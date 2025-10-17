來稿｜香港應立法禁止十六歲以下青少年使用社交媒體

來稿作者：卓峰



近日，澳洲通過立法，將於2025年12月起，全面禁止16歲以下兒童及青少年開設或持有社交媒體帳戶，違規企業將面臨巨額罰款。此舉旨在保護青少年免受網絡風險侵害，引發國際社會廣泛關注。香港作為國際都會，青少年網絡安全問題同樣日益嚴峻，筆者認為，香港應積極借鏡澳洲經驗，盡快推動類似立法，為下一代構建更安全的網絡環境。



香港青年面臨網絡危機

香港青少年身處高度數碼化的社會，智能手機普及率極高，社交媒體已成為他們生活中不可或缺的一部分。然而，這把「雙刃劍」在帶來便利的同時，也埋下了諸多隱患：

第一，網絡成癮與心理健康問題：許多青少年沉迷於社交媒體，每日花費數小時瀏覽短視頻、動態消息，不僅影響學業，更導致睡眠不足、注意力渙散。更嚴重的是，社交媒體上的「完美生活」展示容易引發青少年焦慮、抑鬱及自卑心理，尤其是當他們將自身與網絡上的光鮮形象比較時，容易產生巨大的心理落差。

第二，網絡欺凌與仇恨言論：匿名性使得社交平台成為欺凌溫床。青少年遭受語言攻擊、排擠、惡意造謠的事件屢見不鮮，對其心靈造成難以磨滅的傷害。部分極端或仇恨言論更可能扭曲他們的價值觀。

第三，隱私外洩與數據濫用：青少年對隱私保護意識薄弱，容易在平台上過度分享個人信息、位置、照片等，這些數據一旦被別有用心者獲取，可能導致騷擾、詐騙，甚至人身安全威脅。社交媒體公司如何運用這些數據，更是監管灰色地帶。

第四，不良內容泛濫：儘管平台設有社區守則，但色情、暴力、自殘、鼓勵飲食失調等不當內容仍層出不窮。算法推薦機制可能將青少年困於「信息繭房」，不斷推送同質化負面內容，加劇其心理風險。

第五，網絡詐騙與剝削：青少年判斷力不足，容易成為網絡釣魚、虛假購物、投資騙局等的目標，更有甚者可能被誘導進行不當行為，或遭受性剝削。

措施不足亟需法律護欄

面對這些風險，香港目前主要依賴學校教育、家長監督及平台自律，顯然力有不逮。

教育局推行的網絡安全教育雖有助益，但屬軟性約束，難以抵擋社交媒體的巨大吸引力與商業模式的侵蝕。家長方面，或因工作繁忙，或因技術隔閡，無法有效監管子女的網絡行為，親子間因此產生的衝突亦時有所聞。至於平台自律，其商業利益與用戶福祉時有衝突，單靠其道德自覺，無異於與虎謀皮。

澳洲的立法提供了嶄新的思路，將保護責任明確置於科技企業身上。該法規定平台必須採取「合理步驟」進行年齡驗證，並禁止十六歲以下用戶註冊，且不設家長同意豁免條款。這種「源頭堵截」的方式，能更直接地減少青少年暴露於高風險環境的機會。

借鏡澳洲構建香港防護網

香港在制定類似法規時，可參考澳洲框架，並結合本地實際情況：

第一，明確法律定義與範圍：法律需清晰界定何為「社交媒體平台」。除了Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、X（前Twitter）等主流平台，對於Reddit、Discord等青少年聚集的論壇或通訊軟件，以及新興平台，也應有動態評估與納入機制。同時，需明確區分「創建帳戶、參與互動」與「無帳戶瀏覽內容」——后者如透過網頁瀏覽器觀看公開影片，可不在此限，以平衡資訊獲取自由。

第二，確立嚴格的平台責任：法例應強制要求社交媒體公司承擔年齡驗證的主要責任。它們必須投入資源，開發或引進有效的年齡驗證技術，如人工智能面部年齡估計、與官方數據庫核對等，並持續防止未成年人繞過限制註冊新帳戶。對於「合理步驟」的標準，需有明確指引，避免平台敷衍了事。

第三，設定具阻嚇力的罰則：參考澳洲最高五千萬澳元的罰款，香港也應設立與企業規模相匹配的巨額罰款制度，並可考慮對屢教不改者施加更高罰款，甚至限制其在香港的營運，以確保法律威信。

第四，不設家長同意豁免：澳洲立法不允許家長同意推翻禁令，此點尤為關鍵。若開放此例外，將極易被平台利用作為免責藉口，也可能因家長對風險認知不足或溺愛子女，導致防線形同虛設。統一的年齡標準能提供最清晰的遵從依據。

第五，配套措施與公眾教育：立法同時，政府需加強公眾宣傳，解釋政策初衷，爭取社會共識。學校應強化媒體素養教育，教導學生批判性看待網絡信息。家庭也需配合，引導子女發展線下興趣，減少對虛擬世界的過度依賴。

回應潛在質疑

任何重大變革必然伴隨爭議，預期反對聲音主要來自三個方面：

首先，科技公司遊說。如同澳洲面臨的情況，大型科技公司可能以「技術困難」、「侵犯隱私」、「阻礙創新」為由反對。然而，保護兒童安全是普世價值，不應被商業利益凌駕。技術難題理應由擁有龐大資源的企業設法解決。

其次，言論自由與獲取信息的擔憂。禁令旨在限制「參與式帳戶使用」，而非「資訊獲取」。青少年仍可透過無需登錄的方式瀏覽公開資訊，其學習與探索的需求能得到保障。在風險與權利之間，保護青少年身心健康應是更優先的考量。

最後，法律挑戰。完全杜絕未成年人使用並非易事，但這不應成為無所作為的理由。法律的主要作用在於確立規範，將責任明確歸屬，並推動技術與監管手段不斷進步。

保護青少年，是社會共同的責任。當教育與勸喻效果不彰時，果斷的法律介入便顯得必要。澳洲的立法為全球樹立了重要榜樣，展示了政府直面科技巨頭、捍衛下一代福祉的決心。香港作為中國的特別行政區，一直重視家庭價值與青少年培育，更應把握時機，深入研究並啟動相關立法程序。讓我們借他山之石，為香港的青少年築起一道堅實的數碼防護牆，讓他們能在更安全、健康的環境中成長。這不僅是對當前問題的回應，更是對未來投資。

作者筆名卓峰。



