來稿｜習近平與鄭麗文賀電互動　揭示台灣的選擇空間正在壓縮

作者：區漢宗



在鄭麗文當選中國國民黨主席後，中共中央總書記習近平迅速致賀電，內容不僅強調「九二共識」與反對「台獨」的共同政治基礎，更直言「中華民族偉大復興勢不可擋」與「推進國家統一」的目標。這場互動不只是禮節性的祝賀，更是一次政治訊號的釋放，對台灣未來的戰略選擇構成深遠影響。



習近平的賀電語言精準而強勢，表面上是祝賀，實則是政治宣示。「九二共識」與「反台獨」已非單純的交流基礎，而是北京對台灣政治立場的底線。「偉大復興」與「國家統一」則是中國內部完成國家統一敘事的延伸，將台灣納入其中，意味着統一不再是模糊的遠景，而是具體的政策目標。

這種語言的轉變，反映出北京對台政策的三個特徵：第一，時間緊迫感加劇，大陸認為統一進程不應無限期延宕；第二，政治底線清晰化，「九二共識」與「反台獨」成為唯一可接受的對話前提；第三，將台灣問題納入「民族復興」框架，提升統一的正當性。

鄭麗文的回電也展現出與過去國民黨領導人不同的語氣。她不僅重申「九二共識」，更強調「兩岸同屬中華民族」，並表示願意深化交流、促進和平。這種回應語調與北京高度契合，顯示出國民黨在鄭麗文領導下，可能朝追求統一、更合作的方向發展。

這種立場的轉變，對台灣政局有三項可能影響：第一，國民黨成為北京主要溝通管道，若民進黨拒絕「九二共識」，北京可能加強與國民黨的互動；第二，島內政治對立加劇，親中與抗中立場的分歧將更明顯，可能引發社會撕裂；第三，選民結構重組，部分中間選民可能因兩岸立場而重新評估政黨支持。

台灣的戰略空間正在壓縮，「留給台灣蹉跎的時間不多」這句話，雖未出現在賀電中，卻成為輿論對此互動的核心解讀。這不只是警告，更是對台灣戰略空間的提醒：

國際局勢變化迅速

台灣模糊空間縮小

過去的中美關係以經濟互賴為主軸，即便存在貿易摩擦與地緣矛盾，雙方仍能透過對話維持穩定。但自2018年貿易戰爆發以來，雙方關係逐步惡化，進而演變為科技、軍事、意識形態等多層次的全面對抗。美國強調「印太戰略」，拉攏盟友圍堵中國崛起；中國則以「民族復興」為號召，加速軍事現代化。

在這樣的背景下，台灣被視為中美競爭的核心焦點之一。對美國而言，台灣是印太戰略的重要支點；對大陆而言，台灣則是「國家統一」的關鍵，是實現民族復興的最後一塊拼圖。這種雙重定位，使台灣成為中美角力的交匯點，也讓其戰略模糊政策面臨挑戰。

「戰略模糊」是台灣自冷戰以來的重要安全策略，其核心在於不明確表態是否會獨立或與中國統一，藉此降低北京動武的誘因，同時維持與美國的安全合作。這種策略曾成功讓台灣在國際間保持一定空間，避免成為大國衝突的引爆點。

然而，當前的國際環境已大不相同。習近平多次公開表示「統一是歷史必然」，並強調不排除使用武力；美國對台支持更為明確，近年來，美國國會通過多項挺台法案，高層互訪頻繁，軍售規模擴大；國際社會關注升高，烏克蘭戰爭後，西方國家更關注台海安全。如此情勢，戰略模糊的空間被壓縮，台灣若不調整策略，恐將陷入「被動應對」的困境。在中美競爭加劇、國際局勢劇變的當下，台灣已無法再依賴過去的戰略模糊來維持現狀。

中國內部信心高漲

足以推動統一進程

近年來，中國內部對推動「國家統一」的信心顯著提升。這種信心不僅來自經濟、軍事與科技的快速發展，更源於對「中華民族偉大復興」的強烈敘事。北京認為自身實力已足以主導兩岸關係，推動統一進程，這種態度對台灣構成前所未有的戰略壓力，也迫使台灣重新思考自身定位與應對策略。

中國的信心並非空穴來風，而是建立在多方面的實力基礎上：

經濟實力方面，中國已成為全球第二大經濟體，在製造業、基礎建設、數位經濟等領域具備強大競爭力。儘管面臨外部制裁與內部挑戰，北京仍能維持穩定增長。中國自改革開放以來，經濟發展突飛猛進，已穩居全球第二大經濟體。在製造業、基礎建設與數位經濟等領域，中國展現出強大的競爭力與制度動能。即使面對外部制裁、供應鏈重組與內部結構性挑戰，北京仍能維持穩定增長，這不僅改變了全球經濟版圖，也重塑了地緣政治格局。

基礎建設方面，中國擁有全球最長的高速鐵路網、最密集的高速公路系統，以及世界級的港口與機場群。這些硬體建設不僅提升內部運輸效率，也支撐「一帶一路」倡議，將中國的經濟觸角延伸至亞非歐多個地區。

