吳志隆｜「港澳平」文章傳遞立會換屆的三個關鍵訊息

毫無疑問，香港最近幾天的全城新聞焦點莫過於即將展開提名期的新一屆立法會選舉：「老將棄選」、「誰去誰留」、「會有哪些新人」等話題四起，眾說紛紜。周五（10月17日），中央港澳辦、國務院港澳辦發表「港澳平」文章《選好立法會 再上新台階》，針對今次換屆選舉作出重要評論，具有明確的政治意圖和社會導向。



文章回顧過往、分析當下、展望前景，系統性總結第七屆立法會的選舉背景與工作表現，並在此基礎上談及將要開始的第八屆選舉。筆者以為當中有三個關鍵訊息值得留意。首先是為何選擇在此時機與背景，針對香港特區選舉事務發表權威解讀；其次是這篇權威解讀想告訴香港社會哪些關鍵訊息；其三是說明今次選舉對香港及廣大市民的重要性，呼籲踴躍投票選賢任能。

為何選擇在社會熱議選舉的當下發表權威評論？關鍵在於時值香港由治及興的關鍵階段，即將結束工作的第七屆立法會是在2019年「修例風波」後，香港在中央制定實施《香港國安法》和「完善特區選舉制度」後產生並運作，經歷了由亂到治的重大轉折。

此時發文，旨在強調新選舉制度的優越性，具備廣泛代表性和均衡參與性。第七屆立法會工作成果豐碩，包括全票通過《維護國家安全條例》等，進一步穩定社會信心，力促香港在政治、經濟和民生領域持續向好發展。此外，對於近期有個別曲解香港民主發展和選舉制度的言論，文章透過列舉第七屆立法會的具體成果加以駁斥。

更重要的是，文章引導香港社會更全面深入認識今次選舉的意義。文章明確表態：選舉應回歸「選賢舉能」的本質，排除政治操弄和外部干預，強調「不存在祝福名單」或「特殊待遇」，重申選舉應在公平的環境中競爭，鼓勵愛國愛港人士積極展示政綱、樹立形象、展示能力來爭取選票，並呼籲選民理性投票。這樣將中央對選舉的態度講清講楚，有助社會認清模稜兩可的謠言，形成對今次選舉更合理的預期，讓民意盡可能凝聚。

細讀此文不難發現，它希望香港社會明白三個核心信息：

首先，「愛國者治港」是不可動搖的原則，希望香港透過選舉在愛國者當中選出更有能力、更善於履職、更年輕專業、更清正廉潔、更具創新創造活力的立法會議員。這樣才可為特區實現良政善治提供最有力的保障。

其次，透過高度評價第七屆立法會與特區政府的良性互動，指出行政立法關係「既相互制衡又相互配合，並重在配合」。這種協作模式有效推動了土地房屋、國家安全、基層治理等議題的解決，呼籲新一屆立法會延續這一傳統，支持以行政長官為核心的行政主導體制。

最後，文章進一步說明選民參與選舉的責任，以及選舉與香港未來的緊密關係，鼓勵選民積極投票，「為共同家園投票。」這不僅是公民責任的體現，更是對香港整體利益和下一代未來的承擔。

