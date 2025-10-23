劉暢｜我們需要怎樣的立法會選舉——火力全開還是相敬如賓？

在香港政治發展的新階段，立法會選舉不僅是選出一批議員的過程，更是檢驗我們政治文明程度的重要時刻。第八屆香港特區立法會選舉即將在年末舉行。這不單是一次例行的政治換屆，更是完善選舉制度後的又一次政治實踐。究竟我們需要一場怎樣的選舉？是溫和克制的「相敬如賓」，還是激烈交鋒的「火力全開」？其實，一個成熟的選舉文化，應該同時容納兩種元素：在人際與文明上相敬如賓，在政策與監督上火力全開。前者守住公共討論的底線，後者推動公共治理的上限。缺一不可。



選舉的本質是競爭。沒有競爭的選舉如同無鹽之食，失去了其應有的活力與意義。在香港政治步入「愛國者治港」新階段的今天，有人擔憂選舉競爭會被弱化，這種擔憂並非毫無道理。然而，我們必須認識到，真正有價值的競爭並非表面的口水戰，而是圍繞政策理念、施政能力的實質比拼。

香港社會面臨諸多深層次問題，這些問題的解決需要多元思路的碰撞與交流。如果所有候選人的政綱千篇一律，表達方式如出一轍，那麼選舉將無法起到篩選最佳方案和代表的作用。因此，鼓勵候選人在政策層面「火力全開」，是讓選舉真正服務於香港發展的必然選擇。

政策辯論應當「火力全開」

所謂政策辯論「火力全開」，絕非鼓勵候選人不計後果地攻擊對手，而是主張在政策討論中毫無保留地展示自己的見解與立場。具體而言，這種「火力全開」應當體現在三個方面：

首先，政策主張應當具體而非空泛。過去的選舉中，不少候選人喜歡用「改善民生」、「促進和諧」等空洞口號敷衍選民。這種模糊其辭的態度無助於解決實際問題。新一屆立法會選舉，我們期望看到的是具體可行的政策建議，以房屋、醫療、經濟轉型等複雜問題為例，若候選人僅以空泛承諾應對，選民將無法區分其政策優先序與執行力。相反，透過尖銳提問、數據對比、可行性分析，選舉能成為一場「政策壓力測試」。

其次，充分競爭有助打破政治壟斷與思維僵化。若選舉缺乏實質挑戰，容易形成利益集團或特定意識形態的主導，壓制創新解方。民眾對政治的疏離，多源於「聽了很多口號，卻看不到算法」。當候選人公開比較KPI、時間表、財政影響與績效評估機制，選民能用「可驗證的承諾」而非情緒好惡來投票。長遠看，這種機制能逼迫當選者對承諾負責，形成正向循環。

第三，候選人應該勇於指出對手政策中的缺陷和不足。真正有建設性的批評不是人身攻擊，而是幫助選民看清政策的優劣。火力全開不是為了「打倒對手」，而是為了把問題拆解到足以合作的顆粒度。當辯論讓爭點清晰，差異被量化，許多分歧其實可以在技術層面找到交集，讓政策設計更貼近實際需求，縮短政策從構想到落地的距離。

人際互動應當「相敬如賓」

「火力全開」的政策辯論，需以「相敬如賓」的互動倫理為基礎。若選舉淪為人身攻擊、隱私揭露或污名化操作，將扭曲公共討論的本質，使選民聚焦於個人瑕疵而非議題本身。近年全球政治極化加劇，部分地區的選舉充斥謾罵與陰謀論，導致社會信任崩壞。香港作為國際都市，亟需建立更成熟的選舉文化。

相敬如賓也有助凝聚社會跨階層對話。香港社會結構多元，不同群體的利益訴求需在議會中協調。若選舉過程加深族群對立，將使立法會更難達成共識。例如，對勞工權益與商業發展的平衡，需候選人基於相互尊重尋找妥協點，而非將對方標籤為「既得利益者」或「民粹主義者」。唯有維持基本尊重，政策辯論才能從零和博弈轉向創造性解決方案。

​​以競爭促卓越，以尊重護民主​​

立法會選舉不僅是權力更迭的儀式，更是社會自我更新的契機。在政策領域「火力全開」，能迫使候選人與選民直面複雜現實，透過辯論提煉更優解方；在人際互動「相敬如賓」，則確保競爭不脫離理性軌道，維護社會共同體的基本紐帶。

新一屆立法會選舉應成為典範：一場既充滿思想交鋒、又恪守文明底線的民主實踐。唯有如此，立法機關才能真正匯聚民智，推動香港在挑戰中前行。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。