來稿｜西電東送：雅江—藏粵工程如何重塑大灣區能源版圖？

正值「十四五」規劃收官與「十五五」規劃開啟的承前啟後之年，中國能源綠色轉型迎來新的關鍵節點。2025年，兩項堪稱「超級工程」的項目相繼啟動：7月19日，雅魯藏布江下游水電工程（雅江工程）在西藏林芝破土動工；9月16日，連西藏至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程（藏粵直流工程）啟動建設。前者被譽為世界最大的水力發電工程，後者則是世界最大的清潔能源直流工程。這「一發一送」兩大工程，旨在將青藏高原的清潔水電，直接輸往數千公里外的粵港澳大灣區，也是國家的「西電東送」戰略的重要實踐。這一壯舉對中國電力版圖意味着什麼？又將為大灣區與香港的未來，注入怎樣的新動能？



雅江工程開發潛力超三個三峽

長江有三峽，黃河有小浪底——這些耳熟能詳的超級工程，鑄就了中國作為世界水電強國的基石。然而，在青藏高原的崇山峻嶺之間，一條更具戰略意義的「天河」正等待被喚醒。雅魯藏布江，這座沉睡的水能巨人，其蘊藏的潛力遠超以往任何工程，標誌着中國水電開發將邁向最終的「巔峰之戰」。

雅魯藏布江的獨特之處，在於其極致的自然條件組合。它不僅是世界上海拔最高的大河之一，更擁有驚人的水能密度。這條河流在中國境內綿延2,057公里，年徑流量充沛。根據《中國水能資源開發戰略研究》中的數據，雅魯藏布江的水能資源理論蘊藏量約為1.1億千瓦，佔全國的16.6%，僅次於長江流域，居全國第二。而其最核心的優勢，在於下游著名的「大拐彎」峽谷段——在短短50公里內，河道落差高達2,350米，形成了全球罕見的巨大水能勢能。據專業測算，其單位河長的發電功率可達三峽工程的７倍，這種「能量濃縮」效應，使其成為名副其實的「水能黃金段」。

下定決心克服三大世界級難題

儘管天賦異稟，雅魯藏布江的開發程度為何長期不足技術可開發量的１%，堪稱「沉睡的寶藏」？究其原因，是因為征服這座「巔峰」所須跨越的三大世界級難題。

首先，是極端複雜的地質條件。工程區雄踞於印度洋板塊與歐亞板塊的碰撞帶，有時地震烈度可高達9度。因此工程需採用抗震性能堪比全球第一的壩體設計，其建設條件遠超國內其他水電站。

其次，是脆弱的生態環境。此工程區域是全球生物多樣性熱點地區，棲息着孟加拉虎、白肢野牛等珍稀物種。工程會借鑑之前的生態保護經驗，設計「魚類洄游通道＋生態流量泄放」的保護方案。

最後，是極度惡劣的施工環境。高海拔、複雜地形不僅嚴重制約着大型設備的運作，更對建設者的生命安全構成威脅。破解之道在於使用無人機集群＋５Ｇ遠程控制的施工方法在高海拔、強降雨環境下精準施工，各類智能化建造機械人將發揮重大作用。

正是這些空前挑戰，長期制約了雅江資源的開發。而如今，這項世紀工程的啟動，本身就意味着國家已下定決心，要整合最強力量，征服這座「巔峰」。

藏粵工程鑄就西電東送「新動脈」

藏粵直流工程作為雅魯藏布江下游水電開發（雅江工程）的關鍵配套送出工程，其核心使命是實現雅江清潔能源基地電力的外送與高效消納。這條即將橫貫東西的「電力天路」全長約2,681公里，將首次實現跨越高原、山地與丘陵的三級地理階梯，為西藏清潔能源與粵港澳大灣區用電需求之間架起一座穩定的橋樑。

如何將雅江的清潔電力安全高效地「閃送」至千里之外的廣東？這需要強大的技術支撐。工程創新採用±800千伏／1,000萬千瓦柔性直流輸電技術，猶如為電力配備了一位「智能導航員」，能夠精準控制電流的方向與強度。同時，數字孿生系統將構建一個與實體電網同步的「數字鏡像」，實現運行狀態的實時感知與智能預警。值得一提的是，在高海拔等特殊區段，無人機將化身「空中巡檢員」，大幅提升運維效率與安全性。在這些創新技術的協同作用下，屆時西藏的清潔電力抵達廣東僅需9毫秒，也就是0.009秒。

粵港澳大灣區呼喚綠色動能

作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，粵港澳大灣區以不足全國0.6%的土地面積，貢獻了超過全國11%的GDP。然而，這片經濟熱土正面臨着能源供給與綠色轉型的雙重挑戰。

