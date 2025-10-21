來稿｜香港足球「染紅」啟德　奈何只有盛事沒有文化

來稿作者：譚永昌



2025年6月10日，啟德體育園迎來首場賽事，42,570名球迷將主場館染成「紅海」，見證港隊以1:0擊敗印度。四個月後，10月14日對孟加拉的比賽，港隊雖被迫和，但45,489名球迷再創紀錄地染紅啟德，依舊令人振奮。「We are Hong Kong」的集體吶喊，一連兩次如雷貫耳，響徹全場，為這座城市找到了難得的共同語言。



然而，這兩場狂歡背後，有另一項數據值得大家關注：2024/2025賽季，港超聯平均入場人數僅685人，即使入場人數最多的場次——東方對大埔的大戰，也只有2,455人（在能容納6,664人的旺角大球場）。45,489人與2,455人，相差近20倍。可見香港足球正出現生態斷裂，港隊比賽是數萬人的盛事，港超聯比賽只有數百人的足球文化。

足球不只是盛事更是文化

在一個越來越碎片化、曾經歷撕裂的城市，正是足球提供了難得的共同語言。五萬名來自不同階層，有着不同差異的香港人因支持香港隊而聚集，就是足球能夠給予的中性空間。

然而，港隊比賽一年只有3至4場，這種連結僅限於比賽當天和當周，難以沉澱為持續的足球文化。相比之下，港超聯上季有108場賽事，每月平均約12場，賽季9個月，能提供持續的面對面互動，形成穩定的社群、共同記憶、集體認同，其實是一個很好的平台和機會。

足球文化正需要「盛事」與「日常」互補，港隊提供短暫的集體狂歡，港超聯提供持續的社區連結。但目前兩者嚴重失衡，港超聯無法承接港隊熱潮，因為球隊與社區缺乏連結，球迷對港隊的情感替代品根本未能建立。這種失衡背後，是政府資助制度和政策失效。

那麼，香港足球的「日常」出現了什麼問題？政府自2011/2012球季開始向18區地區足球隊提供資助，目的是提升地區足球隊表現及管治水平。然而13年過去，港超聯平均入場人數不升反跌：2014/2015賽季平均1,048人，到2024/2025賽季跌至685人，跌幅達35%。即使比賽場次從72場增加至108場，總入場人數反而從75,431人下跌至74,011人。現有資助計劃連最基本的「提升球賽入場人數」都做不到，問題出在哪裏？

資助太少救不了地區足球

2024年6月1日，深水埗在足總盃決賽對陣東方，吸引3,437人入場。但三周後，球會因「兩間商業機構在最後一刻放棄贊助」，未能籌到足夠班費，被迫退出港超聯，自降甲組。前後只需三周時間，就從足總盃亞軍到被迫降班。

深水埗作為十八區球會，政府不是有資助嗎？翻查公開資料，現時政府資助額為165萬元（港超聯）、55萬元（甲組）。但港超聯球隊實際班費近1,000萬元，相比起標準流浪約900萬元、東方超過1,000萬元，這個資助額根本無法支撐地區球隊在高水平聯賽運作。

深水埗正是因為失去商業贊助，立即面臨倒閉，暴露了港超聯的地區球會脆弱性。當球會為生存疲於奔命，根本無暇投資社區建設，遑論建立與球迷的情感連結。當局須檢討資助額，提升各級聯賽對地區球會的金額，讓地區球會不用完全依賴商業贊助，有基本的生存保障，才有餘力投入社區建設，而非只求「生存」。

社區球隊兩奪港超聯冠軍

重要的也就是「治本」，確保資助真正用於建立社區連結。上屆港超聯冠軍大埔足球會，正是社區化的成功例子。大埔在區內深耕，獲得本區商家資助，如大埔區內的文興酒家、皇朝明珠等，並且成為首隊兩奪港超聯冠軍的地區球會，成績及球迷數逐年上升，入場人數由23/24球季平均667人，躍升至24/25球季的1,228人，增幅超過8成。

大埔說明社區化能創造穩定支持，本區商家願意持續贊助，球隊真正成為社區的一部分；更多球迷支持帶來更多資源，更好的成績又吸引更多球迷，形成正向循環。

現有資助計劃能否對「如何使用資助」有指引建議，令球會不將資助全部用於競技表現，又不會忽略社區建設？建議設立明確的「社區參與」要求，如資助必須有一定比例，初步建議20%，用作社區推廣和市場推廣。亦以社區參與作為額外資助考核指標，包括一定次數的社區推廣活動，如學校足球推廣活動、地區友誼賽、球迷互動活動等，確保資助真正用於建立社區連結，這些要求與競技表現並重，確保球會的實力同時做好社區工作。

核心理念是以資助，換取社區化承諾，在球會獲得資助後，在社區建立根基，讓居民逐步感受到「這是我們的球隊」。

把握窗口期重振人文價值

體育熱潮的保鮮期不長。啟德新場館的新鮮感，加上港隊的連勝氣氛、社會對足球的共同話題，這些條件不會永遠存在。政府、足總、球會必須把握這個窗口期，否則五萬人的狂歡只會是曇花一現，港超聯依舊冷清，依舊如例行公事。

球齡較大的讀者或許記得，香港足球曾有一段輝煌歷史，更被稱為「遠東足球王國」。1991/1992賽季，香港甲組聯賽總入場人數達226,627人，平均每場2,518人。1996年甲組聯賽總決賽，更有31,088人入場，幾乎坐滿香港大球場。

到底發生過什麼事？聯賽失去了社區連結、缺乏營銷、球會與市民距離越來越遠。作為一個球迷，我不相信時不再來，我相信香港足球骨子裏不應只是幾場消費情緒的盛事，而是有更深層的社區價值、人文價值，如父母帶子女每周看波，球迷在茶餐廳討論比賽，街坊認得社區的球員。由足球盛事昇華至足球文化，才對得起「We are Hong Kong」的吶喊聲。

作者譚永昌是香港中文大學城市研究系學生。



