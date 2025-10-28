來稿｜海洋公園是時候放下包袱　按主題分拆吸客救亡

來稿作者：鄭清原



海洋公園最近公佈業績，總入場人次按年升一成，主園區營運表現不算太差，但在水上樂園虧損1.4億元拖累下，整體仍要蝕2.74億元。水上樂園應否關閉或交回政府未有定案，筆者認為，園方應盡快止蝕，考慮將其改建為「港產片影城」，把經典電影場景情節如賭片系列、《無間道》及《九龍城寨》等化成互動遊戲，以獨有的香港特色為賣點，力求與鄰近地區樂園競爭。同時園方應趁機放下「海洋」這個名字的包袱及定位，將更多資源放在哈囉喂、老大街等受歡迎的主題上，並分拆為恆常獨立入場的園區吸客，一切以商業營運為依歸，賺錢後才回撥資源做保育工作，這才是真正救亡之道。



海洋公園公司是根據《海洋公園公司條例》（第388章）成立的法定團體，公園當年的定位是「作為一個公眾康樂、教育及保育公園」，政府近年亦多次強調要將公園「轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素來提升訪客體驗的度假勝地」。

首先，筆者認同海洋公園這個建立了將近半世紀的「品牌」是值得保留的，但是否一定要將扎根自然、保育及教育作為主要定位呢？在善用公帑的前提下，海洋公園要大幅提升競爭力，相關動物保育和教育的內容，在資源比例上一定要減少，「海洋」這個包袱也是時候放下，這是現實考慮。

筆者並非主張關閉海洋館、熊貓館。事實上，熊貓BB出世後帶動了主園區收入增加，園方要做的是將與動物相關的部分分拆出來，例如稱為「動物樂園」，並把其他一些受歡迎的主題元素發揚光大。「香港老大街」是其一，當中的舊建築以至懷舊街頭小食一向甚受本地市民及遊客歡迎，增加這類場景並加入更多不同互動元素，定可提升吸引力，尤其對於內地遊客來說。看看「小紅書」，年輕內地遊客都鍾情在舊油麻地警署、傳統巴士站牌等地方打卡，雖然老大街景點都是仿製呈現，但相信仍會成為打卡熱點。

另外，多年來可以說是賺錢保證的「哈囉喂」活動，早已有不少人建議應該獨立設為恆常「鬼屋」園區。筆者認為，設為長期園區後，日後可定期加入更多不同地方的鬼怪元素，如不夠地方，把部分機動遊戲區域拆掉也無不可。

至於已成為最大負累的水上樂園，主席龐建貽強調園方已嘗試多種「實驗」以刺激人流，但仍扭轉不了虧損局面，既然如此，壯士斷臂可能是最好選擇。水上樂園佔地57,000平方米，有5個主題區域和27個室內外設施，空間夠大，實在有很多可能性。筆者建議，將最近半個世紀的經典港產片，分不同主題建成一個「港產片影城」，相信絕對可以吸引大量遊客來訪。

大家也知道，以往香港有「東方荷里活」之稱，70年代李小龍的電影深受外國讚賞，80年代成龍的功夫/打鬥片、吳宇森的槍戰、周星馳的搞笑片、疆屍系到、賭片系列，以至90年代及千禧年代的黑幫及警匪片，在亞洲及海外觀眾心目中都極具份量。例如南韓觀眾至今仍對《英雄本色》趨之若鶩，疆屍系列電影在東南亞一直甚受歡迎，內地觀眾更將周星馳的《西遊記》視為神作，美國也曾把《無間道》改編成《無間道風雲》。如果把這些電影分類成為不同場館，重置場景並加入互動元素、冒險歷程，至少在主題特色上，一定比其他地區有優勢。

事實上，香港電影工作者總會發言人田啟文曾表示，要重置電影場景，最大困難就找場地，「唔知政府可以拎去邊度整。」去年政府也嘗試找場地放置大熱電影《九龍城寨之圍城》場景，可惜該電影是在數年前拍下的，場景已難找回，最終當局把一些場景簡單重置在九龍城寨公園內，短短數月到訪人次已達十萬。此外，8月至10月初在大館舉辦的「光影邊緣——香港電影的臥底世界」，當中讓入場者有機會扮演《無間道》角色「陳永仁」打摩斯密碼的場景，大獲好評，展覽預約長期爆滿。當然，這個構思需要的改建費用、實際操作如何落實，需要從詳計議。

退一步來說，如果將「保育」的定義擴大，港產片、舊日香港本地文化也可說是保育範圍之一，雖然這說法或許不是《海洋公園公司條例》訂立原意，但放諸大家也關注保育物質文化遺產的世代，也不算太離譜吧。無論如何，五年前政府向園方注資54億元救亡，而從2022/23年度起每年給予2.8億元保育及教育補助，為期四年，即明年到期，這是一個作出轉變的良好時機，筆者期望，更多人拋出建議，聚焦如何將海洋園真正成功轉型，令其自負盈虧，不再需要用公帑長期注資，這無論對政府、納稅人及海洋公園也絕對是好事。

作者鄭清原從事創科行業近10年，關注AI、新能源科技等產業發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。