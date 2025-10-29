園遊．杏林｜但願離開時，我想與石黑龍和王小虎好好道別

撰文：李夏茵醫生



家中有兩頭泰迪犬，灰的名叫石黑龍，黃的是王小虎。都是領養回來的小姑娘。



泰迪犬出名黏人，狗生目的只是要伴在主人旁。它們的生活追求十分簡單——只想和你在一起。

每天晚上，王小虎和石黑龍都會左右門神似的依偎我旁，伴我看文件、覆電郵。當然，工作的人是我，黑龍小虎卻在安全感十足的酣睡。

開視像會議時，小狗一定會靜靜坐在鏡頭前，讓我調校鏡頭，好讓她們上不了鏡。晚飯時，她們目光離不開筷子的軌跡，不時發出呼嗚一聲，提醒我分甘同味的做人道理。

每天早上上班是最困難的事，每次我預備開門時，總會發現王小虎靜靜地坐在我的腳旁，養精蓄銳地捕捉我開門的那一瞬，以光速衝到電梯門前，坐下笑着，再用真切期待的眼神望着我，告訴我她想隨我上班去，這是大概她對於上班工作沒有甚麼概念。

當家人將她抱回家中的時候，她那依依不捨的眼神，沒有掙扎，沒有任何意圖逃脫，只是默默地告訴我她所有的思念和等待，若果不能隨我去，也想和我好好道別。我想，倘若我要離開人世，我也想和黑龍小虎有這樣的道別，和世界好好道別。

醫管局明白這種惜別的重要性，接受紓緩治療的病人往往因病況未能回家，也因此錯失和心愛寵物道別的機會。我們修訂了有關的政策，若此類病人想在留院時和家中寵物見面道別道愛，醫院將會盡量配合。

近日在內部會議，同事分享這些安排的細節、故事和相片。這一切並非出於偶然，醫院需要從善如流、家人的悉心安排。從病人那欣悅的眼神，家人那安慰的笑臉，顯然這一切也是值得的。

明白有少部分同事接觸動物的機會不多，因此有可能對動物有點害怕。不過亦有大部分的同事願意配合，協助病人圓夢，因為我們都知道，這項安排，不是為了我們，而是為了快往他生的病人，也為留在世上的家人，那頭小寵物。

人世間總有悲歡離合，相聚有時，離別有時。一期一會，在人生裏，每次的相會也是難能可貴，當下的時光不會再來，願我們都可以珍之重之。

作者李夏茵醫生是醫院管理局行政總裁。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



