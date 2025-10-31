仲點論政｜「十五五」下香港機遇必會更多

作者：劉仲恒醫生



某些西方國家的政策制定往往以選舉周期為單位。以美國為例，每當政權交替，新政府往往會推翻前任政策，重新來過。然而，中國的政策制定則着眼長遠，採用五年規劃制度。每個五年規劃都清晰闡明國家的發展方向與目標，並有效配置資源，以確保這些目標得以落實。



在筆者記憶中，最具深遠影響的要數1981年啟動的第六個五年計劃。在1978年底召開的十一屆三中全會上，鄧小平正式提出「改革開放」方針，將市場經濟元素納入國家規劃，開啟中國現代化的新時代。隨之而來的經濟特區建立與外資湧入，徹底改變了全國的經濟格局，也重塑了中國人民的生活。

那場變革堪稱翻天覆地。改革開放前的中國人難以想像，如今國家不僅在政治、經濟與軍事領域邁入世界強國之列，更在科技創新上引領潮流。可以說，1981年啟動的那個五年計劃，從根本上改變了全球經濟格局。到了21世紀初，大量西方製造業工作崗位轉移至中國沿海城市的工廠，見證了中國以和平方式崛起，成為世界舞台上舉足輕重的力量。

2025年是「十四五」的收官之年，而涵蓋2026至2030年的「十五五」規劃草案已在中共二十屆四中全會上討論。許多香港市民最關心的，莫過於「十五五」會對香港帶來怎樣的影響。值得關注的是，「改革開放」依然是國家主要方針。全會公報明確將「全面深化改革取得新突破」列為未來五年經濟社會發展的重點目標之一，並指出要「以改革創新為根本動力」。這為香港的發展提供了堅定的政策基礎與方向保障。

對香港而言，這是重大利好。香港的定位是「超級連繫人」與「超級增值人」。只要國家繼續推進改革開放，甚至邁向更全面、更深入的階段，香港作為國際門戶與服務樞紐，其優勢將進一步凸顯。簡言之，只要內地繼續深化對外合作，就離不開香港的專業服務、金融平台及國際網絡。這是香港的存在與價值的根本所在。

可以肯定地說，在「十五五」時期，香港面臨的發展機遇將只增不減。面對新形勢、新任務，香港應主動加快融入國家發展大局，特別是在區域一體化和跨境協作方面加強布局。具體而言，應積極打破跨境合作的制度與技術壁壘，令人流、物流、資金流更加順暢。在這方面，「北部都會區」的作用尤為關鍵。該區位於新界北區及元朗區，緊鄰深圳，若能有效發展，必將成為促進深港合作、推動大灣區融合的重要引擎。

展望未來，隨着「十五五」規劃的落實，香港的角色將更為突出，機遇也將更多。只要把握方向、主動融入、積極作為，香港定能在國家新一輪發展藍圖中發揮更大作用，實現與國家共榮共進的長遠目標。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



