來稿｜高中歷史課程改革——「民族敘事」與「價值導向」的完整深化

特首在新一份《2025年施政報告》中提出改革高中中國歷史科與歷史科後，醞釀多時的高中中國歷史科優化課程框架諮詢文件（下稱：課程優化）亦於10月3日由教育局課程發展處正式公布。面對這次課程更新，學界普遍認為其重點在於延長歷史發展脈絡、減少選修單元，並新增若干科技與文化內容。然而，上述觀點多着眼於教學實踐層面；若要更全面、深入地理解課程優化，我們除了應縱向檢視課程內容的更新外，亦需橫向分析其與其他學科的結構關聯，並從香港課程持續更新的整體脈絡出發，以更清晰地掌握此次課程優化的核心意義。



從課程優化的內容可見，「國家與民族觀念」是此次優化的重要面向，特別着重於加強學生對中華民族所建立的國家作為統一多民族國家的認識。若將現行高中課程文件與優化方案作比較，在上古史部分，現行課程因「文獻記錄零散」而未設特定課題；但新的課程框架則在審慎取捨後，加入舊石器時代、新石器時代及早期國家形成等內容，使學生能更連貫且清晰地理解中國五千年文明的形成與發展，進而掌握中華民族與中華文明的起源。

在民族發展的論述上，課程優化多次強調國家是「統一多民族國家」。這一觀點是我們的政治常識。國家主席習近平亦在多個重要場合，例如2018年3月20日在第十三屆全國人民代表大會第一次會議上的講話中提到：「中國人民是具有偉大團結精神的人民。在幾千年歷史長河中，中國人民始終團結一心、同舟共濟，建立了統一的多民族國家，發展了五十六個民族多元一體、交織交融的融洽民族關係，形成了守望相助的中華民族大家庭。」此種論述模式在香港的課程優化中亦有體現：公民與社會發展科「主題一・課題二」便明確以「中華民族的組成：中國是統一的多民族國家」作為學習重點，並指明該原則受國家《憲法》第四條保障。

回到中國歷史科的層面，新課程要求教師講授「秦朝建立統一多民族國家的經過與鞏固統一的措施」，刪減「北朝漢胡融和」的內容，並在宋、遼、西夏課題中新增「遼、西夏」政權的建立、「遼宋西夏金元科技和文化方面的成就」，以體現多民族共同努力所締造的統一華夏燦爛文明。同時，元朝的單元亦由原先的政治制度重點，轉為闡述其建立統一多民族國家的歷史意義。由此可見，通過中國歷史科令選修學生能理解中華民族的統一性與歷史的延續性，已成為課程更新的重要目標。

民族發展具有歷史的延續性，從上古至現代皆一以貫之，而在優化課程更延伸至「新時代」的持續發展階段。現行課程將中國歷史的討論範圍劃至二十世紀末；然而，課程優化明顯採取線性、持續發展的歷史觀，特別納入中國特色社會主義新時代以來綜合國力的提升作為延伸內容。至於上述時期的具體論述，則由公民與社會發展科於「主題二」中承接進一步探討，兩科配合變得更緊密綿實，我中有你，你中有我，體現跨學科課程整合的藝術。

課程優化的另一重點，是將正面價值觀的建立具體融入學習內容之中。以春秋戰國時期為例，課程特別選取儒家與法家作為探討對象，分析其變革主張。儒法兩家為先秦諸子中最具影響力的兩派，其思想延綿兩千餘年，但更關鍵的是，它們與現行教育局倡導的「價值觀教育」相契合。在十二項首要價值觀中，如「同理心」、「孝親」、「尊重他人」等與儒家倫理相呼應，而「守法」及國家安全教育則與法家思想相互映照。因此，課程內容的更新不僅與香港學校課程的「五種基要學習經歷」一脈相承，也使各學習層面相互連結，形成有機整體。畢竟，學習歷史固然在於厚植學生的家國情懷，更重要的是培育正確的價值取向，使歷史教育成為實踐「立德樹人」理念的重要載體。

當然，學習歷史的另一種價值觀建立，是引導學生以正面角度理解國家歷史的發展。在現行的課程下，教材往往以多角度方式評議帝王的功過，特別是會討論隋文帝、唐太宗、唐玄宗三人，其雖然締造出盛世，但亦因晚年過失、個人操守備受評議，教師通常會引導學生作綜合評價。然而，在課程優化框架下，學習內容重點放在了解隋朝開皇之治及唐朝貞觀之治的盛況；君主的過失則不在討論範圍。此外，虛偽的儒生王莽、東晉及南朝的士族與寒門矛盾等內容不再被納於課程內。此一優化顯示，課程取向集中於展現宏觀的歷史盛世與國家成就。

總括言之，綜觀高中中國歷史科優化課程框架的修訂方向，可以看到，此次優化並非單純的課程內容「增刪」，而是通過結構重組與價值導向的調整，回應國家認同與國民身份認同培育的政策取向。課程不僅延伸了歷史縱深、強化「統一多民族國家」的歷史敘事，亦通過與其他學科的銜接，建構出更一體化的課程體系。此舉反映出本科課程更新正由「知識導向」逐步轉向「價值與身分導向」，歷史教育成為推進學生民族認同與公民素養的重要載體。此外，課程更新還有一個亮點是，通過「概括、簡要、了解、說明」的教學指引，教師能充分了解該課題的教學深度，以更適切地調配課堂教學時間。然而，課程優化的真正成效，仍有待教師如何在教學現場中詮釋與實踐，各界可持續提供更多支援予教師，以落實課程的育人目標。

