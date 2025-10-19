醫善同行｜成人藥量減半 = 小童藥量咁簡單？

作者：郭令欣藥劑師



藥物種類五花八門，除了按藥理作用分門別類，不少藥物只適合成人服用，假如用於小童身上，有機會引發嚴重後果。對於藥效重、治療嚴重感染的藥物，家長當然不會隨意讓小孩服用；但對於常見常買的消炎止痛藥或外用藥膏，也許有父母曾經想過：小朋友已經讀小學/初中，只要把成人藥量減半，就照用也可。但事實是否如此﹖



家長最常聽到和記得的，是成人和小童的體型、器官發育程度有顯著差異，肝臟和腎臟的代謝功能有別，因此成人處方藥物，除非特別標明，否則小童不宜服用或塗抹。即使在治理同一種疾病而言，成人藥物與小童藥物的成份也有分別。

藥物一般含有「活性成份」和「輔助成份」，部份成人和小童藥物的「活性成份」基本相同，例如撲熱息痛（Paracetamol）、抗生素阿莫西林（Amoxicillin），意味大人和小童均適宜服用；但有些藥物，例如廣譜抗生素四環素（Tetracycline），有機會令小童發育階段的牙齒變黃或變灰，甚至抑制骨骼生長，不宜處方給小童。如果藥物所含的「活性成份」並非大人小朋友均適合，藥物標籤上一般會清楚列明。

至於「輔助成份」，大多指為易於服用或儲存藥物而添加的甜味劑、防腐劑等。同理，成人身體吸收、代謝能力較高，令部份藥物不適合給小童服用，否則有機會引發呼吸困難、過敏等徵狀。

回到文首的問題：如果藥物同時適合成人和小童，成人藥量的一半就是小童的藥量嗎﹖對於止痛藥或非類固醇抗炎藥（NSAIDs）而言，按藥物包裝上的指示服用即可；但部分口服藥物、外用藥膏、特效藥等，藥效普遍較強，小童服用時，需一併考慮其體重、器官功能、身體狀況等。例如撲熱息痛的成人用量為每次500mg至1000mg，但小童的每次用量則是按體重每公斤服用10mg至15mg，否則便屬過量。部份藥物更需諮詢藥劑師或醫生意見，按情況逐次調整份量，例如只適合特定醫療狀況服用的阿士匹靈（Asprin）等。

最近有一則台灣新聞，醫生表示曾有一名3歲病童，因咳嗽沒有好轉，家長把成人感冒藥「一開二」給孩子服用，結果小朋友出現步履不穩、嗜睡等嚴重副作用，需要緊急求醫。

筆者認為家長愛子心切而「事急馬行田」的狀況時有所見；這宗個案亦揭露普遍家庭對於「平安藥」的使用不夠謹慎。事實上，間中也有家長會買「平安藥」以備一家大細的霎時需要；但在現代藥劑學來說，處方藥物應按每位病人的身體狀況、年齡及體重等作適切的個人化安排，特別是小童及有長期病患的人士。希望在持續的公眾教育下，更多家長能夠吸收正確的藥物知識。

作者郭令欣是「醫善同行」醫學顧問、註冊藥劑師。



