醫管局研擴個人寵物探病安排至非晚期病人　病人：攬下錫下都開心

寵物可以到醫院探病嗎？寵物如家人，隨著社會對寵物友善措施增加，醫院不再一定是寵物禁地。醫管局近年推行「個人寵物探訪」安排，醫生評估下病人可短暫出院與寵物團聚、或特別安排寵物到院探訪主人。其中，個人寵物到訪申請只需向醫院提出及按要求辦理手續，不過到院安排暫時僅限晚期病人。



「視像都可以見面，但面對面見面可以攬下佢、錫下佢；可以同佢講聲拜拜…」入院逾3個月的馮女士，與養了近13年的一隻三色貓仿如隔千山，她得知醫院可彈性安排病患與寵物在院內見面，身同感受認為如能讓病人與寵物「臨別秋波，有次見面」都是開心的事。



醫管局紓緩治療中央委員會主席郭愛玲表示，局方在平衡醫院運作、感染控制措施等情況下彈性處理，目前大部份申請「個人寵物探訪」的病人經評估病情穩定許可下，可短暫出院數天與愛寵團聚。



醫管局近年採取「以愛相伴·毛與倫比」的人性化動物探訪措施，並分兩類動物探訪模式，包括動物探訪活動及個人寵物探訪政策。(陳韋慈攝)

馮女士知悉醫院有個人寵物探訪安排，認為對不少病患是開心的事，「如果能夠安排到一次最後的見面實在難能可貴，都好呀，臨別秋波，有次見面都開心嘅。」(陳韋慈攝)

愈來愈多人喜愛養貓狗等寵物，建立深厚情感聯繫之餘，也視毛孩子為家中重要一員。醫管局近年採取「以愛相伴．毛與倫比」的人性化動物探訪措施，並分兩類動物探訪模式，包括動物探訪活動及個人寵物探訪政策。

院內寵物探訪限貓狗 手續簡單及彈性

個人寵物探訪方面已運行多年，即在醫生評估病人情況穩定下讓病人出院回家中與寵物團聚或特別安排寵物到醫院探訪主人措施。

申請醫院內與寵物相見僅限貓狗，申請手續簡單、只需向醫院人士，例如護士提出，按要求提供寵物健康狀況、針卡等，便可獲彈性安排人寵見面。

入院3個月 每日掛心愛貓：面對面吩咐下佢好好地生活

「面對面見面可以攬下佢、錫下佢；可以同佢講聲拜拜，吩咐下佢好好地生活，唔好百厭。」電話始終隔千山，入住明愛醫院內科病房逾三個月的馮女士指，自己本身養了一隻近13年的三色貓「小花」，近月來不能親身抱抱小花馮女士十分掛心。

「...病咗同自己寵物分開咗，大家會有一個互相牽掛，啲寵物都會唔開胃，病人都會心掛掛」馮女士聞醫院有個人寵物探訪政策，認為對不少病患是開心的事，「如果能夠安排到一次最後的見面實在難能可貴，都好呀，臨別秋波，有得見面都開心嘅」；她情況許可下都會申請。

探討「個人寵物探訪」安排擴展至非晚期病人

醫管局紓緩治療中央委員會主席郭愛玲表示，有關動物探訪措施，包括動物探訪活動及個人寵物探訪政策目前均有指引及守則，並早於各醫院實施多年。在平衡醫院運作、感染控制措施及病人臨床情況及需要下彈性處理申請「個人寵物探訪」。

郭愛玲表示，病人經評估病情穩定許可下、可短暫出院數天與愛寵團聚。但有個別情況，例如晚期病人、其情況難以出院，也可獲酌情安排個人寵物到醫院探訪，但安排暫時僅限貓狗動物。目前也只限晚期病人，但未來將會探討會否擴展至其他病科病人。

醫管局紓緩治療中央委員會主席郭愛玲表示，目前大部分接獲申請「個人寵物探訪」病人經評估病情穩定許可下、可短暫出院數天與愛寵團聚。(陳韋慈攝)

癱瘓病人難出院 獲臨時單人房與愛犬相聚

郭愛玲同時身兼明愛醫院內科及老人科/深切治療部部門主管，她指院內近期處理兩宗個人寵物探訪，一位因手腳動彈不得的舒緩科病人無法短暫離院，病人家人向提出、將其愛犬帶到病房中。當時醫院經平衡病人需要、病房實際運作及感染控制要求下，為病人安排單人病房、把握最後時間與愛犬相聚及完成遺願。

郭強調，醫院安排彈性以及具人性化，舉例曾接觸晚期病人申請見個人寵物，由於寵物是一隻大型西摩犬，難以在室內空間逗留，故院方安排在醫院一個後花園空曠位置內讓病人與狗狗共聚毛倫、享受最後快樂時光。

至於未來會否加設探訪設規條，例如狗隻出示針咭等，郭愛玲表示會按貓狗健康狀況等審批探訪申請。她表示暫時未有硬性規定，期望以「人性化」彈性處理病人需求。