪風猛力關上，夾斷手指，甚至需要手術接䡈截肢部位。

很多人以為風暴過後危險便結束，但實際上，清理和復原過程中亦暗藏風險。例如地面積水中可能隱藏玻璃碎片或尖銳異物，穿著涼鞋或拖鞋涉水時被割傷；被倒榻的樹木、竹棚、招牌甚至垃圾桶撃中；急於在花園或露台收拾花盆或雜物時跌倒或砸傷等。相比颱風正面襲港，這些「餘波」往往更容易被忽略。這些本來可以避免的小意外，往往因為一時大意或僥倖心理而釀成嚴重後果。

颱風是一場全城共同面對的考驗，不僅測試城市基建與交通韌性，更是公共健康的高風險時刻。隨着下一個熱帶氣旋「麥德姆」逐步逼近，市民更應提早做好準備，傷害能否發生，往往取決於我們事前的準備與警覺。

作者劉啟基醫生是「醫善同行」醫學顧問、急症科專科醫生。



