來稿｜能思考、會記憶、懂執行——AI Agent開啟「人機協作」時代

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



在人工智慧技術迅速演進的浪潮中，一種全新智慧「AI Agent」正悄悄改變人類與科技互動的方式。新一代 AI 不再只是回答問題的工具，而是能夠理解目標、規劃行動、執行任務的數位助理。AI Agent 的出現，象徵着人機互動從「工具時代」邁向「協作互補時代」，為企業與個人帶來前所未有的效率和智慧。



AI Agent 的核心在於它具備「感知、推理、記憶、行動」四大能力，能夠像人類一樣理解語言、分析情境、記住偏好，並主動完成任務。以往我們熟悉的 AI 工具，如ChatGPT 或客服機器人，大多只能進行一次性問答，缺乏記憶能力與執行力。你問它「幫我設個鬧鐘」，它就完成這個動作；你說「我午餐想吃什麼」，它就列出幾家餐廳。但這些工具無法理解你過去的偏好，也無法根據情境做出更深層的判斷與行動。

AI Agent 的誕生，打破了這個限制。它能夠記住你過去的選擇，理解你當下的需求，並主動規劃出一系列行動。例如，你說「我明天下午要和客戶開會，幫我準備一下」，AI Agent 不僅會檢查你的行程，還會查找你與該客戶的歷史溝通紀錄，整理出客戶關注的重點，從數據庫中拉出和整合相關資料，生成簡報，甚至幫你預訂會議室與茶點。這不再是單一指令的執行，而是圍繞目標展開的連續智能行為。

AI Agent 的運作邏輯透過語音、文字、圖片或系統資料了解和感知使用者的需求；隨後進入推理階段，分析目標、拆解任務，並判斷需要調用哪些工具或知識。第三步是決策，規劃出具體的行動步驟與策略。最後是執行，透過 API、不用軟件或自動化操作完成任務，並根據反饋持續優化和自動更新。

AI Agent 的強大之處，來自於三大核心能力的整合：推理能力、記憶能力與工具使用能力。首先是推理能力，AI Agent 不僅能理解語言，更能拆解任務、規劃流程，並靈活應對變化。當你說「我這週要出差上海，請幫我安排工作交接」，它不會只是回應你「請明確交接對象」，而是會分析你負責的項目、尚未完成的事項，自動找出合適的接替人選，並草擬交接郵件。這種能力的背後，依賴大型語言模型的通明上文下理和自我反思機制。

第二是記憶能力。AI Agent 能夠記住使用者的偏好、歷史事件與任務進度，讓每一次互動都建立在過往的基礎上。你曾說過喜歡粵菜，下次說「幫我訂餐」，它就會優先推薦附近的粵菜餐廳。你提到「上次講的那個項目我想繼續推進」，它就能準確知道你指的是上周討論的 AI 教育平台。AI Agent 的記憶機制包括短期記憶（當前對話）、中長期記憶（使用者檔案與偏好）與可變記憶（指定保存點），讓它能夠像人類一樣「記得住」。

第三是工具使用能力。AI Agent 不只是告訴你該做什麼，而是直接幫你做了什麼。你說「幫我分析這份 Excel 報表，做個圖表並發給同事」，它能夠讀取文件內容、識別資料結構、自動生成圖表、登入郵件系統並發送。這背後依賴的是函數調用（Function Calling）、API 整合、第三方插件系統（如 Slack、Zapier）與瀏覽器自動控制技術，讓 AI Agent 能夠像一位看不見的遠端助理，操作你的電腦完成任務。

AI Agent 的系統架構也與傳統 AI 有本質上的不同。傳統 AI 多為單一模型，功能封閉，例如圖像識別模型只能識別圖像，客服機器人只能回答 FAQ。而 AI Agent 則由多個模組協作而成，包括語言模型負責理解任務、工具接口負責執行任務、記憶模組保存文件數據、控制模組管理流程。這種多模態協作架構，使得 AI Agent 能夠處理更複雜、更動態的任務。

未來，AI Agent 將成為每個人生活與工作中的得力助手。從商務協作、個人生活到產業自動化，它的應用場景正快速擴展。它不只是科技的延伸，更是人類智慧的放大器。我們不再需要反覆解釋、不再需要手動操作，而是能夠與 AI Agent 並肩作戰，實現更高效、更智慧的決策和目標。

總而言之，AI Agent 不僅是人工智慧技術的突破，更是人類工作方式的革新。它代表著從「人機交互」邁向「人機協作」的關鍵轉捩點。未來的智慧體，不再只是聽懂你說什麼，而是能幫你完成你想做的事，甚至主動提出建議、優化流程，成為你最可靠的數位軍師和夥伴。

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。