來稿｜論立法會議員的專業素養之一：情緒管理

來稿作者：羅成



隨着第八屆立法會選舉提名期臨近，先後有不少議員宣佈不再尋求連任，其中既有資深老將，也有議會新丁所谓的一屆議員。在愛國者治港五光十色的大背景下，新老交替雖屬應有之義，但也不禁催人思考，立法會議員究竟需要怎樣的素養？



筆者無意在此以偏概全，只是想結合近期社會現象分享所思所悟。

代議士的工作環境高壓、多元且充滿挑戰，因此情緒管理遠非個人修養那麼簡單，而是直接關係到議事效率、公共形象、決策品質乃至社會和諧。從某種意義上來說，議員情緒管理具有公共價值，也是社會大眾觀感的一部分。

宋代蘇洵在《權術》中有言「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬」，表達了他對於「為將之道」的期待。文中明確提出了「治心」概念，將心理素質和情緒管理視為將領首要修煉內容，認為只有做到「不動心」才能準確判斷利害關係、有效應對敵人。

1,000多年前的北宋積貧積弱，飽受契丹與西夏侵擾，有鑑於此，蘇洵才發出了治心之難的感慨。1,000多年後的「由治及興」的香港，也同樣需要呼喚能妥善處理情緒的政治工作者。

最近內地熱播的電視劇《沉默的榮耀》，介紹了吳石將軍在台敵後戰線艱苦奮鬥，向中共華東局傳遞關鍵軍事情報的故事。先烈的付出讓人動容，讓人想起周恩來總理作為情報事業的開創者和領導人對於隱蔽戰線人員的十六字要求：「有苦不說，有氣不叫；顧全大局，任勞任怨。」這種精神的確更加難能可貴。

也許歷史的例子不太適合現在，但也請各位試想一下，在議事殿堂之內，在重大議題或者危機出現之時，代議士無法保持冷靜理性的態度，嚴肅莊重的表情管理，和中流砥柱的穩定表現，又如何獲得選民的信任與支持？

議員的一言一行都在公眾和媒體的注視之下。如果​喜怒形於色的情況時常發生，雖不至於損害其專業形象和公信力，但也可能讓公眾因此思考其壓力下承擔責任的能力。反之，穩定的情緒和表情管理則能傳遞出可靠、沉穩和值得信賴的信號。

對於議員個人來說，情緒管理也是應對高壓工作與緩解自身倦怠的應有之義​：議員常需面對選民訴求、政治博弈、媒體監督及多方壓力。​缺乏有效的情緒管理，易導致焦慮、疲憊甚至倦怠​，也會影響其身心健康與工作表現。

往大了說，選出情緒穩定的議員也有助於促進社會和諧與穩定​：代議士作為公眾人物，其情緒表現具有一定的社會影響力。激烈的情緒可能加劇矛盾，而得體、冷靜的情緒表達則有助於緩和緊張氣氛，引領理性、包容的社會對話​。

當然，人非草木，孰能無情？這一屆議員經歷了香港「由亂到治」的風風雨雨，做出過突出的歷史貢獻，如今新老交替難免依依不捨，但複雜的國際環境和由治及興的香港，都對代議士的素質有更高的期待。

作者筆名羅成，是一名普通香港市民。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



