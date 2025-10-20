來稿｜高市早苗——日本「遲到」的女首相

來稿作者：陳文坪



今年是抗戰勝利80周年。回顧上個世紀，1945年日本戰敗，經濟陷入崩潰。不過，戰敗後的日本專注於發展經濟並通過一系列的改革和創新，日本迅速崛起，成為全球經濟強國之一。但在日本政壇，女性擔任政府部長的比例，遠遠不如西方國家。



日本戰敗之後，經過20多年的發展——1968年，國內生產總值（GDP）以1,568.97億美元超過法國的1,297.85億美元；1987年，以25,810億美元超過英國的7,452億美元；來到1996年；以49,230億美元超過德國GDP為27,000億美元，成為僅次於美國（80,730億美元）的世界第二大經濟體。日本在製造業、汽車、電子產品等領域表現卓越，推動了其經濟發展。可見，日本早在上個世紀就進入發達國家行列。

但在日本政壇，女性擔任政府部長的比例卻遠不如西方國家；即便是東亞、東南亞國家，女性出任政府總理/首相/總統的也比比皆有。如東亞區的韓國前總統朴槿惠，東南亞區的菲律賓前總統阿基諾夫人和阿羅約夫人、泰國前首相英祿和佩通坦、印尼前總統美加華蒂、新加坡前總統哈莉瑪；南亞區的印度、孟加拉、巴基斯坦也都有女性出任政府總理或國家元首。然而，日本到21世紀20年代中才產生女首相，已經「遲到」了四分之一世紀。

打破男性掌權一大象徵

日本自民黨已有70年歷史，在日本政壇可說是一黨獨大，歷來由男性出掌黨總裁。加之日本既有的文化，形成了日本所謂的大男人主義。女性參政，特別是當政更加不易。去年10月，石破茂當選自民黨總裁後，先後在參眾兩院的選舉中雙雙失去多數席位。面對黨內壓力，今年9月只好宣布擔責下台，其擔任的黨總裁也隨即進行改選。

本次參選黨總裁有五人，除了高市早苗（64歲），還有內閣官房長官林芳正（64歲）、前幹事長茂木敏充（69歲）、前經濟產業部長小林鷹之（50歲）和農林水產部長小泉進次郎（44歲）。多次參選日本自民黨總裁的高市早苗，這次終於如願。

在黨總裁首輪投票中，295名黨內國會議員每人一票，黨員和注冊支持者按比例折合成295張地方票，共590票，得票過半者當選。結果，沒有人得票過半，得票最多的高市和小泉進入第二輪對決。到了第二輪，除了295名國會議員各一票，47個都道府縣黨支部聯合會各一票，共計342票。結果，高市得185票勝出，小泉獲156票，當選新一任總裁。

為女性爭取更大話語權

高市的當選，是女性在日本參政打破男性掌權的一大象徵。在反對黨處於劣勢下，即便自民黨沒有取得多數席次，在國會是第一大黨的自民黨，也能聯合其它政黨組織政府。高市當選下一任日本首相不會有太大的阻力。她不但是首位女性自民黨總裁，也會是日本首位女首相。世界也多了一位女性出任政府高職「第一把手」，為女性爭取更大的話語權。

高市早苗是日本女性政治人物，共當選7屆眾議院議員，曾歷任首相府特命擔當大臣、經濟產業副大臣、自民黨總務大臣、政務調查會長、經濟安保部長等職。她的態度強硬，主張修改日本憲法，把自衛隊改名為國防軍隊。她是日本政壇上少見的女性代表人物。她如順利上台執政，或許可以讓日本國民觀察女性領導能力，進而將延伸未來天皇也可以由女性扮演，一改日本傳統由男性接任天皇的規定。

而高市這次能當選，說明這位已故前首相安倍晉三的支持者、追隨者，在日本國內或政壇獲得不少保守勢力的支持，在自民黨黨內也得到基層黨員的支持。就連日本前首相麻生太郎也能放下「尊嚴」，選前放話屬下派系議員投票支持高市早苗。

成功拉攏維新會即將拜相

這在日本自民黨文化以男性為「尊」，可說是一次突破。因為，在上一次總裁選舉中，原本高市早苗於多人參選第一輪投票時雖未過半卻獲得最高票數，但在第二輪黨總裁投票結果卻被即將下台的石破茂反超，無緣總裁。這說明了在日本女性出任一國首相，等同於女性的地位高於男性，政壇「大佬」不願放下尊嚴而導致高市落敗之故。

當選黨總裁的高市早苗早前與執政20多年的盟友公明黨談判組閣時雖失去支持，但她已成功拉攏在野黨日本維新會加入。截至10月20日下午，維新會確認，將於10月21日舉行的首相指名選舉當中，投票支持高市早苗。在眾議院，自民黨擁有196席，加上維新黨的36席，共計231席，距離獲得多數席位233席次僅差兩席。因日本政壇還有多位獨立人士議員，與自民黨有一定關系，支持高市是「不二選擇」。

高市如在接下來的首相實名投票中當選，她將發揚已故前首相安倍的「經濟政策與對外政策」。至於施政如何，還需多進一步觀察，至少一年半載時間才比較清晰。但對美韓政策不會作太大改變，對中朝政策會更加強硬。她選前表明，若就任首相，將在適當時機前往靖國神社參拜。換句話說，在參拜神社方面至少會「蕭規曹隨」，難以消除。就如剛過的秋季大祭，高市就提供祭品給靖國神社，說明骨子裏還是流着對軍國主義的崇拜。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