中國的數位經濟規模也已位居全球前列，涵蓋電子商務、金融科技、人工智慧與雲端運算等領域。阿里巴巴、騰訊、華為等企業在全球市場具有高度影響力，並在技術研發上投入巨資。特別是在人工智慧與5G通訊技術方面，中國已形成自主研發能力，並積極推動智慧城市與數位治理。這些創新不僅提升經濟效率，也強化政府對社會的掌控力，形成「數位威權」的新治理模式。

儘管面臨美國等西方國家的科技封鎖與貿易制裁，中國仍展現出高度韌性。透過「雙循環」戰略，北京強化內需市場，減少對外依賴，並推動供應鏈自主化。 在兩岸關係上，北京也藉由經濟實力施加壓力與吸引力，推動統一進程。

加速軍事改革

強化海空戰力

根據台灣國防部最新報告，大陆目標在2035年前完成軍力現代化，並實現「台海內海化」的戰略構想。這一進程不僅改變了區域軍事平衡，也對台灣構成前所未有的挑戰。

中國軍事現代化的核心目標是建構「攻防兼備、全域反應」的現代化軍隊。根據國防部報告，大陸採取「三步走」策略：

短期目標（至2027年）：完成基本現代化，具備區域作戰能力；

中期目標（至2035年）：全面軍事現代化，掌握第二島鏈以西軍力投射優勢；

長期目標（至2049年）：建成世界一流軍隊，支撐「中華民族偉大復興」。

這一規劃不僅是軍事技術升級，更是地緣戰略的重塑，尤其針對台海的部署與演訓，展現出高度針對性。

大陸海軍近年來快速擴張，重點包括：航艦戰力提升，福建號已完成多次海試，未來將與遼寧號、山東號組成三航艦編隊，具備遠洋作戰與空中支援能力；潛艦與水面艦擴編，加速建造新型潛艦與驅逐艦，強化反潛、反艦與防空能力；戰略縱深擴展，海軍演訓範圍延伸至第二島鏈，甚至南太平洋，突破美日等盟國的第一島鏈封鎖。這些部署使中國海軍具備對台封鎖、登陸支援與外軍抗擊的能力，構成台灣周邊海域的壓力網。

大陸空軍也正朝「全域反應」方向轉型，重點包括：新型戰機列裝，殲-16、運-20等自製戰機大量服役，殲-35與第六代戰機研發加速；空中機動與補給能力，強化空中加油、遠程運輸與精準打擊能力，支援跨區域作戰；戰略縱深打擊，具備對第二島鏈內外的打擊能力，提升對美軍基地與艦隊的威懾力。空軍的現代化使中國具備快速反應與遠程打擊能力，在台海衝突中可發揮關鍵作用。

火箭軍與網路作戰：非對稱打擊的核心力量。火箭軍與網路部隊是中國軍事現代化的非傳統支柱：火箭軍擴編核與常規打擊能力，新型反艦彈道飛彈與極音速飛彈列裝，提升對美軍航艦與台灣防空系統的打擊能力；網路作戰整合，採「平時滲透、戰時破壞」模式，可在衝突初期癱瘓敵方指揮系統與通訊網路；多波次打擊模式，強調「首波突擊、後續攻擊、補充打擊」，形成飽和式火力壓制。這些非對稱能力使中國在台海衝突中具備先發制人與快速癱瘓的戰術優勢。

台海內海化

戰略意圖與實施路徑

「台海內海化」是大陸軍事現代化的核心戰略之一，意指將台海視為中國內部海域，排除外部軍力介入。其實施路徑包括：常態化軍演，機艦逾越海峽中線，貼近台灣24海浬線，形成壓力態勢；由訓轉戰、由演轉戰，演習區域逐步擴展至台灣東部外海，模擬封鎖與登陸作戰；反介入／區域拒止（A2/AD）能力建構，阻止美軍介入台海，確保中國軍力主導權。這一戰略若成功實施，將大幅削弱台灣的防衛縱深與外援能力，改變台海安全格局。

大陸解放軍的軍事現代化不僅是技術升級，更是戰略重塑。台海內海化的構想與海空戰力的強化，意味着台灣所面對的軍事挑戰已進入新階段。在這場軍事競賽中，時間與準備將決定台灣的命運。

不過，朝野對兩岸政策分歧明顯，缺乏整合。在此情境下，台灣若無明確戰略選擇，將陷入被動，甚至錯失主動塑造未來的機會。台灣內部缺乏共識，導致對外戰略呈現模糊與不穩定狀態，具體表現在：外交政策搖擺，不同政黨執政時對美中關係的態度差異大，使國際盟友難以預測台灣立場；國防政策分裂，對軍事預算、兵役制度、武器採購等議題，朝野爭議不斷，影響國防整備。

習近平與鄭麗文的賀電互動，是一次政治訊號的釋放，也是一場戰略壓力的施加。隨著北京步步進逼，台灣的選擇空間將愈來愈小，蹉跎的代價也將愈來愈高。習近平與鄭麗文的賀電互動，不只是兩黨之間的禮節性交流，更是一次政治訊號的釋放。它提醒台灣：在全球格局劇變與大陆崛起的背景下，留給台灣「蹉跎」的時間已不多。台灣若要維持自身利益與安全，必須在戰略上清醒，在內部形成共識，才能在未來的兩岸互動中掌握主動權。

