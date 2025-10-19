來稿｜從餐桌到衣櫃的抉擇：如何從素食、快時尚、人造肉中減碳

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



談減碳，很多人以為要實行「斷捨離」式的大改變，如全面素食、不再買新衣。其實，作為生活在香港的我們，只要在餐桌與衣櫃做幾個精明選擇，就能把個人碳足跡顯著地減少，同時支持更公平、更具韌性的供應鏈。



從農場到餐桌的每一環節，包括生產、加工、運輸、零售、廚餘等都會排放溫室氣體。不同食物之間，可以參考以下的碳排差距：

植物性食物：每公斤約0.3至4公斤二氧化碳當量（CO2e），比動物性食品低10至50倍。這是為何每週多幾餐吃植物性食物，是最直接的減碳方法之一。

魚類：平均而言，養殖魚約5公斤CO2e/公斤，野生捕撈約3公斤。養殖端的飼料與土地用途改變是關鍵排放源。不過不同品種與養殖方式差異很大，選擇時可留意養殖密度與來源標籤。

豬肉與家禽：約7公斤與6公斤CO2e/公斤。牠們不是反芻動物，甲烷排放較少，故碳足跡顯著低於牛羊。

羊肉：約24公斤CO2e/公斤。反芻發酵產生甲烷，是主要排放來源。

牛肉：約60公斤CO2e/公斤，屬食物中最高。除了反芻甲烷，為牧場開墾而砍伐森林，令土壤與森林碳儲釋放，是「隱形成本」。

本地食材：新鮮又低碳

於宏觀層面而言，全球近一半可居住土地用於糧食生產，其中約八成與畜牧相關。聯合國糧農組織估算，畜牧業約佔人為溫室氣體排放14.5%。因此，若把「一周七晚牛扒」改成「只在周末吃一次牛」，全年碳足跡已能顯著下降；故此，如能把部分動物蛋白換成豆類、菇菌與全穀，不但營養依然豐富，還能降低碳排放。

於個人飲食方面，許多人以為「愈近愈低碳」，而整體上「短供應鏈」確有優勢，但要看品類與生產方式。以溫室番茄為例，高能耗暖房在寒冷地區種植，即使運輸少，碳足跡可能高於在日照充足地區自然種出的番茄再運來。

對香港而言，短供應鏈仍有價值，減少中轉能在極端天氣或地緣政治波動時更有穩定的供應。支持本地水耕菜、豆品、烘焙等，不只更新鮮，也有助社區小農生存，增強城市糧食韌性。當季時選本地菜心、通菜、番薯葉等，往往價廉味佳又減碳。

醜食不醜：減碳也減浪費

香港每年食物浪費驚人，其中大量蔬果在田間與分銷環節已被「外觀標準」淘汰。所謂醜食（ugly food）如歪身胡蘿蔔、斑點蘋果、大小不一的蕃茄，營養價值與味道並不遜色，只是賣相不符零售規格。接納醜食，等於把原本會入堆填區的可食資源拉回餐桌，避免種植、灌溉、施肥與運輸投入白白浪費，也減少堆填過程釋放的甲烷。對消費者而言，街市與小店常有外觀不完美的蔬果優惠，「性價比高＋減浪費」是最實在的雙贏。買回家後，先用於打汁、煲湯、烤蔬菜、咖喱或醬料，外觀瑕疵完全不影響口感。

另外，如想減少進食紅肉，可以豆腐、天貝、菇菌、豆類配全穀代替，是營養與環境兼顧的低門檻方案。市面上的植物肉，整體排放遠低於牛肉，但因品牌配方、能源來源、產地不同，碳足跡有差異；鈉含量也可能較高，購買時看營養標籤。若能選擇本地或區域生產的品牌，可兼顧短供應鏈。關鍵是飲食多樣化：全食物型植物蛋白通常在營養密度、纖維與環境面更優於高度加工的替代品。偶爾用植物肉滿足口感，日常仍把主力放在豆類、堅果、全穀和蔬果，效果最穩健。

最佳食用：不等於不能吃

首先，「過最佳食用期（Best Before）不等於不能吃」。最佳食用期針對品質，過期後可能色香味下降，但未必不安全；「此日期或之前食用」（Use By）則關乎食安，需嚴格遵守。香港已有商戶專賣臨期或最佳食用期後仍安全的產品，配合視覺、嗅覺與少量試味判斷，可惜食又慳錢。家中實踐方面，餐前規劃、先吃已開封和臨期食材、善用冰格分裝，是把浪費變成零的關鍵步驟。

此外，對餐飲業與重視可持續的消費者，第三方認證是實用工具。公平貿易與雨林聯盟關注小農生計與生態；海洋管理委員會（MSC）有助辨識可持續漁業；有機認證涉及農藥與土壤管理。對高風險品類，如酪梨、辣椒、可可、咖啡、棕櫚油等，認證更能降低無意中支持森林砍伐、用水壓力或勞權問題的機會。日常就從咖啡豆、朱古力、吞拿或罐頭魚著手，留意包裝標章；餐廳在餐牌標示來源與認證，能建立顧客信任。

衣櫃抉擇：會穿30次嗎？

服裝業被估計佔全球溫室氣體排放約2%至8%，亦是高用水與微塑膠污染來源。一條牛仔褲從種棉、紡紗、染整到運輸，耗水可達數千公升。真正關鍵不僅是「製造足跡」，更是「使用壽命」：衣服只穿幾次就丟，任何精進工藝都難以攤薄製造端排放。

改善的槓桿在於延長使用。研究指出，每件衣服多穿9個月，相關碳、水與廢棄物足跡可減約兩至三成。二手市場、社企店與線上平台讓換季更環保；Vintage單品兼具風格。學會基本修補，把掉鈕、開線、褲腳長度自己處理，能讓衣物「多活一季」。升級再造（upcycling）亦愈來愈普及：舊牛仔褲變圍裙或布袋，T恤變抹布或抱枕內膽，從此家裏少一件即棄品，多一件有故事的物件。

選材方面，再生聚酯（rPET）、再生尼龍與再生棉正走入主流，一些品牌已推出再生面料系列；留意纖維含量與可追溯資訊。工藝上，新技術如雷射取代傳統牛仔洗水、改良染整廢水處理，能降低用水與化學品足跡；願意公開披露減排數據的品牌更值得支持。到家中的使用階段，低溫洗、滿桶洗、少用乾衣機、用防纖維脫落洗衣袋，都能減少能源消耗與微塑膠釋放。購衣時採用「一進一出」原則，並問自己：「會穿30次嗎？」若答案是否定，或許二手、租借或不買，是更理性的選擇。最後，把不需要的衣物交給社福機構或回收計劃，參與衣物交換，讓資源在社區中流轉。

要減少碳排放，不必餐餐清湯掛麵，也不必把衣櫃清空。更可行的，是把高影響的選擇先做對：每週2至3餐以植物性食物為主，優先選本地當季；主動尋找醜食與臨期品，讓食物完成它的使命；選帶認證的咖啡、可可與海鮮，降低森林砍伐與過度捕撈風險；衣服多穿幾個月、少用乾衣機、願意修補與分享。這些看似微小的行為，疊加起來會很有力量，不僅為荷包省錢，也為城市添韌性，為地球減壓。

作者曾善珩和陳凱婷是ESG平台創辨人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



