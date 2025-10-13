帶．路共享｜月在他鄉明

作者：李珍鈮



又是一個在海外項目點度過的中秋節，我們在柬埔寨第二個項目點磅士卑省，正開展着「共享基金會」消除白內障致盲項目在柬埔寨的第十三期的工作。



每個手術日的早上，項目現場接待處都人頭攢動，擠滿了前來就診的病人們。因視力不佳而導致行動受阻的老人家們，有着各式各樣的自製拐杖。藍色的水管被裁成恰到好處的高度，支撐着老奶奶顫顫巍巍的步伐；老爺爺手上粗糙的竹節棍，扶手處已在長年累月的使用下磨得光滑錚亮；塑膠管、金屬棒，只要支撐力足夠、便於探路，它們就能派上用場。

拐杖之外，最有力可靠的，是家人的攙扶。隨行的子女們，熟練地為行動不便的長輩們保駕護航，在裂隙燈處殷切地關注着中國眼科醫生的診斷。孫輩孩童們寸步不離地跟在身後，父母的叮嚀早已被小小的他們熟記於心：爺爺奶奶看不清楚，你們要好好照看他們。在患者和陪診家屬身上，我們總能看到一整個家庭的守護，也讓我們更堅定地相信，我們所完成的工作帶來的改變，意味着甚麼。

每當問及病人們重見光明後最想做的是什麼，他們的回答永遠都圍繞着「家」：想要看清家人的臉龐、想要為家庭減少負擔、想要讓家變得更好……這份重啟的光明，讓飽受視力困擾的患者們得以從被照顧者重回家庭生活的參與者，讓需要全職投入照護的家屬們得以解放勞動力，整個家庭的情感與經濟壓力得到紓解，屋簷下重新響起了對視而笑的朗朗回音。

光明照進生命，改變的遠不止是瞳孔裡的世界。醫療負擔的減輕、勞動人口的恢復、人文關懷的傳遞，一個個被重新點亮的家庭，形成一波波推動社區發展的漣漪。而我們想做的也不止於此。

在致力於白內障手術之餘，基金會亦於柬埔寨積極鋪開蟲媒疾病防控的保護網。通過派發滅蚊燈、蒼蠅紙、蚊帳及登革熱快速檢測試劑，並開展以登革熱預防手冊為核心的公共衛生教育活動，我們與柬埔寨衛生部及金港高速協力合作，奮力築起堅固的防線，旨在從源頭杜絕登革熱等蟲媒疾病的傳播。

光明手術，是重獲清晰的現在；蟲媒防控，是守護安穩的未來。當社區不再被「可治療的致盲疾病」和「可預防的傳染病」拖住步伐，我們期望為每一個家庭守護完整的幸福。

月是故鄉明。我們在遠離家鄉的地方，用另一種方式守護着人間的團圓。

千里共嬋娟。在這個闔家團聚的日子，我們與廣西壯族自治區眼科醫療隊在柬埔寨共慶中秋，賞着同一輪月亮，分享故鄉的月餅。

公共衛生事業本身就是一場跨越國界的守望，健康與平安是所有文明的共同語言。

願明月高掛，照亮世間所有的美滿與團圓。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者李珍鈮是共享基金會高級項目專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。