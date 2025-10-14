來稿｜政治不是請客吃飯——立法會參選人要有犧牲奉獻的覺悟

來稿作者：蔡誠



在百年未有之大變局下，全球地緣政治與經濟格局急速重塑，國家和香港正面對前所未有的挑戰。在此關鍵時期，作為香港特區重要機構的立法會，其組成預計將經歷時代性的改變。



隨着來屆立法會選舉提名期的臨近，有不同傳聞流出，如：「年屆七十需退休」、「各板塊要交人」等。然而，不計已暗示不參選的江玉歡，直至撰稿時，已有9名現屆立法會議員正式宣佈不再競逐連任，約佔整體的一成。

其中包括不同年齡段、來自不同板塊的資深與新生代議員，這表明其背後存在超越「個人因素」的更深層次考量，也透露出立法會正經歷時代性的變革。無論是心有躊躇還是志在必得，每位計劃參選者應先躬身自省：在這大變局下，國家與香港需要甚麼？中央與市民為何要選擇你？你是否具備為國家與香港犧牲奉獻的覺悟？

運用獨特優勢

真正超級聯繫

近年地緣政治、經濟、軍事、科技格局均瞬息萬變，暗潮洶湧。香港需在各種內外挑戰和壓力下，持續發揮其作為國家連通國際、銜接經濟內外循環重要節點的角色。這亦是香港相較於內地其他城市最為獨特的戰略定位之一。

國家期望香港做好本份，把「十四五規劃」中交給香港的任務好好完成，尤其是鞏固國際金融及發展專業服務，提供國際法律及仲裁服務；加強航運與航空樞紐地位，發展多式聯運和航空物流。同時，開拓各新領域：令香港成為國際創新科技中心，推動大灣區成為世界級創科走廊；並發揮「一國兩制」下的制度優勢，成為內地與世界之間的「超級聯繫人」。

立法會議員能利用其自身獨特優勢，如：專業知識、行業背景、人脈網絡等，以及其相對官員更靈活自由的身份，可深入了解不同行業的需要。在促進行業發展、為行業發聲、為行業政策建言等，立法會議員均能發揮重要作用；而對外更可透過交流考察，搭橋牽線，協助本港與海外建立合作和連繫。這不正正是「超級聯繫人」的角色嗎？

議員居中調和

方能政通人和

然而，要擔當好這一戰略角色，其根基在於香港社會內部的「政通人和」。這便要求立法會議員在促進對外聯繫的同時，亦需傾力於內部的溝通與協調。政府事務龐雜多端，難免有疏漏缺失。若未能及時處理，既會致民怨累積，更會埋藏隱患。

立法會議員具獨立於公務員體系的優勢，能深入社區，傾聽市民或業界的聲音，以便拾遺補闕、完善施政。許多基層市民無暇無力深究複雜的政策條文，社區裏的當面交流、議員辦事處的耐心協助，往往是他們遇到委屈、誤解、困惑時，最直接、最信賴的求助渠道。

上情下達，民順而聽；下情上達，政通而和。立法會議員正是這雙向溝通的橋樑：通過耐心解釋政策，引導市民知法守法；透過及時反映疏漏，協助政府防微杜漸，實現良政善治。而不同行業有着不同的情況、需要和困難，功能組別議員的專業背景和業界網絡便能發揮查缺補漏、促進溝通、化解矛盾的角色。可以說，立法會議員在整個社會運作、政府施政，協助各方溝通理解、完善政策，穩定社會、促進發展中，有着不可或缺的角色。

不是請客吃飯

為港為國犧牲

香港社會雖無一些地區極端的政治暴力，但政治的嚴肅性與風險從未降低。立法會議員一職，關乎國家安全、公共治理與市民福祉，絕非尋常職業。從政者個人和家庭不但隱私將被置於聚光燈下，還需面對更複雜的公共及國安風險。若議員自身仍出現言行不檢、錢財不清、不當涉外交往等行為，正是政治覺悟與國安警惕不足的明證。加之可能面臨的制裁等外部壓力，以及伴隨終身的「政治烙印」，凡此種種，皆非「打份工」心態所能承受。參選者需具真正的覺悟，這既是對風險的清醒認知，更是對使命價值的由衷認同與主動擔當。

立法會議員可不是從政道路的終點，而是更高位置前的階梯。將來或會有更多議員擔任政助、局長，甚至更高位置。無論是古代衙署前的《戒石銘》：「爾俸爾祿，民膏民脂」，還是近代黃埔軍校門聯：「升官發財請往他處，貪生怕死勿入斯門」，都提醒領着納稅人10萬元月薪和眾多津貼的尊貴立法會議員肩上的責任是多重，中央和市民對其期望又是有多高。

政治不是請客吃飯，無論是政治風險、家庭壓力，還是對家國的承擔和熱愛，當中的取捨不足為外人道。參選前應先躬身自省，有沒有堅定為國家和香港犧牲奉獻的覺悟，避免作出輕率的決定。

國家積極前進

香港必須跟上

中央是不會希望香港只想走舊路、賺快錢、做炒賣；更不想香港只會期望更多惠港政策，來撐起樓市股市。香港需要更多主動能動性，來為國家帶來增量成長。

在百年未有之大變局下，世界在劇變，國家在前進。在新時代、新變局、新形勢下，香港需要放下昔日的榮光的包袱向前望，認識與過去截然不同的全球變化，深刻理解國家發展大局，擔任好香港獨特角色。放眼世界、心懷國家，立足香港。因此，參選對於個人及其家人而言，是一個需要審慎權衡的重要抉擇。

在這重要的歷史節點，無論是香港，或是立法會議員，若只懂「食老本」、只寫「舊文章」，將難以跟上國家發展的恢弘步伐，辜負歷史、中央和市民的殷切期望。唯有與時俱進，強化覺悟，方能擔當重任，不負時代。

作者蔡誠從事公共關係行業多年，是公關顧問機構創辦人。



