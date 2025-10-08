筆凱．傑語｜香港體育產業化之路

作者：郭凱傑



在剛過去的周末，政府與立法會舉行足球友誼賽，順道宣傳香港即將聯同廣東省及澳門主辦的第十五屆全國運動會。香港運動成就近年的提升非常明顯，並不只體現於奧運會的獎牌，而是涵蓋了多個領域。例如，其中一個較少人關注的新聞是，香港金牛籃球隊上月在全國男子籃球聯賽總決賽中以3:1總場數擊敗長沙電信勇勝，成功衛冕冠軍——這不僅是香港籃球的勝利，更反映出香港體育水平的全面進步。隨着啟德體育園全面運作，運動產業也迎來重大機遇，帶動本地經濟與體育熱潮。



儘管如此，相比英超聯賽或NBA等高度產業化的運作模式，香港體育產業仍顯滯後。根據政府數字，香港體育及相關活動的增加價值約380億港元，佔本地生產總值約1.4%，低於全球各國。事實上，環球體育產業在2025年收入總額已經達到4,170億美元，至2030年更預期將達到6,000億美元。這主要得益於成熟的商業生態，包括轉播權、贊助和周邊產品。那麼，香港應如何提速體育產業發展呢？

培養體育產業專業人才

近年來，政府致力透過普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五大方針推動體育發展。啟德體育園不僅提供頂級場館、吸引全球賽事，還能帶動旅遊、餐飲和零售消費等；香港若能加以善用，從盛事化邁向產業化，產值將穩步增長。

團結香港基金8月發布的《跨越體育界限 共建盛事之都》報告就提出了多項建議，包括擴大稅務優惠，鼓勵企業投資體育活動，同時加強職業培訓等。報告提及的公私營贊助和人才培養等方向，實際上指向當前資金與人才的不足；這也導致許多項目難以規模化發展。

説起人才，香港精英運動員的補貼水平近年雖有進步，但中層運動員的資助水平相對較低，這使得許多有潛質者望而卻步，令家境優渥無形中成為了運動員的入場門檻。另一方面，體育產業化不止靠運動員，還需專業管理人才，包括賽事策劃、市場推廣等：他們負責將比賽轉化為商業機會，例如NBA透過全球轉播和品牌合作實現巨額收入。然而，香港目前缺乏此類人才，這也導致體育總會屢屢出現行政失當、機制不透明，資源分配不公等問題，容易埋沒青年運動員。

突破職業聯賽制度瓶頸

《2024年施政報告》提出檢討體育總會機構管治和運作，確保體育總會能高效運作。要從源頭上解決問題，還是需要培養並引入運動產業專才，避免部分總會因資源不足而單靠外行人營運的情況。與此同時，政府也應增撥資源，推動更多課程，如運動科學和營銷，培育專業人才。沒有人才，產業化將難以推進。

商業資源跟專業人才是雞與蛋的關係；要形成良性互動，兩者需要同步解決。香港難以形成具規模的職業聯賽，主因還是因為市場小、贊助少。在制度上，香港的體育總會與內地是平行關係，不願參與全國賽以免影響地位，但本地聯賽卻難以吸引觀眾和商業贊助，自然缺乏穩定商業生態。政府應積極協助體育界打破制度壁壘，讓本地球隊在不影響國際賽事參與的前提下多參加全國聯賽，以擴大觀眾群、吸引內地贊助，一如金牛籃球的成功示範，形成商業循環。

另一個可研究的建議是目前足智彩的盈餘分配。賽馬會2024/25的年報顯示，足球博彩收入達219億港元。試想象一下，若撥出1%（約2億港元）予職業球會，便已經可達到改善營運、聘請管理人才的效果，為聯賽產業化鋪平道路。

發揮電子競技協同潛力

電子競技已經成為體育產業化的重要部分。可惜的是，經過疫情的打擊，香港電競公司十居其九倒閉，產業化顯得進退維谷。香港可借啟德體育園爭取區域賽事主辦權，與傳統體育協同，例如將電子競技與傳統體育結合舉辦混合活動：如在啟德體育園內，模擬賽車比賽可與真實賽車體驗聯動，讓觀眾參與虛擬與現實的互動；高爾夫電競則可融入AR技術，模擬真實球場，同時推廣實際高爾夫課程。這樣不僅共享場館資源，還能擴大贊助商池，創造轉播權和周邊產品的新市場。隨全球電競收入不斷增長，香港可把握機遇擴大產業範圍，並吸引年輕觀眾，提升體育普及化。

在近年獎牌、賽事、場館效應叠加之下，香港體育產業化已見曙光。展望未來，體育發展的成功不止於賽場成績，更在產業化之路：透過增強人才培育、帶動區域合作，香港有望讓體育產業真正貢獻經濟，進一步提升社會凝聚力。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員、大專講師及顧問。



