楊莉珊｜高品質立法會應具「三比原則」：比政綱、比能力、比形象

香港特區第八屆立法會選舉的臨近，為這座飽經風雨的國際都市注入了新的生機與期待。這不僅是香港政治生活中的常規程式，更是在由亂到治、由治及興的歷史轉捩點上，一次具有深遠意義的民主實踐。



香港民主發展曾歷經波折。一段時期裏，立法會內耗空轉，民生議題被政治鬥爭淹沒，社會發展陷入停滯。反對派議員背離履職初心，將議會變為對抗中央、撕裂社會的角力場，香港整體利益與市民福祉被嚴重犧牲。這些亂象深刻警示我們：唯有確保治港者堅定不移愛國愛港，香港的民主制度才能健康運行，港人的根本利益才能得到真正保障。

第七屆立法會依法履職，擔當有為，在香港由亂到治邁向由治及興的關鍵時期發揮了中流砥柱作用。新選制下產生的立法會展現嶄新氣象，議員們恪盡職守，理性務實審議法案，推動經濟民生發展，有效落實「愛國者治港」 原則。立法會與特區政府良性互動，共同完善維護國家安全的法律制度，助力社會穩步推進改革，積極融入國家發展大局。這一歷程充分證明，在「一國兩制」正確軌道上，香港立法機關必將繼續為特區長遠繁榮穩定貢獻法治力量，譜寫良政善治新篇章。

新選舉制度的實施，是香港政治生態走向清朗化、規範化的關鍵一步。這一制度設計精准切中了過往選舉中存在的弊端，通過優化提名機制、完善資格審查、均衡參與結構等措施，確保選舉真正回歸其原始初衷：選拔德才兼備的治國理政人才。在新的制度框架下，參選資格經由法定程式的嚴格審核確認，任何符合愛國愛港標準、具備履職能力和意願的候選人，均享有平等的參與權利。他們站在同一起跑線上，憑藉其政綱的可行性、能力的專業度以及個人形象的公信力，展開公開、公正的競爭。

新制度徹底杜絕了過往存在的亂象，所謂「祝福名單」或「特殊待遇」已不復存在。這一變革使選舉過程更加透明公正，所有候選人必須全情投入，通過「比政綱、比能力、比形象」來爭取選民支持。政綱的實質內涵取代空洞口號，個人能力超越政治表演，公眾形象建基於實幹精神——如此選舉文化才能真正反映民意、服務民生。這種良性競爭模式促使參選人必須深入社區、了解民情、提出切實可行的政策主張。他們不再需要迎合極端立場或進行政治炒作，而是可以聚焦民生福祉和香港長遠發展，踏實地提出解決方案。這種轉變讓選舉回歸理性務實，使政治人才能夠專注於服務社會的本職。

所謂「祝福名單」或「特殊待遇」的傳言，在新制度下已無立足之地。這不僅是制度設計的必然結果，也是社會輿論的普遍期待。選舉的公正性體現在程式正義和實質正義的統一：程式上，所有環節公開透明，接受全社會監督；實質上，競爭的核心從過往的身份標籤、政治立場優先，轉向了對施政理念、專業知識和解決實際問題能力的比拼。這種轉變，使得選舉不再是零和博弈的政治秀場，而是成為匯聚民智、凝聚共識、推動社會進步的平臺。候選人必須深入基層，了解民情，提出切實可行的政策主張，以真才實學和服務熱忱打動選民，從而贏得認可與支持。

在第八屆立法會選舉中，這種高品質將具體呈現為參選者之間「三比原則」：「比政綱、比能力、比形象」的良性競賽 ，精準勾勒出高品質立法機關的生成邏輯。通過充分的「比較」、精確的「比例」和動態的「平衡」，立法機關方能產出既能解決現實問題、又能引領社會發展的良法，最終實現真正的善治。

在民意基礎方面，要求立法機關真正成為民意的萃取器，通過廣泛參與、透明討論，凝聚社會最大公約數，使法律立於堅實的民情根基之上；在專業水準方面，強調立法的科學性與前瞻性，具備精深專業素養，借助專家智庫，進行精細的條文設計與影響評估，確保法律的嚴謹與可行；在制度效能方面，從議事規則到委員會設置，都應以提升決策質量、強化監督力度為導向，實現從有法可依到良法善治的躍升。這三者環環相扣，共同鑄就一個權威、高效、回應時代的強韌立法機關，為國家治理現代化提供根本性制度保障。

「比政綱、比能力、比形象」的三比原則，勾勒出高品質立法機關誕生的核心邏輯，它不僅是對過往選舉文化的反思與超越，更是面向未來治理挑戰的必然要求。政綱決定方向，能力保障執行，形象贏得信任。這三者相輔相成，缺一不可。當參選者們以此展開健康競爭時，選舉就不再是零和博弈的意氣之爭，而是成為集思廣益、凝聚社會共識的過程。最終受益的將是整個社會——一個由優秀人才組成、聚焦發展、為民服務的立法會，必將能更有效地監督和配合特區政府，共同破解深層次矛盾，助力香港在由治及興的新征程上行穩致遠。這不僅是選舉文化的進步，更是香港邁向優質民主、實現良政善治的堅實一步。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



