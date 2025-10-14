來稿｜立法會選議員不是選港姐，為何要以年齡劃線？

來稿作者：陳大文



新民黨主席葉劉淑儀盛傳因年齡而要棄選，昨天（10月13日）在立法會被記者問及此事，她說：「新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。」葉太向來以「硬淨」形象示人，喜怒形於色，此話一出，卻難掩其無奈與掙扎。當一位從政近半世紀、近年更成功打入年輕社群的資深議員，竟因年齡傳聞被迫退場——年齡真是那「不能說的秘密」？



有指議會年輕化可引入更多新思維，但以單一年齡數字劃線，70歲即被預設為「脫節」或「阻礙進步」，無異於將人的價值壓縮成一組數字，漠視個人能力與視野的差異。當今過往其實從不缺高齡卻引領成就的典範：邱吉爾77歲二度拜相帶領英國戰後重生，拜登78歲掌舵美國應對全球變局。政治智慧需歲月沉澱，真正的「阻礙進步」，源於制度拒絕包容多元價值，而非歲月本身。

工程師等技術行業尚需師徒傳承，政府常聘退休官員任顧問，只因深知經驗是無法複製的軟實力。政治作為「人的藝術」，其核心在於危機斡旋、政策洞察與跨代協商能力。年輕議員或帶來新視角，但議會運作需深諳立法程序、歷史脈絡與政治妥協的智慧，這些皆需長期歷練。香港立法會近年屢被質疑「議政質素參差」，此時更需有心有力的資深議員擔任「穩定器」，而非為表象革新自斷經脈。

退選議員不約而同地表示「希望讓更多有心有力年青人參政議政」，卻忽略關鍵矛盾：世代融合需橋樑而非鴻溝。人稱「姐姐」的葉劉淑儀堪稱「教科書案例」——從初試網絡文化被嘲「節日災難圖」時堅持以一笑置之、甚至自嘲化解隔閡，到「Gen Z」世代主動擁抱，終成年輕人追捧的港大女神，節日圖已經演變為另類「節日傳統」。其社交平台已成青年議政沙龍，中秋食月餅、「小白Two (兔)」更掀起全民創作潮。

葉太證明：政治人物的「年輕化」在於心態、行動而非年齡。她以開放姿態打破「老派政客不懂青年」的刻板印象；反觀年齡劃線政策，卻將最具跨代號召力者推離議會。若目標是吸引青年參政，何不保留這位「青年磁石」？

香港議會此刻需要「思維年輕化」，非「面孔年輕化」。與其迷信數字，不如建立績效導向的考核機制：從議政深度、公眾溝通、政策推動力等維度評估議員，讓能力決定去留。若為形式革新犧牲經驗厚度，只會使議會淪為紙上談兵的「政治實習場」。當一座城市急於告別過去，更需警惕：掃除舊弊不能靠製造新偏見。唯有包容代際光譜的議會，方能在傳承中創新，真正逃出封閉僵化的歷史迷宮。

作者筆名陳大文，是一名普通香港市民。



