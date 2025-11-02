送澧手記｜北都引領下的千萬人口佈局

送澧手記｜黃仲澧

香港經濟發展除了考慮本地自然人口增長，人口政策才是真正關鍵。單靠本地居民的生育率，根本不足以決定是否需要增加土地儲備。更重要的是，應該聚焦人口政策對土地需求的影響，並釐清哪些政策能有效吸引高質素人才來港，為經濟注入新動力。



近來有聲音提出，香港人口有潛力達到1,000萬。最簡單的說法是，未來「北部都會區」（北都）預計可容納約250萬新增人口，這些人口主要來自內地及世界各地，結合現有750萬人口，總數可達1,000萬。這話題讓我回想起多次與同事討論香港未來發展格局。

我在早前文章提到，北都成為香港經濟發展的重要載體，透過開發新土地釋放發展空間，推動新產業落地。若沒有充足的發展載體，即使有優質人才或產業有意來港，也可能因資源不足而卻步。所以，人口政策與土地供應其實密不可分。

以上海為例，根據多個AI數據平台，上海常住人口約1,920萬，2023年GDP約4.7萬億人民幣，人均GDP達20.1萬人民幣。相比之下，香港常住人口約750萬，2023年GDP為2.4萬億港元，人均GDP達38.2萬港元。數據反映，雖然香港人口遠少於上海，但在GDP及人均GDP方面，香港表現依然突出。這無疑說明，隨着人口增加，香港的GDP仍有很大提升空間。

要推動經濟增長，政府必須積極吸引優質人才來港。這不僅要讓目標群組認為香港生活可負擔、居住環境優越，還需配合稅務優惠、專業資格互認、專業發展課程等其他誘因，提升人才價值和歸屬感。正如發展局局長於10月31日所言，優質生活環境是提吸引人才之本。

吸納人才不僅帶來知識和技術，更為企業落戶創造條件。相對深圳，香港的優勢在於普通法制度、國際營商環境及自由市場等國際化元素。很多外國企業在未熟悉內地體制前，會優先選擇香港作為亞洲總部或區域樞紐。香港採用國際通行的語言和規則，令外來人才和企業更容易適應和發展。中央亦希望以香港作為內地產品品牌和增值的平台，推動「中國製造」升級。

北都匯聚多個新發展區，為新產業和企業提供充足載體，創造更多經濟機會。香港多年來建立起穩健而自由的營商環境，自然吸引企業選址於此。只要進一步優化人才政策，提供多元發展機會，口香港將更具吸引力，吸納國際人才在此落地生根，推動經濟持續發展。隨着北都未來20至30年逐步落成，香港經濟格局必將迎來新一輪重大蛻變。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。