近日，國家主席習近平在聯合國氣候變遷峰會上宣布了中國在2035年前的氣候目標：溫室氣體淨排放量要比峰值降低7%至10%；非化石能源消費比例增加到能源消費總量的三成以上；風電和太陽能發電總裝機容量將增至2020年的6倍。這一系列雄心勃勃的目標，也為粵港澳大灣區的低碳轉型目標確立了方向。大灣區目標将在2030年前實現碳排放達峰，並向2055年前後碳中和邁進。

然而，這場革命面臨着現實挑戰。最新數據顯示，截至2024年6月底，廣東煤電裝機規模為7,217.9萬千瓦，佔總發電裝機容量的35.1％。而水電則是936.9萬千瓦，佔比4.6％。儘管與過去相比已取得顯著進展，但與東京灣區約5％的煤電比例相比，仍存在較大差距，能源結構轉型壓力依然艱巨。能效提升迫在眉睫，大灣區目前的能源強度約等於東京灣區的2.3倍，節能降耗的潛力空間巨大。

大灣區作為典型的能源輸入型地區，本地一次能源資源匱乏，能源自給率低。雖然廣東擁有豐富的海上風電資源，但受技術、成本等因素制約，開發規模難以滿足日益增長的電力需求。特別是隨着經濟持續發展和電氣化水平提升，未來大灣區對清潔電力的需求將持續快速增長。這就引出了一個關鍵問題：如何破解清潔電力供給的難題？

答案藏在遙遠的西藏。正在推進的雅魯藏布江下游水電開發及配套的藏粵直流工程，將為大灣區帶來突破性的解決方案。這兩個超級工程將形成「清潔電源＋高效輸送」的完整體系，預計每年可為大灣區輸送約430億千瓦時的穩定清潔電能，為廣東能源供應提供重要補充。形象地說，此項工程每年所輸運的清潔電力，接近香港一年的總用電量（2023年，香港總用電量為454.4億千瓦時）的能源需求，且100%都是清潔能源，所帶來的環境效益驚人。每年可減少二氧化碳排放約3,300萬噸，這一數字約等於720萬輛燃油車一年的尾氣排放。

雅江「綠電」可否點亮香江

作為國際大都會，香港的能源命脈幾乎完全繫於外部。根據統計，香港發電燃料中，煤炭與天然氣等化石燃料佔比高達75%。而本地的可再生能源發展，因受制於土地面積狹小等天然瓶頸，其開發潛力預計僅能滿足整體電力需求的3%至4%。這意味着，香港要實現其雄心勃勃的碳中和目標，面臨着一個核心矛盾：經濟增長與民生保障需要穩定、充沛的電力，但本地綠色能源的供給能力卻存在天花板。尋找穩定、大規模的外部清潔電力，是香港能源結構轉型的必然選擇。

香港長期以來面臨可再生能源發展的空間制約——有限的土地難以大規模佈局風電、光伏等設施。而雅江及藏粵工程正為這一困境提供了突破性解決方案。香港無需過度糾結於在本土艱難開發清潔能源，而是可以通過參與國家戰略，分享來自青藏高原的綠色電力。使得香港揚長避短，將寶貴的土地資源和城市空間優先用于強化其核心優勢，如國際金融、科技創新等等產業的發展以及民生的需求，從而實現資源的最優配置。

更重要的是，這一能源戰略也可幫助提升香港作為全球金融中心的綠色競爭力。當前，ESG（環境、社會與治理）已成為國際資本流動的重要考量因素。當香港能夠大規模使用清潔電力，「綠色金融中心」和「可持續發展都市」的國際形象將得到實質性支撐。不僅有助於吸引注重可持續發展的國際資本與頂尖人才，更將推動香港在綠色債券、碳金融等前沿領域搶佔先機。

而從長遠的經濟效益看，藏粵直流工程為香港帶來的規模化清潔電力，不僅關乎環保，更關乎能源經濟。它有望為香港提供一種長期、穩定的電力供應選擇，並通過能源來源的多元化，增強其在區域能源市場中的議價能力，為從結構上平抑和穩定本地的長期用電成本創造有利條件。這將使香港市民和企業，在享受綠色電力的同時，也能從更具韌性的能源供應體系中受益。

一言蔽之，於大灣區而言，雅江水電與藏粵直流兩大工程的協同推進，不僅意味着多了一條能源動脈，更是為其高質量發展注入了堅實的綠色動能。隨着數據中心、人工智能算力、新能源汽車、高端半導體等戰略新興產業的快速擴張，其對穩定、清潔電力的需求已呈剛性增長。於香港而言，參與西電東送的能源戰略，更是突破本地資源制約、提升能源韌性的歷史性機遇。未來，當來自雪域高原的清潔電力匯入電網，點亮萬家燈火，這項工程的價值將超越能源本身，成為經濟轉型與低碳生活的強大基石。

