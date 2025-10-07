來稿｜優化高中歷史課程：重塑歷史敘事，奠定認同根基

來稿作者：龍子明



歷史是民族的集體記憶，是國家認同的根基與文化傳承的載體。香港作為中國不可分割的一部分，其歷史教育的發展直接關係到年輕一代對國家與民族的認知、對「一國兩制」方針的理解，以及對中華民族偉大復興使命的擔當。近年來，香港特區政府積極推動高中中國歷史科及歷史科課程改革，旨在通過優化課程框架、豐富教學內容、強化價值引導，幫助學生全面客觀地認識歷史，厚植家國情懷。



自1997年回歸以來，香港歷史教育在實踐中面臨諸多挑戰。首先，長期受殖民統治的影響，部分教材與教學內容仍帶有西方中心主義的視角，側重於碎片化的史實敘述，而缺乏對中國歷史整體性與連續性的深入探討。例如，在講述中國近現代史時，往往側重政治運動的負面影響，而忽略國家在改革開放後取得的經濟發展、科技進步與社會治理成就。這種片面化的敘述，容易導致學生對國家發展歷程產生誤解，削弱其民族自豪感。

更值得關注的是，歷史教育的缺失與扭曲，曾在一定程度上加劇了香港青年的身份認同困惑。2019年的社會事件暴露出部分年輕人對國家歷史與發展道路的疏離感，對「一國兩制」與《基本法》的內涵理解不足。這說明，歷史教育不僅是知識傳授，更是價值觀塑造的關鍵環節。唯有通過全面、客觀、深入的歷史學習，青年才能理解香港與祖國血脈相連的關係，從而樹立正確的國家觀念與國民意識。

為了「強化歷史教育、培養家國情懷」，《施政報告2025》提出改革高中中國歷史科和歷史科。根據教育局出台的「高中中國歷史科優化課程框架」，課程分為「中國古代史」與「中國現代史」兩大部分，其中現代史部分新增了「中國共產黨的成立」、「中國特色社會主義新時代」等單元。這一調整具有深遠的歷史意義與現實價值。

中國共產黨的成立是中國近現代史上開天闢地的大事件，它不僅領導中國人民實現了民族獨立與解放，更開啟了中華民族偉大復興的征程。新增的「中國共產黨成立」單元，將幫助學生深入理解黨的初心與使命——為人民服務、為民族謀復興。從抗日戰爭的艱苦卓絕，到改革開放的經濟奇跡，再到新時代的脫貧攻堅與科技創新，中國共產黨始終是國家發展的核心領導力量。對香港學生而言，學習這些內容不僅是知識的補充，更是對國家發展邏輯的掌握。只有理解中國共產黨的歷史選擇與實踐成果，青年才能認同「一國兩制」的科學性與必要性，並自覺維護國家主權與安全。

「中國特色社會主義新時代」單元的設置，旨在讓學生全面認識中共十八大以來國家在經濟、政治、文化、社會、生態文明建設中取得的歷史性成就。從「一帶一路」倡議的全球影響，到脫貧攻堅戰的全面勝利；從科技創新如北斗導航、嫦娥探月，到疫情防控中的「生命至上」理念，這些內容展現了中國模式的獨特優勢與生命力。對香港青年而言，學習新時代的發展歷程，有助於他們跳出西方話語的桎梏，以更自信的態度看待國家的進步與未來。

在歷史科方面，新課程增設了「現代世界的形成」與「中國與世界」等單元，注重從全球史觀角度分析歷史事件。「中國與世界」單元強調中國在全球治理中的角色轉變，從被動融入國際體系到主動參與規則制定，這不僅增強學生的民族自豪感，也培養其跨文化理解能力與國際視野。

歷史教育應突破傳統教科書的局限，充分利用多媒體、虛擬現實（VR）、線上資料庫等技術，重現歷史場景，增強學生的沉浸式體驗。例如，通過拍攝東江縱隊抗戰紀錄片、製作改革開放口述史專題，幫助學生直觀理解歷史的複雜性與真實性。此外，教育局可與內地文博機構合作，引入高質量數字資源，如故宮博物院、中國國家博物館的線上展覽，拓寬學生的歷史視野。

香港高中歷史課程的改革，是一次具有深遠意義的教育探索。它不僅是對歷史知識體系的完善，更是對國家認同與價值觀的重塑。通過優化歷史教育，香港青年將更清晰地認識到：中華民族的偉大復興，不僅是內地同胞的責任，也是包括香港在內全體中國人的共同使命。唯有將個人理想與國家前途相結合，才能在實現民族復興的進程中找到自身的價值與方向。

