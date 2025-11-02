來稿｜「死亡」不該是笑話　「性」也不該是污名

來稿作者：馮廣榮



近日，有新聞媒體以《葵涌葵俊苑大學男生窒息斃命 消息：死者邊觀看淫片 邊布纏頸增性刺激》為題，報道一名年輕男子在住所內死亡的事件。這則報道迅速在網絡上引起關注與熱議。然而，從媒體的報道方式到讀者的反應，都暴露出我們在面對死亡、性與新聞倫理時的集體盲點。



煽情敘事與新聞倫理的失守

在資訊爆炸的年代，新聞不只是報道事實，更像是在搶眼球。當一宗年輕人死亡的事件被報道時，若標題用上「淫片」、「布條纏頸」、「性刺激」這些字眼，讀者自然會點進去看。但這樣的寫法，其實已經不只是傳遞資訊，而是把死亡變成一種獵奇消費，把性行為變成一種污名。

死亡本來就應該是最需要謹慎處理的題材。當死因還沒確定，警方仍在調查，媒體有意無意地用「消息人士透露」來定性事件，說是「自縊性快感」導致的意外，這不但可能誤導公眾，更可能對死者和家屬造成傷害。

更重要的是，這種報道方式會影響社會對死亡的理解。當死亡被描繪成一種「奇怪行為的後果」，我們就容易忽略背後可能存在的心理困擾、孤獨感、或其他複雜因素。新聞的角色應該是守住真相和尊嚴，而不是單單製造話題。如果媒體只選擇最聳動的角度，那麼我們對死亡的集體認知也會變得扭曲。

性與死亡的雙重禁忌

性和死亡是人類最基本的經驗，但也是最難開口的話題。當這兩者在一則新聞裏同時出現，社會的反應往往非常激烈。尤其當死者的行為被描述為「非主流」或「不尋常」的性實踐時，輿論很快就會轉向批評和道德審判，而不是去理解這個人為何會這樣做、他經歷了什麼。

這反映出我們對「性」仍然有很多禁忌和偏見。只要行為稍微偏離「正常」，就容易被貼上「變態」、「不潔」甚至「活該」的標籤。當「性」和「死亡」被連結，死者的行為就被簡化成「導致死亡的原因」，而不是一個需要理解的人性面向。

這樣的看法不但扭曲了事件，也讓我們無法好好談性教育和心理健康。更深層的問題是，社會對性是壓抑與道德審判，而不是開放與理解。這不但阻礙了性教育的發展，也讓許多有困擾的人不敢尋求幫助，因為害怕被標籤、被嘲笑、被排斥。

讀者反應中的冷漠與單向反射

除了媒體的報道方式，讀者的反應也很值得反思。在社交平台和留言區裏，常常看到一些戲謔、嘲笑甚至幸災樂禍的留言。很多人只看了標題或一兩句話，就立刻下判斷，說「爽死」、「精盡人亡」、「重口味」，彷彿死者的死亡只是個笑話或警世故事。

這種反應或許不是偶然，而是我們資訊環境和文化氛圍的結果。在社交媒體的時代，資訊傳得太快，事實還沒釐清，大家就已經有了情緒反應。媒體用煽情標題吸引點擊，讀者用情緒化留言回應，形成一種「媒體迎合—讀者反射」的惡性循環，讓讀者「全身都是敏感點」。這樣的互動讓新聞失去公共價值，也讓我們越來越難理性討論複雜的議題。

更令人擔憂的是，這種冷漠的反應會逐漸侵蝕我們的同理心。當死亡被當作笑話，當性被當作恥辱，我們就不再願意去理解他人的痛苦與掙扎。我們變得只在乎「好唔好睇」，而不在乎「係唔係真」、「係唔係公平」、「係唔係有人受傷」。這不只是媒體的問題，更是我們整個社會的問題。

回歸理性地看待死亡、性和新聞

這種惡性循環的背後，是我們對資訊的判斷力不足。很多人沒學過怎麼看新聞、怎麼分辨消息來源，也不知道新聞可能有立場或偏誤。當媒體用「消息人士」來報道未經證實的內容，讀者就只能被動接受，甚至轉發出去，讓錯誤資訊越傳越廣。

再加上我們對性議題還是很避忌，對非主流性行為的理解也不夠，只要新聞裏出現性，就容易被妖魔化。在這樣的文化氛圍下，媒體和讀者其實是一種共犯結構：媒體為了迎合市場，用聳動的方式報道；讀者習慣快速消費，缺乏深度思考。結果就是我們越來越難好好談死亡、性和人性。

這宗事件不只是個人悲劇，也是社會的一面鏡子，照出我們怎樣看待死亡、性和新聞。當新聞選擇最聳動的方式報道，當讀者用最輕率的方式回應，我們還能說自己是成熟的公共社會嗎？只有當我們願意慢下來，細看每一則新聞背後的真相和人性，我們才有可能建立一個更理性、更尊重、更有同理心社會。

